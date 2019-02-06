賽事心得／府城拜年馬 比朕吸飽還難跑

2019-02-06 09:09 運動筆記 淦哥(金田雙鈿)



參賽起源

受葉志欽大哥及黃政達達哥的邀約之下，報名了這一場連續１２年的大年初一熱門賽事，去年看到網友ＰＯ完賽禮可愛的狗娃娃之後心想豬年一定要報下去，就這麼巧的在去年與葉大哥及達哥相繼有緣認識也就報名下去了，可惜今年聽說是最後一年了。

賽事為選手考慮的事項無微不至，從接駁車的招呼到會到時報到寄物宣達事項不馬虎，一早還沒進到活動中心已看到連續１２年以來的宣傳布條掛滿外廣場，選手們互打招呼後各自忙著起跑準備！３，２，１在鞭炮聲的開頭下最後一屆的府城拜年馬正式開跑！當然起跑前免不了與認識的跑友們一一合照。

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賽道甘苦

在之前葉大哥有提醒路線跑到要上關仔嶺前有一段要上到土地公廟，這一段很難跑！心想～還好就那一段，看來這場應該不難跑，而且就有耳聞這場是可以讓人跑滿吃飽的一場賽事。起跑後跟幾位跑友邊聊邊跑期待著第一補給站，哇！是蛋餅，太貼心了，知道大部份選手還沒吃早餐就準備了熱騰騰的蛋餅配豆漿或奶茶耶！看來這場真的一定要吃滿滿變胖胖再回去了，一步一步來到楠西北極殿，在這裡廟方準備的是吃甜甜厚力厚過年的甜湯圓，還提供了簡便印章讓您拿回去，（過年咩就是要跑廟）接下來來到一間讓我訝異的＂玄空法寺＂跑到這裡，讓我真心佩服主辦單位用心規劃路線的心，這間廟很有特色，除了許多的藝術品佈滿廣場之外，還有一方種了落羽松的庭園，在這裡廟方也提供了豐盛的補給品，出了這間廟還得跑過一座淡紫色美麗的吊橋，這裡許多跑友不跑了，用走的欣賞著美麗的寺廟。

正還與顧老師討論著路線親民的同時我們踏出了吊橋才發現，路線真是ＴＭＤ的ＸＸ～開始爬坡了！！開始覺得葉大哥是騙我來參加這場賽事的，但也還好坡並不大啦！就小心翼翼的跑了上去。爬到烏山期待的牛排已經被吃光了（喂，我們也算是前段班呀！怎麼這麼快就沒了），還好還有烤豬肉可以啃，小小的滿足了啦！志工朋友告訴我們前面還有烤烏魚子唷！但旁邊的資深跑者告訴我們要到３７公里～手錶計時才１５公里呀，還得奔波２２公里才能享用美食厚。跑著跑著來到了咖啡公路，一路上看著許多特色咖啡庭園，在這裡驚奇的遇到神人～楊有朋，有朋哥正在果園樹下拉筋他說：他的乳酸開始堆積了，（哼哼我也有可以在你前面的時候了厚）。告別有朋哥，一轉身原本跟在身後的顧老師及身前的馬克哥～這二個傢伙也被這坡擊潰開始步兵起來了（我想是受其他跑友步兵的影響吧），就這麼讓我一個人獨跑了！

剩獨跑的我只好找尋著身邊的跑友步調跟著一起慢慢龜上去，在這裡要上去的是仙公廟，在這裡聽到許多人開始開罵（不管是不是大過年了），因為是一路往上爬呀！達哥今天耳朵可能癢了一整天，因為真的很難跑，我心理也是一直跟著他們罵：這什麼鬼路線，我可是第一回參加也是我的初超馬，就讓我遇到這種鬼路線，以後不跑超馬絕對是達哥的關係。好不容易上到仙公廟入口了，這裡的補給站出現了神補給～烏魚子啦！比跑友講的提早十公里出現了～先大塊朵頤一番再說！又是烏魚子，又是橘子，又是香腸\，又是蜜餞更有啤酒，全下肚再說啦～跑完這段也跟旁邊的跑友說問：這是今天最大的坡嗎？他們很肯定的告訴我：不是！（天啊）

