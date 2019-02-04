我想跑步！慢跑給你安靜的力量

2019-02-04 08:15 運動筆記 余文彥



日常生活、工作中，注意力總是放在應付即將發生的事情：該做什麼？該說什麼？該發什麼文？擔心自己跟不上工作節奏，跟不上最新資訊，更害怕與朋友圈脫軌，很難願意讓自己放空一段時間，一個人安靜獨處。

生活中需要「安靜」時刻

「安靜」時刻指的是一個人靜靜地、不著急地做著自己的事情，或是單純放空。安靜的時刻幫助神經系統恢復活力，活絡思考與反應力，也可以幫助自己發掘真正的想法。《哈利波特》的作者JK．羅琳（J. K. Rowling）、提出性格決定命運的精神醫師榮格（Carl Jung）同樣都認為，安靜獨處的時刻，幫助他們孕育靈感與創造力，帶來成功。怎麼讓自己在每天緊湊的日常生活，抽出一段時間，切斷與外在的聯繫，進入一個人的安靜時刻？

「慢跑」，是一個很好的方式。

一個人慢跑

為什麼慢跑是一個很好的方式呢？最簡單的原因是：跑步的時候很難使用手機。少了手機，就強迫自己與外在訊息隔絕。一個人慢跑的時候，就是與自己相處的時刻，除了自己沒有別人。除了隔絕外在訊息，運動給予大腦刺激，帶來和平常不一樣的變化。慢跑平緩的節奏，穩定地輸出能量，讓身體吸入更多的氧氣，使腦部功能獲得提升，思考變快。腦內啡等化學物質的分泌令人感到愉悅與平靜，讓心情放鬆，思緒上獲得安靜。

「我跑，故我在」慢跑的單調是靈感的泉源

慢跑的動作很單調，許多人剛接觸的朋友容易覺得無聊，沒有辦法持之以恆。雖然有方法讓跑步變得有趣，例如和朋友一起跑、參加路跑活動等。但我還是要推薦你一個人跑步，感受慢跑中的「單調」。許多調查都結論出：動作單調的活動不僅不干擾思考，反而能激發創造性思考，常見的例子有散步、開車、做家事、甚至上廁所等。許多音樂家在訪問中同表示自己喜歡用開車兜風的方式，獲得創作的靈感。《具身認知：身體如何影響思維和情緒》的作者Sian Beilock認為身體動作與思考互相連結，掌管動作的大腦區域，同時也負責思考特定種類的問題。例如手指動作與數字能力屬於同一個大腦區域負責，回想一下，是不是心算時會忍不住想動動手指。比起靜靜坐著，活動身體更容易天外飛來一筆地解決問題。慢跑的單調動作與平緩放鬆的節奏，剛好非常符合激發靈感。也難怪村上春樹會說：自己寫小說的靈感都是從每天晨跑路上所學到的。

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「用去... 的感覺跑步」

該用怎麼樣的心情跑步，最能讓自己獲得「安靜」呢？松浦彌太郎在《只要我能跑，沒什麼不能解決的》提到：他喜歡「用去咖啡店喝咖啡的感覺跑步」。因為前往有美味咖啡和舒適空間的咖啡店，在裡頭渡過悠哉的時光，能讓他體會到「舒暢」與「恢復活力」的感覺。我覺得這是一個很棒的方式。比起為明確目標奮鬥而跑，比起明確的心率或配速等數據數字，純粹的感受更容易放鬆自己。但是每個人的感受都不同，必須找到屬於你自己的感覺，跟著它走。趁著年節假期最後幾天，一個去慢跑吧，不用拘泥於時間長短、快慢，只是要先想好「用去... 的感覺跑步」。這是假期最後幾天的「寒假作業」！在新的一年，你也可以用慢跑找到生活中的「安靜」。歡迎你與我、與大家分享你的心得感受。祝新年快樂。