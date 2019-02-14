賽前情報／MIZUNO國際馬拉松 500列車配速計畫

2019-02-14 09:43 運動筆記 Audrey Chen



高雄馬10週年囉~本次活動搭配高雄燈會藝術節盛大舉辦，所以跑前一晚別忘了先到愛河兩岸賞花燈，遊銀河喔。此外，還有各種豐富精彩的表演活動，像是「霹靂布袋戲」、「明華園歌仔戲」、「藍寶石歌廳秀」及「復古市集」……等，跑友們可以相約一同前往觀賞喔😁😁😁

比賽當天請搭乘運筆配速列車，順利完走高雄馬！

高雄 MIZUNO 國際馬拉松與運動筆記配速列車合作，配速列車長們將與所有跑者一同面對挑戰，一起完成目標。

配速列車－配速班次如下

資料來源_運動筆記

很開心能參與本次全馬組5小時配速任務，由女神-素雅領軍，搭配怡如和奇育一起為跑友們服務喔。

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本賽道沿途會經過許多觀光特色景點：高雄巨蛋 (5 Km) --> 愛河之心(6 Km) --> 美麗島捷運站(8 Km) -->中央公園捷運站(10 Km) -->駁二藝術特區(12 Km) -->環狀輕軌(12 Km) -->蓮池潭(20 Km) -->援中濕地(29 Km) -->蚵仔寮漁港(31 Km) -->高雄國家體育場(起終點)，且路線平緩並無太大起伏，考量本活動全馬共有15個公補站，每個水站預計停留30秒（當然還是會視補給豐富程度微調停留時間，畢竟本列車的另一個任務是吃滿喝滿😄😄😄），因此，將以每公里7分鐘06秒的均速穩定前進，起跑前別忘了先找到500運筆列車，當天我們會穿著運筆配速列車的服裝（如下圖），搭配完賽時間500的識別布，於全馬起跑區-第4區等候大家喔！

貼心小提醒

* 加強防曬: 根據天氣預報，當日高雄白天溫度約21~28度左右，提醒跑友們在裝備的選擇及跑前一定要做好防曬措施。

* 補水: 天氣越炎熱，水份、鹽份相對流失更快，可自行準備幾顆鹽糖隨時補充，列車長們也會適時提醒跑友們記得補充水份。

* 大砲出沒，看這邊: 開心跑馬，當然也要有美美帥帥的照片留作紀念(有圖有真相呀～)，列車長們會提醒跑友'前方有攝影機'，記得臉部表情放輕鬆，然後面帶笑容跑過(不是路過喔~要跑起來😄😄😄)。

最後歡迎大家搭乘運動筆記五小時配速列車

****************跟著 女神素雅、怡如、奇育 歡樂跑，準時完賽沒煩惱****************