哩程數來到３７公里，看到了很讓人害怕的牌樓上面寫著＂福安宮＂這～不就是土地公廟的名稱嗎？但是看看入口其實還好啊？葉大哥說的很陡是什麼陡法？就在一個小轉彎後我恍然大悟了，我的腦袋清醒了，因為前方的所有跑友＂沒有一個是用跑的＂，想當然爾我也是跟著步兵了，這個徒度比台中知名的藍色公路還要徒，對向下坡奔跑的跑友大聲喊只有８５０公尺啦～（我很肯定他心中在想，你們死定了），我採取快走策略，當然這裡是本次賽事最邪惡又可恨的路段，自然也是達哥跟葉大哥被我一路罵了８５０公尺，終於上到廟口了看到了傳統布袋戲上演著，熱情的志工聲聲叫著淦哥，我第一個回應：我覺得，你們志工要自己跑一次，你們光是開車上來就不好開了吧！我們還用走的上來耶～志工只能苦笑著看著我，這坡徒到什麼程度呢？徒到我下坡時都不敢跑還要加上部份向後退的方式下坡～是不是罵人有理？在這裡顧老師追上來了，然後下坡我就被他海放了（女人好無情）。

過了這一坡心想，只剩一路下滑回到白河了吧？終於跑到湖內路跑的補給站了～葉大哥及大嫂的熱情招呼及私補後就（這裡一堆的補給品吃的我肚子鼓鼓的）～再往上爬了～嗚，可怕的事又來了，一個去程及回程的分流點一個轉彎又是上坡～路標指向水火同源，不斷的向上龜，龜到了頂點怎麼沒有水火同源反而是大下坡？又是對向的跑友喊著，淦哥這段只有一公里多～最好是一公里多啦！很開心的下滑也很苦腦等一下又要龜上來！一路找著顧老師，她說：淦哥剩一點點就到折返點了（妳別騙我）（真的啦），有良心的顧老師果然沒騙我，但是為什麼你沒跟我講要爬樓梯？嗚～

終於跑到關仔嶺溫泉區了，哩程也只剩大約６公里，這裡遇到了男神劉進忠～他顧的補給站是簡易水站合照後他跟我說再往前還有甕仔雞，那是最後一個補給站，到了一個私補站喝完雞湯面對又是一聲聲的叫罵，眼前有三位跑友停在懸崖處，我也到了這個點，在這裡完全定格，旁邊一個牌子寫著～好漢坡，雖然不是往上但往下也是蠻可怕的啊～請志工朋友幫忙留影她說：前面很多跑友罵過了～當然又是一階罵一次達哥，一階罵一次葉大哥～好啦～努力往終點去了，不罵不罵了～回到終點才重要～

就在進入最後一公里時，剛剛在土地公廟遇到的阿公店跑友 Allens Lu他看出我的腳有狀況跟我說：淦哥剩一公里了不差那幾分鐘啦！顧好腳比較重要，我們用走的。就在走到看到拱門時我說不行再怎麼樣也不能讓時間超出７：３０於是我們重提那擺咖跑了起來，終點ＭＩＣ傳來一個個報名次，在我們前面是２２多耶，不會吧？７：３０分我們可以排在２３０號左右， Allens Lu說：淦哥你先進終點，我：你先啦！他：沒關係啦～就這樣我們僅差一步的距離相約踏入終點～寫好祁福卡，領好獎牌，再領可愛的小豬娃娃～今天終於完成我的初超馬了～然後自然是找到達哥大罵一翻，他則用溫馴的口語回我：我等你在網誌上罵我～哇哩咧！最後等馬克回來，各自用廟方提供的熱水淋浴換好裝並在廟裡提供的初一齋食與其它跑友們聊著今天這段艱難的路線，其實是很美的回憶啦！

主要心得

一場賽事的成功絕大要素在於主辦方的用心，無論是賽道規劃，完賽物資及獎牌，衣服，志工安排...等等的工作，賽程中的每一份子都是重要核心，而每一位跑友留下的回憶就是最好的回饋！很可惜，這場賽事可能是連續12年來的最後一場，我相信賽事的結束不是終點而是另一個精彩賽事的現身，達哥葉大哥，我期待著再被你們虐待啦～

我的初超馬印象超深刻，然後～誰要我再跑超馬我就XXOO先一頓