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全球首場海賊王運動會 航海王路跑大升級

2019-02-15 10:16運動筆記 Jerry Liu

全球首場『海賊王運動會』在台灣！

全球首場「航海王運動會」將在4/27 (六)、4/28 (日)於屏東海生館舉辦，全長5.4公里的路程，沿途融合台灣最美海景公路與海賊王劇情，打造故事關卡，還有2019最新航海物資，今年春天絕對不能錯過的刺激運動會！

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每年都受到熱烈參與的《航海王路跑》今年大升級，將故事主題融合運動會模式，打造情境式路跑！（圖為去年照）

還記得去年受到熱烈討論的《航海王氣墊路跑》嗎？超熱血的路跑結合航海王關卡刺激又有趣，今年更是大升級！首次將故事主題性路跑融入台灣景緻，以夏波帝諸島故事為主軸，以《航海王運動會》出發，連結大海與冒險，打造四大關卡讓「航海迷」在屏東最美海景裡，勇闖夏波帝諸島，享受冒險新樂趣！

超豐富物資

航海冒險一定不能缺少物資支援！特別打造航海王紀念衣、熱血運動毛巾、束口背包、手機防水袋、航海王角色紋身貼紙等，領取豐盛物資後，開啟冒險旅程！

全球首場主題冒險運動會

全新設計四大關卡，結合故事與海景，就像置身在航海世界中

關卡一：「冒險」－前往夏波帝諸島

 

這次將更融入航海王劇情中，以夏波帝諸島為故事主軸，由玩家們扮演海賊王，首先「冒險」前往夏波帝諸島，從海生館出發，沿途慢跑賞海景，慢跑在最靠近大海的景觀橋上，將屏東最美的濱海景觀公路盡收眼底。

沿途行經龜山大橋，沿海絕美景緻伴隨路跑超享受。照片來源IG：kmorphling

關卡二：「相遇」－進入夏波帝諸島

進入夏波帝諸島後，當然不能因為之前的浪漫海景而輕忽，刺激的泡泡關卡來襲！九個海賊王夥伴排列成一長串拱門，發射一連串的泡泡攻擊，閃躲同時千萬別忘記一同進入島內的夥伴們！

泡泡關卡示意圖。照片來源IG：nnk__775

關卡三：「約定」－跳島划水，準備進入千陽號

闖過了泡泡關卡後，緊接著是最刺激的跳島之行！在通過第二座橋跳離夏波帝諸島後，長達10米的划水道緊接而來，俯臥在泳圈上，快速地通過後方的追趕，在濱海公路上向前奔馳。 

划水道關卡示意圖

關卡四：「出發」－進入千陽號，在海生館與夥伴出發海洋世界

 

經歷刺激冒險後，來到最終站，踏上千陽號與夥伴們留下珍貴回憶，拿到象徵榮譽的特製獎牌，進入海生館中，出發前往新的海洋世界。

與夥伴們完成此次冒險後，千萬別忘記領取特製獎牌！（圖為去年活動照）

除此之外，現場還有大型的千陽號，還可以站在其中與之拍照留念，更在終點旁設置夏波帝諸島風格的主題快閃店，擺放魯夫、索隆的等身公仔供海賊迷拍照，就像成為海賊王一員！

在經歷過重重關卡後，進入千陽號，航向海生館，探索未知的海洋世界，在屏東海生館裡的海底隧道裡睡上一宿，奇幻的冒險又將開啟！

航海王運動會

報名時間：2019年02月01日－2019年02月28日

費用：1280元

報名網址：http://bit.ly/2TNuKoL

活動時間：2019/04/27 (六) 、2019/04/28 (日)

官方FB：航海王運動會 ONE PIECE SPORT

交通資訊：

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