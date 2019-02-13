練跑心得／筆記車長開團 鰲峰山團練賀新年

2019-02-13 10:04 運動筆記 曾俊凱。凱哥



怎麼開始

辦團練對於一位熱心服務的PACER來說，我想是必要的。而我大約從去年底的時後，心理開始計劃著，可以利用今年春節9天的連假來舉辦公開的團練，ㄧ來可以讓許多平常想跑步，但又必需上班的跑友有機會參加；二來可以在連續假期中，讓大家有空活動懶骨頭，順便消消脂。於是，我開始找伙伴，問了幾位車長：素雅女神、強妮、小凱、大雄哥能否協助開團，並喬出彼此共同有空的時間，日期就這麼定了。

本次活動的主揪車長及協助車長（圖片來源：曾俊凱）

路線

在鰲峰山這邊，地勢寬敞且好停車，並且備有廁所，生活機能佳。而這裡更是指標性的地點，方便民眾輕鬆找到，不容易迷路。

2/10早晨，所有參加的跑友一起集合在大廣場做操（圖片來源：劉曉樺）

這次的路線為：鰲峰山-坑口公-大楊國小-鰲峰山（約12K）這段路線的安排是平常每週都會練跑的路線。整條路上車少且環境單純，可以讓跑友專心的跑步。從坑口公過後，會經過一個約13%的陡上坡，這段上坡是讓跑友訓練肌耐力的好時機，更是整段平緩的路線中的一個高峰。

路線及坡度圖（圖片來源：曾俊凱）

規劃執行

雖然說，這條路是每週必跑的路線，但是真的要辦公開團練時，實地勘察、拍照、及幾次的試跑測速也是必要的功課。於是，找了晴朗的一天，撤底的細數了幾個叉路口？哪個路段需注意什麼？通通都筆記了下來，並於開跑前提醒跑友，深怕有提醒不周的地方。

自製各種告示牌及路標，方便提醒跑友（圖片來源：曾俊凱）

晨跑前一天，在每個叉路口掛上指標，讓跑友清楚知道路徑（圖片來源：劉曉樺）

2/10這一天來到了

大家很給面子的幾乎都出現了！稍微介紹ㄧ下幾個車長及暖身後，大家就起跑了。幾個車長和我，分別分為前段、中段、後段，而High口人幫忙引導路線，並且熱心壓車，讓跑友們在整段路程中，不論快或慢都可以順利完跑。

出發前來張大合照（圖片來源：劉曉樺）

我和大雄哥及宸瑨跑在前端（圖片來源：劉曉樺）

兩位女神-素雅和強尼，跟冷哥在中段陪跑（圖片來源：劉曉樺

我們將中途補給設在坑口公，這邊剛好是整段路線的中間點，也是在進入高峰路況前，讓跑友有充足的緩衝及補給。加上周圍空曠且剛好可以避開車子，跑友們可以盡情在這邊休息補給，休息好後，再接續後段路。

在坑口公設水站，給大家做簡易補給（圖片來源：劉曉樺）

對大家來說，最困難的就是坑口公後的陡坡了。但大家仍努力的往上跑，沒有輕易停下腳步，連騎三輪車的小朋友都在跑友哥哥的協助下，完成了！

上坡中，大家仍然腳不停地繼續往前跑（圖片來源：國宇）

跑完最陡的坡後，接續在後頭的是沿路都緩下坡，回到鰲峰山，完成這一天的晨跑。

爬完坡，於大楊國小來張合照（圖片來源：小葉子）

終點補給

適逢過年期間，特別感謝東海大客滿茶飲店的老闆-明達贊助準備熱奶茶，及台中慢跑協會的阮房義阮總幫忙準備燒酒雞，還有台中慢跑協會的敬墻墻哥贊助的香蕉，讓大伙兒完跑後有充足的補給墊墊胃，並討個新年吉祥，祝大家平安喜樂過年。

跑後補給-水果/麵線/雞酒（圖片來源：劉曉樺）

大人小孩同樂

這次開團，很特別的是有些爸媽借這機會帶小孩一起來跑，甚至騎三輪車同樂！在前幾天知道有小朋友要一起參加時，心裡有些高興，嚮來鼓勵大家一起運動的我，也就熱情的邀請大家一起來玩了！

小孩騎車，車長陪跑，一起同樂抵達終點（圖片來源：劉曉樺）

衷心感謝

除了謝謝幾位協助車長：素雅、強妮、大雄、小凱之外。還要感謝國宇、庭帆、子其、宸瑨⋯其他列車長的熱情參與及幫忙。另外，還要謝謝幫忙補給跟陪我掛指示牌，跟很多很多神人級的人物也來跑！

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運動筆記車長們（圖片來源：劉曉樺）

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