趁過年追起來！這些跑步好片你看過了嗎？

2019-02-08 15:30 運動筆記 啾啾西西



跑者的春節假期怎麼過？除了安排出遊、與家人團聚外，趁著連假好好放（偷）鬆（懶）也是一定要的啦！只是，電視轉來轉去不是老掉牙的綜藝節目，就是看過一百遍的賭神一系列電影，有沒有什麼跑步的好劇或是影片可以看餒？

來！你的心聲運動筆記聽到了！特別整理跑者必追的好片，不管是長篇電視劇，還是卡通、電影，甚至紀錄片，通通幫你一次打包，讓你在春節期間可以看好看滿，幫身心靈好好充電一番！話不多說，那就趕快跟我們一起「追起來」！

經典再現！跑者必追首選—《陸王》

還記得竹內涼真帥氣的臉龐嗎？啊，不是，是在日劇《陸王》中的精湛演技啦！翻拍自日本小說家池井戶潤創作同名作品的《陸王》，故事背景敘述背負百年足袋老舖「小鉤屋」未來的宮澤社長，在面臨業績下滑之際，轉而研發跑鞋的創業歷程，過程中與家人、員工、長跑選手間的情感牽絆，與面對困境時所展現出的勇氣，不僅相當激勵人心，其展現出的日劇式熱血氛圍，更讓人不禁邊看就想邊穿上跑鞋出發跑步去，是部跑者必追的經典好劇！

分享 facebook

讓人邊看就想邊穿上跑鞋的《陸王》，是跑者必追的經典好劇！（圖片來源：Twitter ofTBSテレビ 宣伝部 @tbs_pr）

新劇熱播—《韋駄天～東京奧運故事》

什麼？看過《陸王》了，那這部由日本 NHK 電視台為迎接 2020 年東京奧運所開拍的長篇電視連續劇《韋駄天～東京奧運故事》你絕不能錯過！甫在今年 1 月播出的《韋駄天～東京奧運故事》，共 47 集，故事描述從明治末期日本第一次參加奧運會，到 1964 年奧運會召開的 50 多年間幾代體育人命運起伏的故事，而主角即為素有「日本馬拉松之父」之稱的金粟四三（Shizo Kanakuri）。

韋駄天一詞來自佛教。傳說佛陀𣵀槃後火化留下的舎利子被魔鬼盜走，弟子韋陀窮追不捨最終奪回。受佛教文化薰陶的日本，奉韋駄天為跑步之神，並借喻為善跑之人。 而擁有傳奇一生，並致力於推廣馬拉松的金粟四三，他在 1911 年曾創下最快的馬拉松世界紀錄，但他也同時以 54 年 8 個月 6 天 5 小時又 32 分 20.3 秒的成績，創下史上最慢的馬拉松紀錄。（詳細可看這篇）

除了主線劇情，《韋駄天》一劇在每集的結尾都會訪問一位日本體育界名人，主要針對金粟四三所流傳的馬拉松精神做討論與交流，像是川內優輝、青山學院田徑隊總教練原晉等，即分別在第二、第四集中出現。

日本 NHK 電視台為迎接 2020 年東京奧運，以日本馬拉松之父金粟四三的傳奇故事為主軸，拍攝出長篇電視連續劇《韋駄天～東京奧運故事》（圖片來源：Twitter of大河ドラマ「いだてん」@ nhk_td_idaten）

動畫必看—《強風吹拂》

沒時間追劇？那就看卡通吧！由日本直木賞作家三浦紫苑所撰寫，以日本接力盛事—箱根驛傳為故事背景的《強風吹拂》小說，相信身為跑者的你一定都曾拜讀過。而除了漫畫與電影版本，於去年推出的卡通動畫版本，更是一推出就在跑圈掀起一股追片熱潮。想要再次感受《強風吹拂》魅力的你，可千萬別錯過！

《強風吹拂》的卡通版本也是跑者必看（圖片來源：Twitter of アニメイトタイムズ公式‏）

老片重溫—《強風吹拂》電影（風が強く吹いている, 2009）

既然說到卡通，那就不得不再提起經典的電影版本啦！故事描述一支由住在破爛公寓「竹青莊」裡 10 名怪咖所組成的雜牌軍，挑戰箱根驛傳的熱血故事。過年期間最適合複習老片了，趁著過年期間讓我們一起重溫經典吧！

過年就是要看老片！百看不膩的《強風吹拂》趁著過年時節再拿出來好好複習吧！（影片來源：Youtube）

見證歷史—Breaking 2 紀錄片

2018 年可以說是「破紀錄大年」，不僅有許多世界紀錄被刷新，各地的田徑好手也頻傳突破佳績的好消息。其中備受關注的，莫過於 Eliud Kipchoge 挑戰全馬跑進兩小時的壯舉，雖然最終以 25 秒的差距與難以逾越的兩小時大關失之交臂 ，但精采的挑戰歷程已足以讓人重新定義人類潛能。

而這段史詩般的旅程也由國家地理頻道和 Nike 以紀錄片方式完整記錄，這部 1 小時的特別紀錄片，將帶領觀眾領略長達整整一年的挑戰征途，並見證三名頂尖跑者如何挑戰人類潛能、突破馬拉松 2 小時大關。

Breaking 2 紀錄片完整記錄三名頂尖跑者如何挑戰人類潛能、突破馬拉松 2 小時大關。（影片來源：Youtube）

最接近跑者的紀錄電影—《246公里》

這部由匈牙利、希臘、法國、德國攜手合作的 CNEX 主題紀錄片《246公里》，是一部以斯巴達超級馬拉松為故事背景的紀錄片，主要描寫幾位素人跑者挑戰斯巴達超馬的夢想歷程。有別於一般跑步主題電影，《246公里》未使用英雄式的敘事視角，反而是以最接近第一人稱視角的故事鋪陳方式，道出平民追逐夢想的故事。

「I run to find out why I run.」這句話在電影最後四分之三處總結了全片，幾位跑者的逐夢旅程看似平淡，卻懇切地引人反思跑步的初衷與意義，是部值得一看的紀錄好片。

《246公里》是一部以斯巴達超級馬拉松為題材的紀錄片（圖片來源：Giloo紀實影音）

平淡卻真摯，《246公里》是最接近第一人稱視角的紀錄電影，帶領跑者反思跑步的初衷與意義（影片來源：Youtube）

休跑之餘，也不忘充實身心，透過不同主角與故事，讓我們一起重拾跑步的熱情，並將從中的所獲所學，應用在接下來的跑步生活中。好好把握最後的幾天假期，趕快一起來場影劇馬拉松吧！

同場加映：【跑步過年】過年在家好無聊？跑步的老片新劇一次給你！

＊跑步心得 盡在運動筆記＊