賽前情報／MIZUNO國際馬拉松 超半馬組200列車配速計畫

2019-02-14 09:30 運動筆記 李彥晴



圖片來源：官方網站

高雄國際馬拉松是南部地區相當重要且熱鬧的賽事 ，過去有1~2年都拿高雄馬拉松當做年度的最終測驗，而且高雄馬幾乎都是全平路，是一個很好破PB的好路線，而且都在市區跑步，過程中還有熱情的民眾幫各為跑友加油，讓跑步的過程中不會無聊，也可以激起大家的鬥志~~

而且終點設在國家級的運動場，跑到終點的那一刻是一件非常感動的事，這麼優質賽事配速列車，怎麼會錯過幫各位跑友服務的機會呢？

而在這次的高雄 MIZUNO 國際馬拉松馬的活動中，共分為全馬組共 5 個班，超半馬組共 3 個班，我們會已穩定的配速帶領大家到達終點。

配速列車－配速班次如下：

運動筆記提供

列車長陣容

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今年，很高興能在高雄馬和啟章兄一起擔任2019年第十屆高雄國際馬拉松超半馬200配速員，透過這次的配速賽事，希望帶領大家邁向更好的自己。

超半馬25K路線

圖片來源：官方網站

配速計畫

這次的距離為25公里，配速目標為2小時，平均配速為4分45秒，大約是半馬100分鐘的速度時間。配速策略為'均速推進'，以每公里4分45秒的配速穩定前進，每公里會多餘的2~3秒鐘扣打，則是進水站補給的預留時間，每次進站時間為2~3秒的緩衝時間，過補給站後會調整回原本的配速。

最後，請各位跑友保持愉悅的心情來挑戰超半馬200，並預祝各位達標成功。

高雄馬拉松即將登場~請大家務必調整好身體狀態，預祝各位跑友都能勇破佳績。

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＃直奔高雄MIZUNO國際馬拉松