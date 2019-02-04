海外賽事／慶州櫻花馬 30公里賽道跑馬也浪漫

2019-02-04 08:10 運動筆記 知行合逸



想在落英繽紛的春天跑馬，就絕對不能錯過四月份的慶州櫻花馬拉松，整整30公里長的櫻花賽道綿延不絕，是清明連假的好去處！沒錯，這賽道就是這麼豪氣。

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清明假期，去韓國的世界文化遺產——慶州，在綿延30公里的櫻花雨中跑馬、賞櫻，感受一場浪漫的櫻花馬拉松，才是連假該有的樣子呀！從首爾到慶州，高鐵只要2個小時，從釜山坐長途大巴到慶州更是只需要50分鐘。

出國跑馬，感受異國風情也是不能缺少的重點。有「沒有圍牆的博物館」之稱的慶州，在馬拉松比賽中展示新羅文化，不僅如此，賽後的特色小吃更是讓人讚不絕口。

除了跑馬拉松，韓國的慶州可是一個有豐富內涵的城市，絕對能夠好好的玩個幾天！怎麼說呢？

朝鮮半島第一次完成統一是在新羅王朝 （西元前57年～935年）的時候，而新羅的首都就位於慶州。同時，由於新羅在6世紀時受佛教文化影響，並以佛教治國，可謂是一座以佛教文化為中心的古城。慶州最具代表性的佛教經典遺跡──佛國寺和石窟庵，這兩處文化遺產在1995年，成為韓國首次被載入聯合國教科文組織中，世界文化遺產名錄的遺跡。 2000年，慶州市中心的5大地區整合在一起成為「慶州歷史遺跡地區」，並被載入世界文化遺產名錄。從此，慶州不僅是韓國的歷史中心，也成了世界文化遺產的寶庫。

除了世界文化遺產，慶州還擁有3萬棵櫻花樹，慶州馬拉松可以一邊欣賞櫻花，一邊享受馬拉松的賽事。櫻花馬拉松的賽道由上千株櫻花樹組成，尤其是普門湖環湖的櫻花，形成湖與花交相輝映的美景，讓選手在挑戰自我的同時，也能享受馬拉松的賽道風光。

有歷史、有文化、有櫻花、還有馬拉松，在這個清明連假，為什麼不揪朋友和家人，共赴這場浪漫的櫻花之約呢？

四月初春，來慶州邂逅櫻花馬吧！

報名資訊韓國慶州櫻花馬拉松比賽時間：2019年4月6日比賽地點：韓國 慶州比賽類別：全馬：關門時間5小時半馬：關門時間2.5小時10KM：關門時間1.5小時5KM：關門時間1.5小時