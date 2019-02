趁過年追起來!這些跑步好片你看過了嗎?

2019-02-08 15:30 運動筆記 啾啾西西



跑者的春節假期怎麼過?除了安排出遊、與家人團聚外,趁著連假好好放(偷)鬆(懶)也是一定要的啦!只是,電視轉來轉去不是老掉牙的綜藝節目,就是看過一百遍的賭神一系列電影,有沒有什麼跑步的好劇或是影片可以看餒?

來!你的心聲運動筆記聽到了!特別整理跑者必追的好片,不管是長篇電視劇,還是卡通、電影,甚至紀錄片,通通幫你一次打包,讓你在春節期間可以看好看滿,幫身心靈好好充電一番!話不多說,那就趕快跟我們一起「追起來」!

經典再現!跑者必追首選—《陸王》

還記得竹內涼真帥氣的臉龐嗎?啊,不是,是在日劇《陸王》中的精湛演技啦!翻拍自日本小說家池井戶潤創作同名作品的《陸王》,故事背景敘述背負百年足袋老舖「小鉤屋」未來的宮澤社長,在面臨業績下滑之際,轉而研發跑鞋的創業歷程,過程中與家人、員工、長跑選手間的情感牽絆,與面對困境時所展現出的勇氣,不僅相當激勵人心,其展現出的日劇式熱血氛圍,更讓人不禁邊看就想邊穿上跑鞋出發跑步去,是部跑者必追的經典好劇!

分享 facebook

讓人邊看就想邊穿上跑鞋的《陸王》,是跑者必追的經典好劇!(圖片來源:Twitter ofTBSテレビ 宣伝部 @tbs_pr)

新劇熱播—《韋駄天~東京奧運故事》

什麼?看過《陸王》了,那這部由日本 NHK 電視台為迎接 2020 年東京奧運所開拍的長篇電視連續劇《韋駄天~東京奧運故事》你絕不能錯過!甫在今年 1 月播出的《韋駄天~東京奧運故事》,共 47 集,故事描述從明治末期日本第一次參加奧運會,到 1964 年奧運會召開的 50 多年間幾代體育人命運起伏的故事,而主角即為素有「日本馬拉松之父」之稱的金粟四三(Shizo Kanakuri)。

韋駄天一詞來自佛教。傳說佛陀𣵀槃後火化留下的舎利子被魔鬼盜走,弟子韋陀窮追不捨最終奪回。受佛教文化薰陶的日本,奉韋駄天為跑步之神,並借喻為善跑之人。 而擁有傳奇一生,並致力於推廣馬拉松的金粟四三,他在 1911 年曾創下最快的馬拉松世界紀錄,但他也同時以 54 年 8 個月 6 天 5 小時又 32 分 20.3 秒的成績,創下史上最慢的馬拉松紀錄。(詳細可看這篇)

除了主線劇情,《韋駄天》一劇在每集的結尾都會訪問一位日本體育界名人,主要針對金粟四三所流傳的馬拉松精神做討論與交流,像是川內優輝、青山學院田徑隊總教練原晉等,即分別在第二、第四集中出現。

日本 NHK 電視台為迎接 2020 年東京奧運,以日本馬拉松之父金粟四三的傳奇故事為主軸,拍攝出長篇電視連續劇《韋駄天~東京奧運故事》(圖片來源:Twitter of大河ドラマ「いだてん」@ nhk_td_idaten)

動畫必看—《強風吹拂》

沒時間追劇?那就看卡通吧!由日本直木賞作家三浦紫苑所撰寫,以日本接力盛事—箱根驛傳為故事背景的《強風吹拂》小說,相信身為跑者的你一定都曾拜讀過。而除了漫畫與電影版本,於去年推出的卡通動畫版本,更是一推出就在跑圈掀起一股追片熱潮。想要再次感受《強風吹拂》魅力的你,可千萬別錯過!

《強風吹拂》的卡通版本也是跑者必看(圖片來源:Twitter of アニメイトタイムズ公式‏)

老片重溫—《強風吹拂》電影(風が強く吹いている, 2009)

既然說到卡通,那就不得不再提起經典的電影版本啦!故事描述一支由住在破爛公寓「竹青莊」裡 10 名怪咖所組成的雜牌軍,挑戰箱根驛傳的熱血故事。過年期間最適合複習老片了,趁著過年期間讓我們一起重溫經典吧!

過年就是要看老片!百看不膩的《強風吹拂》趁著過年時節再拿出來好好複習吧!(影片來源:Youtube)

見證歷史—Breaking 2 紀錄片

2018 年可以說是「破紀錄大年」,不僅有許多世界紀錄被刷新,各地的田徑好手也頻傳突破佳績的好消息。其中備受關注的,莫過於 Eliud Kipchoge 挑戰全馬跑進兩小時的壯舉,雖然最終以 25 秒的差距與難以逾越的兩小時大關失之交臂 ,但精采的挑戰歷程已足以讓人重新定義人類潛能。

而這段史詩般的旅程也由國家地理頻道和 Nike 以紀錄片方式完整記錄,這部 1 小時的特別紀錄片,將帶領觀眾領略長達整整一年的挑戰征途,並見證三名頂尖跑者如何挑戰人類潛能、突破馬拉松 2 小時大關。

Breaking 2 紀錄片完整記錄三名頂尖跑者如何挑戰人類潛能、突破馬拉松 2 小時大關。(影片來源:Youtube)

最接近跑者的紀錄電影—《246公里》

這部由匈牙利、希臘、法國、德國攜手合作的 CNEX 主題紀錄片《246公里》,是一部以斯巴達超級馬拉松為故事背景的紀錄片,主要描寫幾位素人跑者挑戰斯巴達超馬的夢想歷程。有別於一般跑步主題電影,《246公里》未使用英雄式的敘事視角,反而是以最接近第一人稱視角的故事鋪陳方式,道出平民追逐夢想的故事。

「I run to find out why I run.」這句話在電影最後四分之三處總結了全片,幾位跑者的逐夢旅程看似平淡,卻懇切地引人反思跑步的初衷與意義,是部值得一看的紀錄好片。

《246公里》是一部以斯巴達超級馬拉松為題材的紀錄片(圖片來源:Giloo紀實影音)

平淡卻真摯,《246公里》是最接近第一人稱視角的紀錄電影,帶領跑者反思跑步的初衷與意義(影片來源:Youtube)

休跑之餘,也不忘充實身心,透過不同主角與故事,讓我們一起重拾跑步的熱情,並將從中的所獲所學,應用在接下來的跑步生活中。好好把握最後的幾天假期,趕快一起來場影劇馬拉松吧!

同場加映:【跑步過年】過年在家好無聊?跑步的老片新劇一次給你!

*跑步心得 盡在運動筆記*