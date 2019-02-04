東京馬拉松 應援路線規劃
對跑者來說，跑馬拉松時除了順利完賽之外，當賽道上有朋友、家人替你加油真的是很開心的一件事情，去年(2018)在東京馬拉松賽道後半段跑到厭世時，很幸運被樹哥(Bigtree)撿到，幾乎30km之後的關門點都被他應援到了。後來跟樹哥聊了一下發現他的應援路線超方便的，全程利用都營淺草線移動。在徵得他的同意後，把應援路線整理成文章，提供給未來跑東京馬的跑友及應援的朋友參考。
東京馬拉松的賽道有點像十字型(上圖紅色路線)，而都營淺草線(上圖粉紅色路線)幾乎跟賽道同行。
應援重點：跑者和應援團可以相約每個關門點後。一來好記碰面地點，二來也避免跑者一個不小心跟應援團喇賽太久而被關門。
東京馬拉松應援點1：10km左右(都營淺草線日本橋站A13)
由都營淺草線日本橋站出站，走D4、C5出口都能很接近賽道。
底下表格為推估時間，可以推算一下自己親友大約幾點會經過10km處，不過過往經驗是前10km因為很興奮，通常都會跑出稍快一點的成績，所以要留意一下時間，或是直接跳過去第二應援點淺草(15km)左右等也可以。
|跑者預估完賽時間
|預估經過10km處時間
|輪椅組
|9:27
|4小時完賽
|10:04
|5小時完賽
|10:24
|6小時完賽
|10:39
|7小時完賽
|10:52
跑者視角的10km
東京馬拉松應援點2：15km左右(都營淺草線淺草站A18)
由都營淺草線淺草站出站，走A2-b出口。不過淺草這裡觀光客加上應援的人，基本上賽道旁很擁擠，建議從走A2-b出口出來後就往左走，遠離雷門會比好找到空位應援。
|跑者預估完賽時間
|預估經過15km處時間
|輪椅組
|9:35
|4小時完賽
|10:29
|5小時完賽
|10:49
|6小時完賽
|11:08
|7小時完賽
|11:27
跑者視角的雷門，這裡真的是一級戰區，超多超多的應援團在這裡。
東京馬拉松應援點3：26km左右(都營淺草線東日本橋站A15)
都營淺草線東日本橋站出站，走B1、B3出口即可靠近賽道。半馬之後特別是比較慢腳程的跑者(530~700完賽)的跑友，此時就很需要一些補給食物了，像是橘子、鹽錠、噴劑都可以派上用場。
|跑者預估完賽時間
|預估經26km處時間
|輪椅組
|9:57
|4小時完賽
|11:35
|5小時完賽
|12:06
|6小時完賽
|12:42
|7小時完賽
|13:11
我就是在這站之後開始被大樹哥撈到的(笑)，記得還被唸說你不要再玩了，等下第六關門點30.1k有點危險啊。
如果應援的朋友不想太早起，其實也可以從這站開始應援，吃個早餐悠閒的晃到這12點左右(以五小時跑者為例)很剛好。
東京馬拉松應援點4：30km左右(都營淺草線東銀座站A11)
東銀座站出站後走A1出口再往前走約700m，超過30.1k關門點後，就可以找地方應援等朋友。
|跑者預估完賽時間
|預估經30km處時間
|輪椅組
|10:05
|4小時完賽
|11:59
|5小時完賽
|12:37
|6小時完賽
|13:19
|7小時完賽
|13:53
東京馬拉松應援點5：34km左右(都營淺草線三田站A08)
三田這站非常方便，一個點可以應援兩次，到站後先由A2站出站往前走350m，超過第七關門點後就可以找地方幫朋友應援囉。
|跑者預估完賽時間
|預估經34km處時間
|輪椅組
|10:13
|4小時完賽
|12:23
|5小時完賽
|13:09
|6小時完賽
|13:59
|7小時完賽
|14:37
我後半段整個就是烏龜慢慢跑，通過第七關門點時只剩10分鐘就要關門了，其實是真的有點驚險啦。
過了第7關門點基本上不要太混，第8關門點也不會太危險，所以我就整個悠閒還邊走邊滑手機，結果就被拍到很混的照片了(笑)，但在這裡我還喝掉人家一罐日本蠻牛，還大言不慚的說想吃拉麵(喂)
不過這張重點是要跟應援者說，這個點應援完，就可以慢慢的走後面的天橋去應援點6等人啦。
東京馬拉松應援點6：37km左右(都營淺草線三田站A08)
過個天橋就到了的應援點，當然要來嚇嚇朋友(喂)，其實到37km這時最重要的是給跑者大大的鼓勵，因為再5公里就能完賽了。
|跑者預估完賽時間
|預估經37km處時間
|輪椅組
|10:19
|4小時完賽
|12:41
|5小時完賽
|13:33
|6小時完賽
|14:29
|7小時完賽
|15:10
被逮到之前還在悠閒地拍東京鐵塔，都沒有人覺得警備員很像小小兵嗎?
阿桑逛大街被樹哥逮個正著，整個害羞摀嘴大笑。前面聽樹哥說每個關門點後才會遇到他，所以這個應援點真的是來的我一點防備都沒有。
這座天橋真的太方便了，直接跨越賽道就又可以到37km左右幫朋友應援囉。
被笑完後阿桑我又慢慢跑走了…，但坦白說後半馬跑到厭世又肚子餓，能遇到樹哥真的是超感激的啊。
所以說應援團對跑者來說真的非常重要!!!
東京馬拉松應援點7：40km左右(都營三田線內幸町站I07)
一般是37km應援完就可以回去終點前等朋友了，但如果想加碼的話可以從37km的三田站轉三田線到內幸町這站，走A3站出口幫朋友應援。
|跑者預估完賽時間
|預估經40km處時間
|輪椅組
|10:25
|4小時完賽
|12:59
|5小時完賽
|13:59
|6小時完賽
|14:59
|7小時完賽
|15:44
應援點到站出口總整理
|應援點(公里)
|應援地鐵站
|到站出口
|應援點1：10km左右
|日本橋站A13
|D4、C5出口
|應援點2：15km左右
|淺草站A18
|A2-b出口
|應援點3：26km左右
|東日本橋站A15
|B1、B3出口
|應援點4：30km左右
|東銀座站A11
|A1出口再往前走約700m
|應援點5：34km左右
|三田站A08
|A2出口往前走約350m
|應援點6：37km左右
|三田站A08
|A7出口
|應援點7：40km左右
|內幸町站I07
|A3站出口
東京馬拉松
2019年3月3日(日) 9:10起跑
組別：●全馬(42.195km)，限時7小時，名額37,500人●10km組，限青少年(16~18歲)及視障、智力障礙、器官移植、輪椅組報名，名額500人
延伸閱讀：東馬5小時/6小時完賽配速手環
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