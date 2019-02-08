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2018跑步大調查 80%跑者受傷以膝蓋最大宗

2019-02-08 14:49運動筆記 運動筆記

受傷永遠是跑者心頭之痛，一旦受傷，必須停止訓練，休息、治療、復健、打掉重練的循環，相信跑者都不陌生，根據《運動筆記》「2018跑步大調查」的統計，曾因跑步而受傷的部位，一如以往的又是以「膝蓋」為最高，佔46%，其次是腳踝(26%)和腳趾(24%)，至於腳掌曾受傷的也有21%，接下來是小腿19%，這些部位也都是自2014年「跑步大調查」進行以來，跑友最常受傷的部位。

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男女跑者受傷比例均高達8成以上

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男女跑者受傷的情形是否有所差別？針對「性別」與「受傷」交叉分析，結果看來差別不大，不論男女的受傷比例均在8成以上。

再以「跑齡」與「受傷」兩個變項交叉分析，除了跑齡未滿一年者受傷比例70%較低之外，其餘不同區間的跑齡受傷比例均在8成以上。

至於「跑量」與「受傷」交叉分析，除週跑量在10公里以下者，受傷比例為74%之外，其餘跑量的跑者受傷比例均在8成以上。

從上列交叉分析看來，受傷的確在跑者中是極普遍的現象。

堡醫師：膝蓋最愛開記者會 喊「我好痛痛！」

台北原力復健科侯鐘堡醫師指出，以《運動筆記》的統計和例來文章的分享數量，「膝蓋」毫無疑問都是大家最關注的焦點，除了本身構造複雜外，膝蓋容易被其他關節影響，所以他形容膝蓋是「最愛開記者會喊我好痛痛」的關節。

(圖片由侯鐘堡醫師提供)

堡醫師說，膝蓋混合了急性與慢性問題，的確問題特別多，跑者的狀況以急性居多，治療後通常可返回馬場。

堡醫師也特別提醒跑者，腳踝是個「不喜歡張揚的傢伙」，常常韌帶斷了，反而變得不痛，許多人習慣性扭傷，後來腳踝反而不痛了；至於腳底同樣也是低調不喜歡張揚的傢伙，許多腳底肌肉僵硬、足弓僵硬者，腳部自己不會說，腳也比較強壯，就造成膝蓋的問題。

(圖片由侯鐘堡醫師提供)

至於小腿受傷，也可能是由於腳的問題造成，堡醫師表示，如高足弓問題，可能導致足底、小腿緊繃；扁平足容易造成跑者膝，足弓塌陷則容易導致夾脛症，或跑太多導致疲勞性骨折等等。因此跑者就醫時應找出根本問題，而不是痛哪裡醫哪裡。

受傷之後以「自行護理」方式處理為最

令人玩味的是，「受傷後通常怎麼治療」，有超過一半選擇「自行護理」，其次是「中醫/民俗療法」；至於尋求「防護員/物理治療」的佔30%、西醫則佔29%。另外也有11%選擇「不治療」。

堡醫師認為，問題不大時，大家都是自行上網尋求資料、或詢問朋友相關經驗該怎麼解決，「DIY精神一直都在」。他說：「患者會求診，通常是問題較嚴重時，自己ＤＩＹ搞不定，越弄越嚴重，想說ㄘㄨㄚˋ賽了太久都沒好，才會尋求專業。」但若沒找到根本問題，還是只能治標不治本。

補給三寶：鹽錠、能量膠、BCAA

除了受傷方面的相關問題，有關跑者的補給品使用方面，根據統計，比賽或訓練時會使用的補給品前三名分別是鹽錠、能量膠、BCAA，不過不使用補給品的比例也有31%。

延伸閱讀：

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