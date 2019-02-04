東京馬拉松 應援路線規劃

2019-02-04 08:18 運動筆記 Chang Erica



對跑者來說，跑馬拉松時除了順利完賽之外，當賽道上有朋友、家人替你加油真的是很開心的一件事情，去年(2018)在東京馬拉松賽道後半段跑到厭世時，很幸運被樹哥(Bigtree)撿到，幾乎30km之後的關門點都被他應援到了。後來跟樹哥聊了一下發現他的應援路線超方便的，全程利用都營淺草線移動。在徵得他的同意後，把應援路線整理成文章，提供給未來跑東京馬的跑友及應援的朋友參考。

東京馬拉松的賽道有點像十字型(上圖紅色路線)，而都營淺草線(上圖粉紅色路線)幾乎跟賽道同行。

應援重點：跑者和應援團可以相約每個關門點後。一來好記碰面地點，二來也避免跑者一個不小心跟應援團喇賽太久而被關門。

東京馬拉松應援點1：10km左右(都營淺草線日本橋站A13)

由都營淺草線日本橋站出站，走D4、C5出口都能很接近賽道。

底下表格為推估時間，可以推算一下自己親友大約幾點會經過10km處，不過過往經驗是前10km因為很興奮，通常都會跑出稍快一點的成績，所以要留意一下時間，或是直接跳過去第二應援點淺草(15km)左右等也可以。

跑者預估完賽時間 預估經過10km處時間 輪椅組 9:27 4小時完賽 10:04 5小時完賽 10:24 6小時完賽 10:39 7小時完賽 10:52

跑者視角的10km

東京馬拉松應援點2：15km左右(都營淺草線淺草站A18)

由都營淺草線淺草站出站，走A2-b出口。不過淺草這裡觀光客加上應援的人，基本上賽道旁很擁擠，建議從走A2-b出口出來後就往左走，遠離雷門會比好找到空位應援。

跑者預估完賽時間 預估經過15km處時間 輪椅組 9:35 4小時完賽 10:29 5小時完賽 10:49 6小時完賽 11:08 7小時完賽 11:27

跑者視角的雷門，這裡真的是一級戰區，超多超多的應援團在這裡。

東京馬拉松應援點3：26km左右(都營淺草線東日本橋站A15)

都營淺草線東日本橋站出站，走B1、B3出口即可靠近賽道。半馬之後特別是比較慢腳程的跑者(530~700完賽)的跑友，此時就很需要一些補給食物了，像是橘子、鹽錠、噴劑都可以派上用場。

跑者預估完賽時間 預估經26km處時間 輪椅組 9:57 4小時完賽 11:35 5小時完賽 12:06 6小時完賽 12:42 7小時完賽 13:11

我就是在這站之後開始被大樹哥撈到的(笑)，記得還被唸說你不要再玩了，等下第六關門點30.1k有點危險啊。

如果應援的朋友不想太早起，其實也可以從這站開始應援，吃個早餐悠閒的晃到這12點左右(以五小時跑者為例)很剛好。

東京馬拉松應援點4：30km左右(都營淺草線東銀座站A11)

東銀座站出站後走A1出口再往前走約700m，超過30.1k關門點後，就可以找地方應援等朋友。

跑者預估完賽時間 預估經30km處時間 輪椅組 10:05 4小時完賽 11:59 5小時完賽 12:37 6小時完賽 13:19 7小時完賽 13:53

東京馬拉松應援點5：34km左右(都營淺草線三田站A08)

三田這站非常方便，一個點可以應援兩次，到站後先由A2站出站往前走350m，超過第七關門點後就可以找地方幫朋友應援囉。

跑者預估完賽時間 預估經34km處時間 輪椅組 10:13 4小時完賽 12:23 5小時完賽 13:09 6小時完賽 13:59 7小時完賽 14:37

我後半段整個就是烏龜慢慢跑，通過第七關門點時只剩10分鐘就要關門了，其實是真的有點驚險啦。

過了第7關門點基本上不要太混，第8關門點也不會太危險，所以我就整個悠閒還邊走邊滑手機，結果就被拍到很混的照片了(笑)，但在這裡我還喝掉人家一罐日本蠻牛，還大言不慚的說想吃拉麵(喂)

不過這張重點是要跟應援者說，這個點應援完，就可以慢慢的走後面的天橋去應援點6等人啦。

東京馬拉松應援點6：37km左右(都營淺草線三田站A08)

過個天橋就到了的應援點，當然要來嚇嚇朋友(喂)，其實到37km這時最重要的是給跑者大大的鼓勵，因為再5公里就能完賽了。

跑者預估完賽時間 預估經37km處時間 輪椅組 10:19 4小時完賽 12:41 5小時完賽 13:33 6小時完賽 14:29 7小時完賽 15:10

被逮到之前還在悠閒地拍東京鐵塔，都沒有人覺得警備員很像小小兵嗎?

阿桑逛大街被樹哥逮個正著，整個害羞摀嘴大笑。前面聽樹哥說每個關門點後才會遇到他，所以這個應援點真的是來的我一點防備都沒有。

這座天橋真的太方便了，直接跨越賽道就又可以到37km左右幫朋友應援囉。

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被笑完後阿桑我又慢慢跑走了…，但坦白說後半馬跑到厭世又肚子餓，能遇到樹哥真的是超感激的啊。

所以說應援團對跑者來說真的非常重要!!!

東京馬拉松應援點7：40km左右(都營三田線內幸町站I07)

一般是37km應援完就可以回去終點前等朋友了，但如果想加碼的話可以從37km的三田站轉三田線到內幸町這站，走A3站出口幫朋友應援。

跑者預估完賽時間 預估經40km處時間 輪椅組 10:25 4小時完賽 12:59 5小時完賽 13:59 6小時完賽 14:59 7小時完賽 15:44

應援點到站出口總整理