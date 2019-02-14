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賽前情報／MIZUNO國際馬拉松 超半馬組230列車配速計畫

2019-02-14 09:37運動筆記 Chun-Hsien Yu

圖片來源：官方網站

一、前言及介紹

一年一度高雄國際性大賽事-高雄MIZUNO國際馬拉松將於今年2/17隆重登場！相信許多跑友也都有參與過高雄馬也對於此賽事留下美麗的回憶。而高雄有除了有美麗的海景，滿滿的人情味以及熱情的太陽等候大家的來臨！

此次配速任務就由運筆配速列車負責，總共分八班車（全馬五組，半馬三組），18位列車長為各位跑者服務，詳細請見以下列表：

圖片來源：運動筆記

二、列車長介紹及配速策略

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圖片來源：運動筆記

小弟此次負責2:30車次，很榮幸與首席－林献棠（林丹尼）一塊執行此次任務！

而這次是十週年的因素，大會也特地改變路線就是希望跑友能創造好的成績，而賽道補給的部份，超半馬共9個補給站（如下圖），除了第一個補給站比照國際標準要到5k才會遇到外，之後的補給站都大概2.5K設一個的規劃，讓各位跑友做短暫的休憩及補水。賽道及補給站規劃資訊如下：

圖片來源：官方電子手冊及網站

配速策略方面，本班車是25K要在2小時30分完賽，而比賽的配速策略是6分速。預計是過水站時計劃約花15秒鐘的時間，延路以5:45-5:50的均速完成此次任務，到終點預計在2:27:30左右。另外需要注意的部份是中博高架橋的部份是此賽道唯一地勢較高的地方，所以上橋時預計會以大概5:50-6:00的配速，下橋時會抓大概5:40-5:50的配速，還有最後一公里的部份有可能會因實際里程跟GPS里程的誤差而配速上會有些許的調整。

而想要跟我們車的跑友，我們會著如圖片上的背心，前面是車長名字，背後是車牌（如下圖），另外頭上也會綁2:30字樣的汽球做識別。

圖片來源：運動筆記

三、注意事項

1. 根據中央氣象局氣象預報，高雄白天氣溫預計在21-27度，多雲，對於跑者而言算舒適偏熱的氣候，請各位跑友注溫補充的水量及自己的體感

圖片來源：中央氣象局

2. 請各位跑友特別注意此次高雄馬起跑時間提早至

5:50，其它賽事重要資訊要記得下載電子手冊看看相關資訊（點連結下載）

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