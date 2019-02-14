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跑步知識／不想練了怎辦？持續保持動力的秘訣

2019-02-14 12:00運動筆記 余文彥

「我總是練著練著，就不想練了....  怎麼辦？？」

「怎麼讓自己隨時對跑步充滿期待，感受到樂趣與啟發呢？」

「若是我已經完成原本設定的目標，怎麼讓自己繼續跑下去呢？」

幾乎每位跑者都有找不到動力的時刻。不論是練著練著，突然就斷電了；或是竭盡全力完成目標後，再也不想穿上跑鞋。這個時候如果能轉移注意力到其他的運動上，或許就不會是問題。但若是想繼續練跑卻提不起勁，那就有麻煩了。

少一點目標 多一點習慣

怎麼避免斷電的狀況發生呢？Runner’s World上的一篇文章 《Get Inspired and Stay Motivated to Run》 提到，跑者都抵歡幫自己設定遠大的目標，但也因此容易變得患得患失。比較好的方式是把眼光從目標轉移到過程，「用建立習慣，來取代設定目標。」

文章中列舉了能夠隨時保持動力的跑者，擁有的12個健康習慣：「晨跑」、「規率進行力量訓練」、「規律進行交叉訓練」、「多攝取蔬菜」、「熱身與收操」、「每週有一次練跑是非常輕鬆無目的」、「減少外食」、「每週進行長跑練習」、「充足的睡眠」、「進行防曬」、「每天吃早餐」、「減少每天坐著的時間」。

上述的習慣幫助身體保持健康、遠離傷痛，因而更能保持對跑步的熱情。你擁有其中幾個呢？

建立習慣像發展一套系統

巨人的工具》書中介紹了一位暢銷漫畫與部落格作家Scott Adams。Scott總結自己可以從沒沒無聞，成為暢銷作家的重要原因是「自己所畫的每一幅畫和寫的每一篇文章，都不是為了某個具體的目標，而是為了發展一個『系統』。」如果目標擺在「做好」某件特定的事情，代表事情成功帶來回報，失敗則意味著白做了。如果是為了「發展系統」，那就不是為了某件特定事情的成敗。對於自己的創作事業，Scott不會過度關心發表過的那一篇作品，獲得了特別多的收入、或擁有特別多的讀者，而是把重點放在不斷讓系統成長。建立「習慣」就像是發展一套系統。目標不是為了某場比賽、或某個成績，而是以建立習慣的方式，發展跑步這件事的系統。

「不」必很厲害 也能享受跑步樂趣

我見過許多的跑友，會有成績的迷思，例如：我還不是很厲害的跑者，不能說自己是一位跑者、我跑得很慢，沒有資格穿某一雙鞋。但問題是，比較是比不完的，永遠都能找到比自己更厲害的跑者。挑選鞋子應該要確認適不適合自己，而不是有沒有資格。

不論你的程度、訓練狀態，你都應該去感受跑步當下的樂趣。只要你認為自己是一位跑者，你就是一位跑者。

「先求帥，再求快。」這句流傳於跑者間的諺語，充分體現「快」不是最重要，而是先找到屬於自己的跑步目的。

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理想的跑者 = 外在動機 + 內在動機

怎麼找到屬於自己跑步目的？可以從了解「動機」開始。

動機分為「外在動機」與「內自動機」兩種。「外在動機」指的是來自外部來源的動機，例如：減重或是保持健康、獲得朋友圈的稱讚、比賽的獎金等。而「內在動機」則相反，指的是純粹享受事情本身，從中體驗到樂趣。

通常我們會對擁有內在動機的跑者會大力讚揚，能達到這樣的境界的確不容易。並且嘗試去轉化那些只有外在動機的跑者，希望他們也達到同樣的境界。但實際上，根據研究，跑步的每個階段動機都不相同。

擁有熱愛跑步的內在動機很重要，但不可否認的是許多外在動機同樣很有意義，例如身體健康、認識更多朋友、維持運動習慣等。應該把重點放在不要因為害怕失敗，造成過度訓練或是逃避，用更健康的心態對待跑步這項運動。

可以為了健康、交朋友、破PB而跑，但也能純粹地享受跑步帶來的美好。同時兼具內在與外在動機，就是最理想的狀態了。

巨人
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