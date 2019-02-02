跑鞋平測／保護多跑得遠 初跑者首推薦這款鞋

2019-02-02 14:34 運動筆記 吳俊毅



新一代的 Mizuno 推出的 Wave Sky 2，提升長距離跑步所需的避震穩定性。（圖片來源：吳俊毅）

對許多開始接觸跑步運動的跑者而言，除了學習如何進行訓練之外，最先面臨的問題就是，該如何挑選跑鞋？一雙合適的跑鞋，不僅能保護跑者避免受傷，更能夠幫助跑者更有效率的訓練。挑選跑鞋當然要因應個人的體能、肌力與訓練目標，從跑鞋的包覆、避震與穩定等面向考量，在眾家鞋款中，建議初階跑者應選擇具備良好避震緩衝性能的跑鞋，減少地面反作用力對膝蓋的衝擊，跑鞋的包覆穩定性，也可以幫助初階跑者維持流暢正確的跑姿。

Mizuno Wave Sky2 在避震、穩定與包覆等面向，都適合長距離跑步與初階跑者的需求。（圖片來源：吳俊毅）

Mizuno 推出的 Wave Sky 跑鞋就是專為初階跑者與長距離跑步所設計的避震緩衝型鞋款，除了中底結構的避震緩衝之外，首度搭載 AeroHug 中足包覆科技，具有更好的包覆穩定性，不管在速度與肌耐力上的提升，或是長距離訓練上的保護，都有更好的效果。

Wave Sky2 在中底結構的避震緩衝之外，首度搭載 AeroHug 中足包覆科技。（圖片來源：吳俊毅）

筆者簡介

跑齡數年，在政府機關擔任公務員的業餘跑者，剛開始基於健康休閒紓壓而跑，從 10 公里到半馬，漸漸產生對跑步的興趣。民國 100 年進入全程馬拉松領域，迄今完成 72 場全馬，2 場 54 km 超馬。力求在工作事業、家庭照顧與馬拉松跑步之間取得最大平衡。平均月跑量約 300 公里，近年陸續擔任國內多場賽事的配速員任務，分享個人的跑步經驗，以穩定配速帶領跑者順利完賽。

賽事成績紀錄

全馬 PB 03:20:15（2017 第七屆大阪馬拉松）

半馬 PB 01:37:36（2016 臺北渣打馬拉松）

跑鞋特色

U4ic ＋ U4icX 中底材質 + 雲式波浪片

Wave Sky 2 在中底設計上採用 U4ic + U4icX 雙重中底科技，並且從足跟部位延伸到前掌，加強全腳掌的避震效能，此外將新一代的 Cloud Wave 雲波浪片配置於中底 U4ic 和 U4icX 之間，將著地時來自地面的衝擊，透過雲波浪片加已分散，並因應各種路面狀況，提供避震效果的同時，將落地的力量轉化成前進的動能。

Wave Sky 2 的中底設計，採用 U4ic +U4icX 雙重中底科技。（圖片來源：吳俊毅）

Wave Sky 2 將新一代的 Cloud Wave 雲波浪片配置於中底 U4ic 和 U4icX 之間。（圖片來源：吳俊毅）

Wave Sky 2 採用 U4ic + U4icX + Cloud Wave 雲波浪片的中底結構，提供緩震與推進的動能。（圖片來源：吳俊毅）

AeroHug 中足環繞包覆

Wave Sky 2 最大的特色在於搭載全新的 AeroHug 中足包覆科技，這是首度出現在 Mizuno 跑鞋嶄新技術，在鞋面中足二側的 AeroHug 雙層網布結構，能同時提供「Stretch 伸展」及「Hold 支撐」，在跑步行進時讓跑鞋更貼合跑者中足，並確實的將雙腳固定於結構位置，形成鞋面與足部合而為一的新包覆感，在中足獲得穩定支撐包覆之下，同時也避免了多餘的力氣浪費，讓跑步顯得更輕鬆省力。

