賽事心得／勝田馬拉松 這風也太大啦！

2019-02-14 12:00 運動筆記 周廷威



2019.01.27 第67回勝田全国マラソン

Gun time:3:19:05

Net time: 3:16:38

推薦這場勝田馬拉松給大家，位於茨城縣的勝田市，它在台灣的知名度沒有東京馬、大阪馬等知名賽事明星光芒，但以一場我心目中的好賽事，它可是應有盡有:良好的交管、丈量標準的賽道與夾道的熱情觀眾（要注意10度以下低溫和海濱陣風與不少上下坡）。雖然沒有完賽獎牌和浴巾（有一包茨城縣名物蕃薯乾~），沒關係，哥今天來也不是為了那些。

會場逛了一圈，是該準備起跑了。當天氣溫大約在八度上下，還好10:30才起跑，有充分的時間可以熱身找廁所，順便拿各攤位的免費試吃試用品。

槍響。隨著人龍慢慢從D區出發，歷經3小時16分的自我對話與奮鬥，最後和B區跑者一起進終點。總算是刷新了高掛一年的PB(3小時38分)。這場全馬不同以往，我用了將近一年的時間來準備，說起來繁雜（真的），其實一言蔽之，就是想辦法打造一個適合長跑的身體，在肌力、心肺、速耐力方面盡我所能吃下教練課表。最終結果來看是還滿合乎賽前自己的預料。（我開始能慢慢理解，為何村上春樹先生會拿跑馬拉松跟寫一本長篇小說來類比了。）

下一個訓練週期開始準備前，又想起《強風吹拂》裡主角們的對話：「你覺得形容一個跑者，最好的方式是什麼？」阿走搔了搔頭說：「不就是快嗎？」

「我覺得不是快，而是強。」

大概就解釋了以我普通的資質（抬頭挺胸初馬5小時43分），怎麼樣都無法達到「快」，卻樂此不疲追逐著的原因吧。突破自己小小的目標，發掘自己的可能性，看見不同的人生風景。下一站，會是在哪裡呢？