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運動筆記賽事心得／2019壽司半程馬拉松攻略計畫影／2019台灣環島跑者圓夢計劃 第一天精華
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賽事心得／2019壽司半程馬拉松攻略計畫

2019-02-10 08:22運動筆記 陳福堂

2019壽司半程馬拉松攻略計畫

                 

2019壽司半程馬拉松報名即將截止，感謝從南到北的跑友熱情參賽，更有日本籍、香港籍、大陸籍及美國籍選手參賽，感謝不遠千里，不嫌偏僻小鄉，來參加二崙半程馬拉松，萬分感謝...

報名半程馬拉松人數約在七百多人。此項總排名金額最高，既有獎金獎盃又有30公斤到5公斤不等的米可拿，所以競爭激烈，戰況可謂精彩可期。

21公里組男子

第一名：獎金3000元+獎盃+30公斤米

第二名：獎金2500元+獎盃+18公斤米

第三名：獎金2000元+獎盃+12公斤米

第四名：獎金1500元+獎盃+6.9公斤米

第五名：獎金1000元+獎盃+5公斤米

21公里組女子

第一名：獎金3000元+獎盃+30公斤米

第二名：獎金2500元+獎盃+18公斤米

第三名：獎金2000元+獎盃+12公斤米

第四名：獎金1500元+獎盃+6.9公斤米

第五名：獎金1000元+獎盃+5公斤米

繞圈路線是沒有原路折返，小圈6公里大圈15公里。茲將各路況及攻略計畫，簡略說明，給想爭取排名選手，多少提供一些資訊當作參考。

一、小圈路段

從東遠碾米工廠出發左轉民生路再右轉進入仁和路(154甲)短暫幾百公尺，緊接著右轉進入二崙線大排水溝旁道路，因避免進入市區造成交通擁塞，所以選擇此小路，此道路狹小，路面不佳，務必請跑者小心滑倒，一下子即右轉民族路(雲33)，此路段寬敞而且是在過年前舖設完成路面，非常筆直，可以在此前段加速取得領先。

由田尾村到湳仔村，緊接靠近3公里處，在賜福宮有補給站可以補水。進入村內，兩旁柑仔店，早餐店林立，人多車多小心小巷中機車騎士，鄉下阿伯騎腳踏車或機車是悠悠蕩蕩憑感覺騎車，跑太快要小心。

沿三和路(雲156)過三和國小到十八張犁右轉民生路，又是筆直路段，可以放開腳步，眼睛盯著碾米廠倉庫就對了..。因為一二公里外就可以看到黃色穀倉，據業者透露黃色穀倉十六個，大的一個容納2400公噸，恆溫15度，這樣由民生路出發再回到民生路繞小圈路段是六公里。

二、大圈路段

進入裕民路左轉進入惠來路，此路本地人稱為綠色隧道，行道樹綠葉遮天。來惠村回頭屋彩繪多，古厝也多，風景是一絕。

由紹興路左轉昭安路會經過廍仔昭安宮天上聖母廍仔媽，很大一座大廟，再沿昭安路到八角亭，沿途廟宇多，此為鄉間道路，沒有什麼車輛進入。

八角亭右轉進入大同村，至台17線轉彎。房屋少多為稻田，由12公里至13公里為農業道路，過田中路至大義路會感覺豁然開朗，行道樹多了，路又筆直。到了文化氣息濃厚的大義崙，迎接的是一道台灣詩牆面，及高大建築的天后宮。

九十度左轉到大榕樹下往定安村田寮仔，定安村田寮仔豆皮工廠前，定安村家政班出動8名農村婦女在第六補給站負責補給，農村婦女平常下田種稻種菜，這一天倒水補給是很新鮮的事。

過田寮仔回到裕民路，那真的到了決戰賽道，因過年前拓寬裕民一號橋，所以幾乎三公里路面都是新舖路面，筆直如箭，可以一路衝回來。

可是快到終點進入市區了，要注意人車，中正/民權/中山/仁和..四個紅綠燈要過，小心車流人流。

話說假如你是領先群，精英中的精英選手，你大可一路緊貼著專業領騎，一路順暢回終點。這幾位專業領騎已經領騎好幾回了，熟門熟路。

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