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運動筆記2018跑步大調查 近5成跑者參賽場次比去年多！趁過年追起來！這些跑步好片你看過了嗎？
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2018跑步大調查 近5成跑者參賽場次比去年多！

2019-02-08 16:00運動筆記 運動筆記

跑者積極參賽 路跑賽事依舊發燒

「路跑是否退燒？」是近年不時被討論的話題，不過，在《運動筆記》的「2018跑步大調查」總共5079位不重複且完整填答者中，有46%的跑者表示2018年參加的賽事場次比前一年為多，另有18%的跑者參賽場次與前一年相同，也就是說，總計64%跑者的參賽場次與前一年相較，是相同或更多的！至於參賽場次較前一年少的跑者則佔36%。

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統計數據顯示，2018年參加全馬的場次，以1~3場的33%為最高；參加半馬的同樣也以1~3場的47%最高，至於半馬以下(少於21K)的路跑，參加場次也以1~3場的46%佔比最高；在趣味路跑方面，高達75%的填答者過去一年沒有參加。此外，有85%-90%的問卷填答者2018年沒有參加超馬、越野跑和鐵人賽。

過去一年參加過幾場賽事？>

全馬(42K)

半馬(21K)

半馬以下(少於21K)

趣味主題

路跑

超馬

越野跑

鐵人

0場44%23%34%75%85%89%90%
1~3場33%47%46%22%13%9%9%
4~6場12%17%12%1%1%1%1%
7~9場4%6%4%0%0%0%0%
10場(含)以上7%6%4%1%0%0%0%

問卷填答者PB

近來「測5000」活動十分盛行，動輒秒殺，而這次參與跑步大調查的跑者，5公里PB以在25-30分、20-25分兩個區間都佔33%為最多；至於半馬(21公里)PB是以02:00’- 02:15’佔19%為最高，而全馬PB 則是以04:00’- 04:30’佔12%比例最高。

25%跑過海外馬 最想去日本參賽

25%填答者有海外跑馬經驗，其中又以參加日本的賽事為最多。「跑旅」是近年很流行的旅遊方式，這次問卷調查結果也顯示「觀光旅遊」高居跑者從事海外賽事最主要的原因第一位，有高達87.5%的填答者未來最想前往日本參賽。

此外，86%填答者選擇以「自由行」方式安排海外馬行程，會透過旅行社參加海外馬的話，最主要是因為旅行社可以「安排住宿與交通」，而預算、保障名額、是否有跑友同行也是跑者是否選擇旅行社的重要考量。

延伸閱讀「2018跑步大調查」 67%跑者瘦了！

「2018跑步大調查」 最愛跑鞋、跑服：Nike 穿戴式裝置：Garmin

「2018跑步大調查」8成以上跑者曾受傷 「膝蓋」比例居冠

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