旅跑記趣／絕地任務 金豬年奔上金門大橋！

2019-02-12 10:08 運動筆記 Rose Chao



距離上一次到舊金山已經有十多年了，那時是為了採訪某藍營大老的行程，在舊金山停留短短數日，只記得那高低起伏的奇妙地勢，和遙望Union Square那些精品名牌店，好像還去了一家中餐館，其餘都不復記憶。

而這一回到舊金山過年完全是臨時起意，很快訂了機票飯店就是全家成行，我心裡一直盤算的是，那…，可以去哪兒跑一跑呢？

自從莫名愛上跑步以後，我的旅行裡一定有跑步，不論是國內小旅行或國外，一定要找出可以跑步的地方、安排時間跑步。這次我就住在市中心，昔日感覺遙不可及的Union Square，附近不是百貨公司精品店、就是旅館餐廳，我可以在哪兒跑呢？

心中突然浮現金門大橋赭紅又優美的線條，應該去跑金門大橋啊！

這個念頭讓我興奮了起來，立馬google網友的經驗，結果大多的分享都是風很大、舊金山天氣不穩，整座橋常被大霧掩蓋…等等，看了天氣預測那幾天都是又濕又冷，心先涼了半截，但，喜歡幻想的我腦海裡已經充滿自己跑上金門大橋的畫面了！要是能如願跑上去該有多好！金門大橋總長度2737公尺，來回一趟也不過5K多，半個小時就跑完啦，想到在高高的橋上，那視野該有多好！金門海峽就在腳下，邊跑邊欣賞一望無際的海面該有多壯觀！真的越想越興奮！唯一擔心的只有天氣，但我躍躍欲試，心想此行一定要跑上金門大橋！

前一天途中行經美麗的金門大橋，興奮留影

出發前細心準備了跑衣，橋上想必更冷，那就穿號稱有某種保暖科技cold gear的長袖機能衣吧，外面再套一件橘色的排汗衣，橘色的衣服在紅色的橋上應該很搭，再來一頂亮橘色的帽子，才有整體感(嘴角不禁又微笑)，想到我的pegasus turbo跑鞋上正好也是橘色的條飾，真是配得剛剛好啊！

抵達舊金山以後，前三天是一天比一天冷、還不時下著雨，舊金山的天氣實在變幻莫測，陰晴不定，前一分鐘出了太陽，後一分鐘又見路人紛紛舉起傘遮雨，還有那冰冰冷冷的風，非常凍人！我想像，要是在高高的金門大橋上，沒有任何遮蔽，風從四面八方吹過來，豈不是更冷更凍嗎？

有些小擔心，但奔上橋的心念更為強烈，離開舊金山前的最後一天看來氣溫最高天氣最好，我計畫就在那一天去跑金門大橋！如果我沒有跑，肯定會遺憾、日後肯定左思右想後悔自己的意志不堅，所以，決定了！不論如何我一定要在離開舊金山前完成這個心願！

早早就起床，像是要參加正式賽事的心情一樣慎重地把衣服穿好，帽子上還特別夾了髮夾以免被大風吹跑。吃了一條穀物棒、喝了幾口咖啡，跑前不能吃太多，今早就放棄豐盛的早餐了；我在跑衣外又套了一件運動外套、再穿上厚厚的羽絨衣，走出門外，好冷啊！早晨的氣溫只有攝氏6度，但出了大太陽，走在陽光下可以感到陽光的溫暖，至少，待會兒金門大橋不會是被濃霧遮蔽的情況。

滿懷興奮地和家人前往目的地，前一天途中經過時，就遠遠地和那優美的橋身合影，而今天就要跑上去、用自己的雙腳真實體驗這座著名的大橋，怎不叫人雀躍？抵達金門大橋公園時我迫不及待把兩件外套都脫了，媽咪著急地問我暖身了嗎？天那麼冷，是不是應該充分暖身？我的心熱極了，身體也不覺得冷了，只覺得陽光好明亮好可愛，感謝主賜予這樣的好天氣，雙腳原地跑著跳躍著，我要奔上去了！

我踩上大橋右側給行人和自行車的步道，高速的車輛與我只有一柵之隔，從我的左側呼嘯而過，巨大的橋身、優美的弧線就近在眼前，我的腳步輕快、張開雙臂歡呼著跑了上去，好棒！真的好棒！我與它是如此親近，它在我的腳下與眼前、遠方，它是如此雄偉美麗卻非遙不可及，我已經真真實實用雙腳踩在它結實的橋面，往橋的另一端奔去！

站在橋上，巍峨的大橋正在眼前

陽光正好，步道上沒什麼行人和自行車，我忙著看手錶上的數字、調整自己的配速，又時時舉起手機拍照或錄影，留存這屬於自己的珍貴片刻；誰說風大的？風今天一點也不大，只有微微的風，我看見自己的影子拉得長長的落在前方，我實在幸運，天公如此作美、家人完全配合，我的身體健康允許我這樣任性的跑，還有什麼比這更棒的呢？！

前方有兩個女孩在橋上漫步，我央請她們幫我拍照，讓不善自拍的我能有多些不同角度的照片，女孩也感受到我的喜悅，笑著幫我拍了好幾張，感謝她們！還有迎面而來的自行車騎士對我揮手微笑，真棒啊！

我繼續跑著，望向右側遠方的海面，海上的小島和不遠處的濱海小鎮都清晰無比，真是太過癮了！很快跑到橋的另一端，本想看看回程是否能跨越到橋的另一側，但臨時決定還是同一側折返吧，家人在這一側等我，我還是不要太耗時讓她們擔心才好。

回程是向陽的方向，風稍微大了些，但不礙事，陽光直射在我的臉上十分溫暖，我一路笑著，可能也是一路太興奮了張著嘴喘氣，感覺口有些乾，但沒關係，人生能有幾回像這樣沐浴在陽光下、自在地奔跑在金門大橋上？我的心中滿是感謝，這將是我一生難忘的美好時刻，就像每一次破PB一樣會讓自己高興一輩子，想到就開心！金門大橋我終於來了，我跑上來了，在2019金豬年的大年初二清晨！

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YES! 我辦到了！此行的心願達成！