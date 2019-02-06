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2018跑步大調查 最愛跑鞋、跑服及穿戴式裝置

2019-02-06 09:03運動筆記 運動筆記

2018 Nike稱霸跑鞋品牌

在「2018 跑步大調查」中，不重複且完整填答問卷的 5079 位跑者在「2018 年曾經購買過哪些跑鞋品牌」(複選)這一題的統計結果顯示：前五名依序為Nike(38%)、Mizuno（36%）、ASICS(34%)、adidas(31%)、母子鱷魚(15%)。

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至於「下一雙想買的跑鞋品牌」(單選) Nike 又是居第一位，ASICS 居第二，第三則是 Mizuno，第四名是 adidas，第五名 HOKA One One。

最常買「路跑鞋」/大多一年買兩雙/金額多為$2,001~$3,000

跑者「最常買的跑鞋類型」，以輕量、比賽用的「路跑鞋」居第一位，其次是以保護為主、重量大多為250g 以上的「慢跑鞋」，至於專為競賽的「馬拉松鞋」，居第三名。

2018 年購買跑鞋數量與金額，有 32% 在過去一年中買了兩雙跑鞋，26% 只買一雙跑鞋，19% 買了三雙。這樣的比例與與 2017 年相仿。至於平均買一雙跑鞋的金額，有過半數是落在$2,001~$3,000元的價位區間。

跑鞋「功能」居首位

「購買跑鞋的考慮因素」有89%，近九成的考量是「功能」；有近七成，69%會考慮「價格」，此外，56%會考量「外觀」，41%重視「跑友評價」。

穿戴式裝置品牌 Garmin獨占鰲頭

在這次大調查中，有 61% 填答者使用穿戴式裝置，其中，有高達一半的跑者使用的品牌是 Garmin； 另外，有 30% 填答者使用手機 app 記錄跑步數據，最常使用的手機 app 當然也是 Garmin，其次是馬拉松世界，居第三位的手機 app 則是 Nike+。

至於購買穿戴式裝備金額，以落在 10,001元~15,000 元之間的價位為最高，佔 22%，其次是 8,001 元~10,000 元的價位區間，佔 18%；總體來看，總共有近五成 (49%) 填答者購買穿戴式裝備的平均金額在 8,001~15,000以上。

在填答者可以複選的情況下，最受重視的穿戴式裝置前五大功能依序為「GPS」(78%)、「里程」(76%)、「配速」(76%)、「心率」(52%)、「防水」(47%)。

購買穿戴式裝置首重「功能」

在「購買穿戴式裝備考量因素」方面，第一就是考量「功能」，高達 83%；另外，69% 在乎「價格」、49% 受「跑友評價」影響，勝於「外觀」的 43%。至於會考量「品牌形象」的有 26%，而「名人代言」或「限量款」的影響力都只有 1%。

最喜歡跑步服飾品牌：Nike

「您最喜歡的跑步服飾品牌」(複選)這一題，統計結果顯示第一名又是 Nike，佔 56%，其次是 adidas的 48%，第三名是 Mizuno 34%，第四名為迪卡儂，佔 26%，第五名是 ASICS 24%。

延伸閱讀：2018跑步大調查 67%跑者瘦了！

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