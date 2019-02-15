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永豐銀行摩曼頓女力路跑 報名送多項好禮！

2019-02-15 10:05運動筆記 Jerry Liu

致力讓運動成為生活習慣的摩曼頓，為鼓勵女性皆能在女力崛起的潮流中活出自我，將於今年 5 月 4 日舉辦「2019 永豐銀行 摩曼頓女力路跑」，記者會上摩曼頓副總經理謝鼎亨特別提到：「希望所有女性消費者及會員都能藉由運動變得更健康、更美麗！」

歌手閻奕格也向大家分享自身運動經驗：「自己過去透過挨餓來減肥，造成體重忽胖忽瘦，甚至相差到30公斤，後來養成運動與均衡飲食的習慣，才維持現在健康的好身材；另外藉由跑步也讓自己心肺功能更好，更有信心完成唱跳演出。」

賽事熱烈報名開放中

活動當天不但配置美髮服務、賽衣改造與氣壓式按摩的女人窩專區，更有包含飛鏢機、大型滑梯的男人窩放鬆區域，參賽者還能參與活力 ZUMBA 及舒活瑜珈，現場加碼抽彩妝、保養品、運動機能裝備等大獎。賽事將於 5 月 4 日 (六)  舉辦，共有 5K 體驗組與 10K 揮汗組兩種組別，即日起至 3 月 16 日截止，參加即贈設計師 Daniel Wong 打造的賽事上衣與運動毛巾、摩曼頓 100 元購物金、健身工廠 14 天體驗券、Solone 控油蜜粉餅、花漾美姬瞬翹睫毛膏、完賽獎牌 (10K 揮汗組限定) 等好禮，

  • 健身工廠專業訓練

  • FITNESS FACTORY幫你備賽 女力時代FAST & FIRST

  • ✦摩曼頓女力路跑參賽者，凡攜帶選手號碼布與InBody身體質量檢測資料 至健身工廠全省門市，即可享有健身工廠一個月的免費訓練課程

  • ✦體驗課程期間將有專業的教練為跑者制定適合的訓練計畫，幫助妳Fast & First！ 。 

  • COFIT美體飲食計畫

  • ✦意識飲食 改變成真

  • ✦全台最大線上營養師平台 COFIT 長期致力於推廣健康又方便實施的飲食計劃。想要健康或是窈窕的身材，只要靠吃對食物就能夠達成！不捱餓、不吃藥、不打針，是 COFIT 飲食計劃的核心原則。本次摩曼頓女力路跑參賽者，只要到COFIT官網的活動網址，輸入個人生理數據資料，即可免費獲得市價1,000元的 「超摩力7日運動菜單」，照著菜單吃，能夠讓跑者提升耐力及補充滿滿元氣。(活動網址將於3/18於COFIT官網公佈，路跑參賽者也可到COFIT粉絲團按讚 https://goo.gl/XWBcNT將會有最新即時公告)

  • ✦想要了解飲食盲點、更進一步改善飲食習慣的路跑參賽者，也可以用超優惠的99元價格，體驗營養師一日飲食分析服務。(詳細使用規則及優惠序號請看活動贈品兌換券上說明)

  • ✦此外，三分練七分吃，COFIT針對參加健身工廠14天體驗的跑者，加碼提供了運動營養線上課程。跑者可參加由營養師所主持的線上社團，營養師將為跑者解答所有和飲食及營養相關的疑問，並發起各式有趣的小任務。讓跑者從活動中逐漸養成良好的飲食習慣

活動名稱：永豐銀行摩曼頓女力路跑 MOMENTUM WOMEN′S RUN

活動日期：05月04日（六）

活動場地：三重幸福水漾公園

線上報名：https://bit.ly/2T6YPPK

永豐信用卡(95折報名專區)：https://bit.ly/2UmfZcj

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原文出處：活動咖 kenlu.net

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