收復甜甜圈的一角 直奔芝加哥馬拉松吧！

2019-02-12 09:45 運動筆記 知行合逸



2018年的芝加哥馬拉松可謂話題性十足，Mo Farah 以2小時05分11秒的成績獲得冠軍，打破了男子歐洲馬拉松記錄！日本跑者大迫傑以2小時05分50秒的成績奪得季軍，刷新了2月份由設樂悠太創造的男子亞洲馬拉松記錄！而韓裔美國老太太Jeannie Rice更是3小時27分50秒的成績，打破了年齡組女子馬拉松世界紀錄，她已經70歲了！

這兩年，參加芝加哥馬拉松的亞洲跑團都空前龐大，2018年，共有2,149位來自兩岸四地的跑友匯聚風城，參賽人數直逼連年排名第一的墨西哥，相信2019年仍然盛況空前，現在六大馬之芝加哥馬拉松免抽籤名額來了，助您直通風城！

為什麼每一年的芝加哥馬拉松，都吸引著眾多跑友前往參賽？除了這是成為六星跑者不可少的一站，還有以下必跑理由！

必跑理由一：可以PB的賽道

眾所周知，六大馬中，最有利於衝擊成績的是柏林馬拉松，當今世界最好成績也是在柏林創造的。而剩下的5個比賽中，芝加哥的賽道可以說是僅次於柏林的「好成績」賽道了。看看六大馬路線爬升圖，就會知道為什麼了。

必跑理由二：感受最美式的文化交融

芝加哥被稱為最具美國特質的城市，它將中西部與世界遺留的文化及美食景觀融為一體。如果你計劃用一場美國馬拉松來體驗美國文化，那麼，芝加哥馬拉松就是一個不錯的選擇。美國著名作家諾曼·梅勒(Norman Kingsley Mailer) 曾寫道：「芝加哥是一座偉大的城市，它也許是美國碩果僅存的偉大城市。」

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論起城市的美貌程度，芝加哥可以超越紐約、超越波士頓。如果大家感興趣，就算只是隨便跑個步，不難發現這座城市真的美的不得了！

而芝加哥馬拉松的起點和終點都在密歇根湖畔開闊的格蘭特公園，整個賽事路線更是充分展示了芝加哥城市景觀特色，途徑包括10餘處城市歷史地標建築，從市中心的摩天大廈到不同種族的聚居區。對於兩岸四地的跑友來說，最有共鳴的莫過於芝加哥當地最著名的唐人街了。中國傳統民俗表演，加上不絕於耳的加油聲、鼓聲，堪稱最熱血賽段。

路線介紹

超級平坦、寬闊的賽道，風光獨特的環形跑道，稱得上是世界上著名的「馬拉松快道」，賽事起點和終點都在密歇根湖畔開闊的格蘭特公園，這條路線充分展示了芝加哥城市景觀特色，從市中心的摩天大廈到不同種族的聚居區，參賽者將穿越29個不同族裔的社區，途徑包括芝加哥的唐人街等十餘處城市歷史地標建築，沿途會受到一百七十萬不同族裔熱情觀眾的熱烈歡迎，喝彩助威。

芝加哥馬拉松 報名資訊

比賽時間：2019年10月13日

比賽地點：美國 芝加哥

比賽類別：全馬

關門時間6小時30分，16歲以上可以報名。

直達芝加哥馬拉松的列車，即將啟動！敬請期待

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