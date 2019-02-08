2018跑步大調查 近5成跑者參賽場次比去年多！
跑者積極參賽 路跑賽事依舊發燒
「路跑是否退燒？」是近年不時被討論的話題，不過，在《運動筆記》的「2018跑步大調查」總共5079位不重複且完整填答者中，有46%的跑者表示2018年參加的賽事場次比前一年為多，另有18%的跑者參賽場次與前一年相同，也就是說，總計64%跑者的參賽場次與前一年相較，是相同或更多的！至於參賽場次較前一年少的跑者則佔36%。
統計數據顯示，2018年參加全馬的場次，以1~3場的33%為最高；參加半馬的同樣也以1~3場的47%最高，至於半馬以下(少於21K)的路跑，參加場次也以1~3場的46%佔比最高；在趣味路跑方面，高達75%的填答者過去一年沒有參加。此外，有85%-90%的問卷填答者2018年沒有參加超馬、越野跑和鐵人賽。
過去一年參加過幾場賽事？>
全馬(42K)
半馬(21K)
半馬以下(少於21K)
趣味主題
路跑
超馬
越野跑
鐵人
|0場
|44%
|23%
|34%
|75%
|85%
|89%
|90%
|1~3場
|33%
|47%
|46%
|22%
|13%
|9%
|9%
|4~6場
|12%
|17%
|12%
|1%
|1%
|1%
|1%
|7~9場
|4%
|6%
|4%
|0%
|0%
|0%
|0%
|10場(含)以上
|7%
|6%
|4%
|1%
|0%
|0%
|0%
問卷填答者PB
近來「測5000」活動十分盛行，動輒秒殺，而這次參與跑步大調查的跑者，5公里PB以在25-30分、20-25分兩個區間都佔33%為最多；至於半馬(21公里)PB是以02:00’- 02:15’佔19%為最高，而全馬PB 則是以04:00’- 04:30’佔12%比例最高。
25%跑過海外馬 最想去日本參賽
25%填答者有海外跑馬經驗，其中又以參加日本的賽事為最多。「跑旅」是近年很流行的旅遊方式，這次問卷調查結果也顯示「觀光旅遊」高居跑者從事海外賽事最主要的原因第一位，有高達87.5%的填答者未來最想前往日本參賽。
此外，86%填答者選擇以「自由行」方式安排海外馬行程，會透過旅行社參加海外馬的話，最主要是因為旅行社可以「安排住宿與交通」，而預算、保障名額、是否有跑友同行也是跑者是否選擇旅行社的重要考量。
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