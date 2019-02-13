練跑心得／翔翔跑步日記 激勵跑步的動力

2019-02-13 10:44 運動筆記 淦哥(金田雙鈿)



2007年小子原預計與我不同年同一天來到這世界的，但因為太心急見到叔叔阿姨們就提前與我們見面。爸爸媽媽是一對很有想法的夫妻，在上幼稚園前不斷的想～要給孩子什麼樣的教育？最後找到了一間很特別的學校（教吃喝玩樂很大的學校，雖一條件就是家裡不能有電視機），就這樣這小子在同一體系的教育下從幼稚園到小學漸漸的長大了。

2014年他的好友叔叔～淦哥開始接觸跑步，從5K一直到半馬 全馬及超馬，也曾經與一位好友二人用三天的時間從花蓮橫越台灣跑到埔里。一次又一次的大小賽事他們都一直默默的在關注著我的賽事，熟不知就這樣他們全家也開始興起了運動風。

2016年的某天LINE傳來一個稚嫩的聲音：鈿鈿叔叔星期六教我跑步好不好？就這樣我們建立了奇妙的師徒之緣。小小圓圓胖嘟嘟的身體跑在200公尺藍色的跑道上看起來特別可愛，用不斷的言語鼓勵讓他一圈又一圈的跑下去＂再一圈就好＂＂跑完等一下來去吃早餐＂，終於第一次的正式訓練他完成了10圈。同年也在學校的安排下完成了一場親子路跑賽事。

2017年因為小子的學生時代開始豐富了，除了學校指定要做的事情之外也開始學起了提琴，我沒有給他特別的訓練只要求他有空就要跑一下，就在年中沒有賽事的情況下陪他一起跑一場正式賽事（師徒第一回在賽道上一起跑步），這一場五公里的賽事是母子的比賽，是淦哥有始以來一路陪跑講最多鼓勵的話的一次＂你又完成一公里了＂＂你看旁邊的妹妹都跑比你快了＂＂你看前面有一顆樹我們跑到那裡就可以走一下＂＂再不快一點媽媽追上來囉＂＂我們要比１２公里的爸爸還要早進終點＂＂最後一公里了＂＂你看看到拱門了＂＂等一下來去吃好料的＂，小子可愛的地方就是講到吃的立馬跑起來，最後我們以49'50"的時間完成了5.3公里的賽事（一定要把小數點講出來，小子很在意距離的）

2019年文心樂跑開工日，在沒有特別約定的情況下全家人也來到文心森林公園一起開心團練，他一見到我一直笑一直盯著我手上的手錶，我覺得有問題開口問：幹麻一直笑？翔翔：鈿鈿叔叔你的手錶可不可以借我下星期跑花博馬？我：我只有一隻耶，而且那天我也有全馬呀！他雖然有點失望的表情但也秀出手上爸爸的錶，我雙眼望著媽媽，她只微笑回我，再看看富民哥（爸爸）他才說：他只要累積到1000公里就買給他錶，這只是我的先讓他累積哩程用！

合理的鼓勵是小朋友運動的動力，這１０００公里含著不同的運動哩程累積，前面說過富民哥夫妻是很有想法的，與翔翔討論後得到許多共識，例如：之前跑過的全都算進來（一下子就列出了100多公里），游泳也要算進來，走路爬山也要算進來，騎腳踏車也算進來，>跳繩也要算進來（因為有助長高，這項很好得到哩程數200下算１公里）～小子很精打細算的要求著，最後與拔拔達成共識除了跑步以外其它各種運動還要Ｘ上固定係數換算成跑步哩程！而且要自己筆記作記錄。一本專屬的翔翔跑步日記誕生了。

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他沒有想過這1000公里可能要一年吧？我跟富民哥聊天著，我們二個都笑了一下，但是這是自己努力運動會得到的獎品，當然要確實讓翔翔完成目標。之前不管在文心森林公園或是在新市政公園團練，跑前還得跟他討價還價的說今天要跑幾圈，而且還學會切西瓜，但是因為這獎勵就讓他在過年期間連續三天跑完16公里，這讓我很驚訝他的毅力。回到家想著這不就像大人的路跑遊戲一樣嗎？凸台 獎金 賽道風景 補給食物 與朋友一起參賽，就是我們的獎品不是嗎？只要能激發一個人的持續運動習慣合理的獎勵是沒問題的。

翔翔加油，就如你的名子一樣，在運動上飛翔起來吧！