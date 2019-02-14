賽前情報／MIZUNO國際馬拉松 400列車配速計畫

2019-02-14 10:05 運動筆記 里歐



高雄MIZUNO國際馬拉松是2019年年度大賽事之一，每年辦在2月農曆新年的元宵節前，此次剛好也是高雄MIZUNO國際馬拉松第十週年，想必會盛大舉辦與跑者們共同歡慶。地點幾乎都在市區內，除了會有民眾在賽道旁加油應援之外，路線會經過知名景點如世運主場館、漢神巨蛋、新高雄火車站、中央公園，途中還會看到85大樓，也因為更改新路線，首次會經過高雄第一女中、駁二藝術特區、壽山(猴子都在山裡不會跑下來)，有機會的話，還會看到輕軌行駛，感受輕軌伴隨而行，在來會經過蓮池潭、龍虎塔，高雄城市美景一覽無遺。

運動筆記配速列車將與各位跑者一起共度周末，迎接元宵節及感受新路線新景色，也會有許多優秀的長跑好手，一起在這城市的賽道上奔馳競逐。

對於這場2019年初的高雄市重要賽事，運動筆記配速列車安排密集的配速班次，本次配速列車全馬組 5 個班次，半馬 3 個班次，以進終點不超過三分鐘為原則，帶著跟車的跑友達標。參賽者也可從每班次區段間調整體力，找到最適合自己的速度。

資料來源－運動筆記提供

全馬4小時的配速列車，將由國宇車長與委震副車長與我一起合作擔任此次配速列車，想要挑戰sub4的好手們歡迎跟上列車！

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主車長：國宇

家住台中，人在台北工作的職業軍人，一開始跑步的原因很簡單—是為了健康、快樂，慢慢接觸了路跑，愛上那種挑戰自我的感覺。我喜歡馬場上的歡樂氛圍，我希望自己能夠幫助跑友順利完賽，就是我擔任列車長的最大成就。

副車長：委震

當初會接觸跑步是為了保持良好體態和體能，後來漸漸的愛上那種挑戰自我的感覺，也喜歡與跑友間互相打氣的互動，希望這次能多帶一些想破4的跑者，穩穩的進終點站！

副車長：家齊

為了維持體況而開始運動，卻也因此開始喜歡跑步跟訓練，挑戰每一次的自己，更是希望能多帶一些跑者達成自己的完賽目標。

賽道分析

全馬4小時完賽的全程平均配速為5分38秒~5分45秒/公里，與往年相較，今年的賽道路線略作微調，可以一探城市新景色，享受不同風景路線的高雄馬拉松，賽道的坡度起伏不大，只有在高雄火車站那一段會跑上高架橋，除此之外路線以平坦居多，然而當天氣象預報偏熱，跑者們要注意適時補充水分。

路線及高度圖(圖片來源:活動官網)

配速策略

本次400配速列車的配速策略，大致上區分前半程與後半程因應賽道地形進行搭配調整：

◎全程均速約在5:40/1km，平路速度區間會是在5:40~5:45/1km，是一個具有挑戰性的配速，如果您是中階的跑者或是已養成平時有規律訓練的跑者，請注意了「400列車」列車絕對是ㄧ個很好的選擇唷。雖然略有坡道起伏，但是尚稱平緩，每公里會用5分40秒的速度前進，預計前半馬以1:58~2:02左右完成。

◎後半程經往世運主場館方向後往前到號稱高雄馬最大補給站的蚵仔寮，在經過高雄大學後延路回到世運大道跑進世運主場館進終點，此時陽光露臉、氣溫升高，而且會遭遇明顯陽光熱情，所以後半程為稍為放慢配速，酌增補給站進站時間，每公里會用5分35~5分40秒的速度前進，預計後半馬以1:58~2:00左右完成，帶領跑者於4小時內回到終點。

另外要切記各個關門時間點，可別玩過頭而被關門回收了唷！

各個關門時間點(圖片來源:活動官網)

車長的識別車牌

如何尋找與識別配速列車呢？本次車長們會穿著運動筆記背心(如下圖)，配速列車長們將會穿著運動筆記配速列車背心，頭上綁著空飄氣球，背後有配速車牌，讓跑者可以輕易明顯識別，歡迎大家一起跟上列車長，共創佳績。

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＃配速列車直奔高雄MIZUNO國際馬拉松