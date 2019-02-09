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2018跑步大調查 報名費越來越貴跑者最賭爛！

2019-02-09 10:00運動筆記 運動筆記

「最賭爛」賽事主因前五大排行榜

《運動筆記》自2014年進行「跑步大調查」至今，除了了解跑友的跑步習慣與經歷、參賽與訓練經驗、裝備偏好、資訊來源等面向，更希望了解跑者的心聲。2018年新增好幾個新的題項，其中，在「讓你最賭爛賽事的主因」，統計之後發現「費用越來越貴」是跑者「最賭爛賽事主因」的第一名；至於最賭爛第二名是「補給問題」(沒水喝、補給站太擠、補給站距離太遠…)，排名第三的是「交管問題」(要停下來等紅綠燈)，而「路線問題」(實際距離誤差太多、路線指示錯誤、坡度太陡…) 排名第四，近來讓跑者高度關切的「空氣汙染」則居第五名。

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「最吸引」報名主因前五大排行榜

相較於「最賭爛」，「最吸引」報名賽事的前五大主因排行榜則為：「賽道風景」、「賽事評價好」、「獎牌/贈品吸引人」、「交通便利」和「費用合理」。

賽事補給首選：「香蕉」

近來越來越多賽事以補給澎湃豐盛取勝，《運動筆記》這次調查也特別新增了「最期待賽事補給」這一題，想了解跑者參賽時最想吃什麼，沒想到最後統計結果顯示跑者都十分理智，選擇「只要有香蕉就好」佔40%，居第一位！

「最期待賽事補給」這一題的「其他」選項開放作答，也就是讓填答者「點菜」的概念，結果發現絕大多數跑者都填寫「有水就好」、「水跟運動飲料」、「不要缺水」、「只要有「充足的」水跟運動飲料就可以」、「水多一點就好」、「尤其不能缺水」…，可見水絕對是賽道最重要不可缺、缺了會出事的超級重要補給！

此外，運動飲料、能量膠/能量包/能量棒也被多位跑友點名；水果、甜點亦是跑友期待的賽道補給。還有跑友填寫「終點有熱湯和熱粥」、「熱湯熱麵 炒麵(冬天)」大概也說出了其他跑友冷天跑馬的心聲；更有跑友提醒「要顧慮到吃素的跑者!!」 希望賽道上有素食補給。而令人忍俊不禁的補給提案還包括：生魚片、燒賣、蠻牛、紅牛、雞精、咖啡、甘蔗檸檬、冰凍可口可樂、水果樂園、不只是香蕉、….，甚至還有「美女加油團」！相信賽事主辦單位看到這次跑步大調查結果，賽道上出現這些特殊補給的日子可能不遠矣。

(熱騰騰的現做紅豆餅，屏東萬丹紅豆馬賽道噴香！網友Mango Pan攝)

(2019新竹市城市馬拉松賽道途中不時可見商家提供的私補)

97%經常瀏覽《運動筆記》

這次調查也發現，跑者「經常瀏覽的跑步網站」以「運動筆記」的97%佔壓倒性的最高比例，至於「最常從哪獲得比賽照片」同樣以「運動筆記」的65%為最，不過我們也詢問「瀏覽運動筆記最常碰到的問題」為何，71%填答者也反應「找照片太耗時」，至於3%選擇「其他」選項的，我們也開放跑友填寫，大多數跑友表示沒有遇見問題、並對運動筆記表達謝意和肯定，所有填寫的意見我們都會逐一檢視、提升我們的服務，非常感謝跑友們的回饋！

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