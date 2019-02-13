賽前情報／MIZUNO國際馬拉松 超半馬組3小時配速計畫

2019-02-13 10:35 運動筆記 森森



圖片來源：官方網站

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高雄 MIZUNO 國際馬拉松即將在 2019.02.17 (星期日）盛大舉行，每年高雄 MIZUNO 國際馬拉松都會選在元宵節前後假日舉行，一方面除了可以到高雄參加賽事，另一方面也可以到高雄愛河風景區，欣賞晚上的元宵燈會，享受一下在地高雄的元宵節的熱鬧氣氛，也剛好今年正好為第 10 屆的高雄 MIZUNO 國際馬拉松，就讓運動筆記 - 配速列車的所有車長車長們，帶著大家一起挑戰第 10 屆的高雄 MIZUNO 國際馬拉松賽事活動。

而在這次的高雄 MIZUNO 國際馬拉松馬的活動中，運動筆記所有的配速車長們，也會陪伴所有跑者一起跑進目標與挑戰；除了讓大家心理更有信心外，更能激發自己的潛能與體力出來，這次的配速列車部份，共分為全馬組共 5 個班次，超半馬組共 3 個班次；以最精準的配速速度，與最精準的時間為目標，帶著所有搭乘的跑者一起回到終點大門；同時也讓所有跑者依照每一個班次區隔來調整自己的體力，找到最適合自己的速度前進。

配速列車－配速班次如下：

資料由－運動筆記提供

這次活動很高興可以再次為跑者服務－超半馬組３小時配速任務，此次的超半馬活動的距離有２５公里，以３小時完賽時間配速部份，平均速度為６分鐘４０秒（６’４０”）為參考時間，這次由最美麗漂亮的配速女車長－陳姿君車長，和我（森森）一起為跑者服務。

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資料由－運動筆記提供

超半馬組(２５k)配速列車 ３小時歡迎大家來搭乘，尤其是挑戰自我的跑者，可以提供一個參考的速度與時間挑戰成功；很高興再次為大家擔任配速的服務，希望由最專業 / 最準時 / 最輕鬆愉快的心情一起來跑步，配速列車為所有跑者一起來完成人生中的一場熱鬧而輕鬆快樂的馬拉松賽事! 為大家加油! 加油! 加油!

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