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2018跑步大調查 67%跑者瘦了！

2019-02-05 08:11運動筆記 運動筆記

感謝跑友大力支持！《運動筆記》的「2018 跑步大調查」順利完成！這次調查時間自 2018 年 12 月 24 日至 2019 年 1 月 15 日，為期 23 天，總共蒐集 5079 份不重複且完整填答問卷。調查對象包含全台北、中、南、東部地區跑者，以及外島和部份海外跑者。

根據《運動筆記》FB 粉絲專頁跑友的回饋，問卷題目中的「跑步以來，你瘦了幾公斤？」討論最為熱烈，調查結束後我們立馬統計，發現高達 66.7% 的填答者跑步以來都瘦了！其中以瘦 1-3公斤 (22%) 為最多，不過，體重不動如山的也有 25%、不但沒瘦還變重的則有 8%。

分享

中國醫藥大學教授，同時也是附設醫院家醫科主任的林文元醫師，針對男性與女性的跑步瘦身成果進一步以 SPSS 軟體交叉分析，發現男性的瘦身效果顯著比女性要高；填答者瘦身的公斤數與規律的跑齡年數、每週跑步次數、每次跑步時間、以及每週跑步總公里數的不同，皆有統計學上的顯著差異(P<0.001)。

林文元醫師指出，簡單而言，跑者在規律跑步後，一開始的前兩年瘦身效果會很顯著，接下來則持平，維持一直跑步並不會一直瘦；而以這次填答者的數據分析，跑齡 5~8 年的瘦身效果最好。

(資料提供：中國醫藥大學附設醫院家醫科主任林文元)

至於每週跑步次數，林文元醫師在交叉分析後發現以跑5~6次的跑者瘦最多。

(資料提供：中國醫藥大學附設醫院家醫科主任林文元)

每次跑步時間，以1~2小時者的減重成果最好。

(資料提供：中國醫藥大學附設醫院家醫科主任林文元)

而在每週跑步總公里數方面，81~100公里的跑者瘦身成果最好。

(資料提供：中國醫藥大學教授林文元)

林文元醫師以多年的瘦身門診經驗強調，「飲食控制」其實是能否成功瘦身的重要關鍵，而有規律運動習慣者，通常自制力很高，飲食不會亂吃，跑者的飲食控制通常也較成功。

跑者經歷與習慣 關鍵大數據

這次「2018跑步大調查」問卷網頁共有9263人次造訪，在不重複訪客的7632位中，有5079位完整填答，填答率為66.5%。每份問卷的平均完成時間為16分52秒。以下為調查結果統計數據：

男女比例：六四比。

跑者年齡：以36-45歲最多，其次是46-55歲。

跑齡：以3~5年最多，其次是2~3年和1~2年。

5成以上為挑戰自我、健康、抒壓、維持體態而跑

平均每週跑步3~4次 / 時間30分鐘~1小時 / 總公里數11~20或21~40公里 佔比最高

5成5在「晚上」練跑

最常在「操場跑道」練跑

6成目前未參加跑團

跑步之外從事 登山健行/自行車 健身/重訓 最多

調查方法

本次調查使用線上問卷平台 Typeform（http://www.typeform.com/） 編寫製作網路問卷，問卷發放管道包含《運動筆記》網站及臉書粉絲團、各跑團社群工具、跑者個人臉書等多方管道。

調查內容涵蓋：

1.      跑者基本資料

2.      跑步經歷與習慣

3.      跑步相關消費行為

4.      過去一年國內賽事參加經驗

5.      過去一年海外賽事參加經驗

6.      獲取跑步相關資訊的來源

調查結果使用 SPSS 統計軟體作為分析工具。經由次數分配，以及敘述性統計分析等方式，針對各題項進行統計分析。至於填答者所使用的載具，包括智慧型手機、電腦與筆記型電腦、平板電腦三大類。

更多「2018 跑步大調查」的發現，我們將陸續公布！

＊跑步調查 就在運動筆記＊

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