田中祈福路跑團練 舒康跑跑樂就是棒

2019-02-09 15:57 運動筆記 淦哥(金田雙鈿)



接到志忠哥的邀約：大年初四來我們舒康跑田中，為田中祈福環鎮路跑要不要？是舒康的團練當然一定要參與囉！

舒康跑跑樂介紹－知名賽事主辦單位（田中馬 二水馬 228扶輪超馬接力賽 田溪水超馬）。

前一晚跟田中馬前夕一樣到志忠哥家座客，大哥大嫂跟親戚們熱情的招待，因區間車大誤點入客時已經晚上九點半了，但志忠哥在家裡負責的主要角色～宵夜主廚不到十分鐘一道道的好料理已佔滿整桌！

初四一早天候微涼吃好美又美的早美味早餐我們步行到集合點～田中兒童公園（第一，二屆田中馬主場地），舒康的團友一個個充滿笑臉的互道早安，此時神秘客～哨子哥－陳裕成出現了，在大過年的就是要遇到成哥，只要有成哥的地方就有歡笑聲，今天果然沿路歡樂笑語不斷充斥耳間。

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今天沒有特製起跑封鎖線，但有可愛的管制線。起跑後大伙兒談笑風聲劃破寧靜的小鎮，台鐵列車經過的鐵胎聲似乎像是一陣又一陣為我們加油的鼓勵。

今天一共要環鎮29公里跑過24間大廟及無數土地公廟，每間廟宇都停下來祈福。祈福起源－話說某年全鎮長久未著雨，舒康跑團決定在鎮上跑到大小廟祈求降雨，完跑隔日果然下起雨了，於是鄭總決定每年大年初四一定要來這一場別俱意義的環鎮祈福路跑，為跑團 為跑友 為全鎮祈福。

經過的每間廟宇不管是宮主或是值班大哥大姐熱情的招呼著我們，飲料 水果 糖果 還有太元宮的紅包 更有天受宮梁媽媽帶領的救國團團隊提供豐盛的補給，我們正跑一半路程時最需要的神補給出現了！

田中是一個美麗的小鎮，今天踏踏實實的用雙腳環鎮一圈，一路有樹香果香花香及稻田香，過年期間更充滿了我好愛的金紙及香味。路上的居民朋友更是熱情的與我們聲聲道 新年快樂 恭喜發財，最後我們回到起跑點，貼心的鄭總夫人還準備了裝了幸運密碼的大樂透一個一個的送給大家，期望今晚大家都能有好彩頭中獎。

感謝舒康跑團給我一個美麗的大年初四迎神祈福路跑，謝謝志忠哥一路幫淦哥拍拍拍，還有辛苦的志清攝影師一路相隨為這個大家留下一張張美麗溫馨的路跑瞬間～明年我一定還要再來跑一次！更期待鄭總能為這樣特別的路跑辦一場正式祈福賽事！