跑步心得／從馬拉松到越野賽 這些誘人的足跡~

2019-02-12 10:22 運動筆記 吳俊毅



跨入馬拉松領域將近9年的時間，不知不覺地完成80 場全馬、數場半馬與短距離賽事、50公里以上的超馬賽事，隨著跑步經驗與實力的累積，也從其他跑友的經驗分享中發現了「越野跑」這項活動，欣賞著越野賽道中充滿挑戰性的野徑賽道、風光明媚的山林風景，完全與一般的公路賽道大相逕庭，呈現出一股迷人的味道，於是，經歷了幾次越野路徑的練跑活動之後，今年終於鼓起勇氣報名參加TNF100越野賽臺灣站的20公里組賽事。在這裡想與大家分享從公路馬拉松跨入越野賽的個人經驗。

從健康紓壓到全馬跑者

多年前獨自一人在學校田徑場繞圈圈跑步的時候，純粹只是紓解平日唸書準備考試的壓力、調整身心、維持健康，完全沒想到有一天會成為一位馬拉松跑者，維持跑步習慣多年之後，因緣際會地跑了一場半馬，發現其中的樂趣與成就感，也激發的進一步挑戰全馬的念頭，隨著人生歷程的進展，結婚成家買房的願望一一實現之後，完成第一場全馬的願望也在民國100年時達成，這幾年來，除了平日維持跑步習慣，也透過參加跑步訓練活動，認識了更多朋友、學習了更多跑步訓練知識，參加各地馬拉松賽事，帶著家人順道各地旅遊，拓展了許多視野，也增添了許多生活的情趣，這幾年來，力求在工作事業、家庭照顧與馬拉松跑步之間取得最大平衡，並且擔任國內多場賽事的配速員任務，以穩定配速帶領跑者順利完賽，更在自己的跑步經驗中留下許多精彩的故事。

越野跑：那些迷人的賽道風景

累積了許多馬拉松經驗之後，對於公路賽道上一成不變的風景，漸漸感到了無新意，嘗試了幾次越野跑之後，對於過程中變化莫測、充滿挑戰性的山林野徑，以及山林間的美景變幻，深深著迷，從跑友分享參加TNF越野賽的經驗與照片，早已激勵我親身參加的渴望，今年終於有機會可以親臨TNF越野賽臺灣站賽道，當然是充滿期待。在此先分享自己過去這段時間越野跑的經驗，一起體會越野跑的迷人之處：

桃園大溪白石山

臨近石門水庫、慈湖，路徑變化豐富，山頂展望視野絕佳。

臺北市北投軍艦岩

交通方便，有許多不同難易動的路徑可供選擇，山頂展望飽覽臺北城市美景。

分享 facebook

苗栗北得拉曼山步道

雖然位於山區交通不便，去年趁著帶小朋友前往露營時順道體驗越野跑，步道略帶陡峭，但是延途可以欣賞聖稜線美景，抵達神木群更可欣賞壯觀的神木英姿。

這些壯觀的風景，都是一般公路馬拉松所無法望其項背的啊！

心智的鍛鍊

過去在一般公路的馬拉松賽事中，只需要專注於配速與體感的掌握，依循著路線指標、交管指揮，一路飆馳在賽道上，然而在越野跑的過程中，面對橫生的樹根藤蔓、突出的岩塊土石、突然出現的陡升陡降坡道，需要的不僅是身體肌肉力量的支撐，更需要精準的判斷：是否該用手尋找施力的輔助、下腳落腳處該如何選擇、該如何借助地勢地形才能省力又安全、踩踏點是否穩固、有無濕滑疑慮…….，這些都需要在跑步的同時手眼並用，運用觀察與經驗判斷，這些心智上的鍛鍊，也是越野跑過程中的例外一種心得與收穫。

鍛鍊膽量也學習謙卑 對大自然的崇敬

嘗試了幾次越野跑之後，也發現對於不同狀況的野徑漸漸增加勇於探索的膽識，不再像剛開始時那樣懼怕，除了肢體力量的增長，心中那股膽量的茁壯，更是越野跑訓練後帶來的意外收穫，但是在此同時，也增添了一份對於自然環境瞬息萬變、難以捉摸的力量，產生一份崇敬，不論人類體能再如何強大，在山林野徑中，始終必須小心翼翼，謹慎專注，與身旁的樹林草木、土坡岩石共處，借力使力，化阻礙為助力，這也是越野跑過程中的另外一項樂趣。

萬全的準備 才能享受跑步安全完賽

即使是一般的公路路跑賽事，不論里程長短，要安全順利完賽、享受跑步的樂趣，平日的訓練與準備絕對不可忽略，參加越野跑更是不可掉以輕心，這次參加2019年TNF100越野賽台灣站，由於自己越野跑的經驗有限，所以選擇報名20公里組，而且依據許多越野前輩的經驗，越野賽事的20公里，其困難度與挑戰性已相當於公路馬拉松賽事的全馬等級，再加上山徑路況多變，絕非單純的坡道起伏而已，從過去幾次越野路徑的練跑經驗，從事越野跑特別需要敏捷性與反應能力，因此在平日的訓練中特別加強敏捷性的訓練，例如：跳繩、草地跑，當然有機會的話，最好實地前往山林野徑中進行幾趟越野跑，讓身體適應野徑中的各種變化。

從容完賽 享受美景

正是因為多次越野跑的經驗，讓我親身體驗到越野路徑上有著許多另人讚嘆的美景，再加上多變的路徑充滿趣味與挑戰性，2019年TNF100越野賽台灣站的賽道位於新北市瑞芳區，早已從許多媒體與跑友分享中得知這條路線中的諸多山海美景，參加這場比賽，唯一的目標就是能夠從容安全完賽，過程中有餘力可以好好欣賞沿途的山海景緻。