全新的 AeroHug 中足包覆科技，這是首度出現在 Mizuno 跑鞋嶄新技術。（圖片來源：吳俊毅）

Wave Sky 2 在鞋面中足二側的 AeroHug 雙層網布結構，同時提供「Stretch 伸展」及「Hold 支撐」的貼合穩定包覆。（圖片來源：吳俊毅）

超耐磨＋彎曲溝槽的大底設計

Wave Sky 2 在最容易磨損的外側後腳跟部位，採用「X10 超耐磨大底材質」，增加大底的耐用性，避免因頻繁訓練的快速磨耗。前掌部分，Wave Sky 2 採用「Smooth Ride」的大底彎曲溝槽，讓前掌的落地與推進更靈活自然，也引導步態的穩定與流暢，增加跑步效率。

Wave Sky 2 的大底結構。（圖片來源：吳俊毅）

Wave Sky 2 在最容易磨損的外側後腳跟部位，採用「X10 超耐磨大底材質」（圖片來源：吳俊毅）

Wave Sky 2 前掌部分採用「Smooth Ride」大底彎曲溝槽，增加落地與推進之間的靈活性。（圖片來源：吳俊毅）

透氣網布鞋面

Wave Sky 2 的楦頭設計較寬，筆者測試的是一般楦版，腳趾頭在鞋內仍保有足夠的空間，採用透氣網布鞋面，流汗之後也不至於悶熱。

Wave Sky 2 的楦頭設計較寬，鞋面採用透氣網布，流汗之後也不至於悶熱。（圖片來源：吳俊毅）

跑鞋重量

男款 26.5 公分，單腳重 315 公克。

跑鞋重量（圖片來源：吳俊毅）

足跟穩定

足跟具有完整的包覆功能，能維持步態的穩定。

Wave Sky 2 的足跟杯（圖片來源：吳俊毅）

跑步實測

接獲評測 Wave Sky 2 跑鞋之際，剛好完成三場連週馬：集集音樂馬、新竹城市馬、台北渣打馬，連續三週三場全馬下，也累積了一定程度的疲勞，有經驗的跑者應該都知道，這時候除了伸展按摩之外，進行一些動態恢復運動，反而可以加速身體從疲勞中復原，Wave Sky 2 跑鞋正是我這段期間的訓練良伴。

透過賽後的恢復訓練，實測 Wave Sky 2 跑鞋的各項性能表現。（圖片來源：吳俊毅）

舒適的呵護感：田徑場初體驗

第一次穿上 Wave Sky 2 來到田徑場試試跑感，甫穿上這雙跑鞋，首先感受到的是全腳掌 U4ic 及 U4icX 中底的踏實感，柔軟中帶著平穩，在鞋面及鞋身的部分，中足部位 AeroHug 的彈性包覆科技，讓跑鞋整體更有貼合的舒適感。Wave Sky 2 的避震緩衝效果與回彈性，在 PU 跑道上的反應紮實不塌陷，步伐轉換流暢，在加速過程中，中足的 AeroHug 包覆科技，更帶來一股安全感。

Wave Sky2 全腳掌 U4ic 及 U4icX 中底，在 PU 跑道上保有踏實感，紮實不塌陷，中足 AeroHug 包覆科技，加速中帶著安全感。（圖片來源：吳俊毅）

柏油路面

由於 Wave Sky2 安置了柔軟材質的 U4ic + U4icX 在腳掌區塊，不論落地的角度為何，都能提供足夠的緩衝避震效果，吸收了落地的衝擊。搭配雲式波浪片，在避震緩衝之外同時帶著一股推進的動能，在柏油路面的長距離跑步過程中，一股舒適柔韌的推進力量，不知不覺地就完成日常的長距離訓練。

Wave Sky2 在腳掌區塊安置更多柔軟的中底材質，吸收了落地的衝擊，透過雲式波浪片，回饋推進的力量。（圖片來源：吳俊毅）

其他路面：草地、土徑、水泥地

除了傳統的田徑場、柏油路面，在各種路跑賽事中，難免會遭遇不同的路面狀況，平日的練跑也要加入不同路面的跑步訓練，一方面訓練腿部肌肉因應不同的路面，另一方面也增加跑步的變化與樂趣。

為了體驗評測 Wave Sky 2 跑鞋在不同路面的反應能力，分別在各種路面環境下進行練跑，在草地與土徑上，可以感受到 Wave Sky 2 跑鞋呈現的穩定性，即使是柔軟中帶著凹凸不平的路面，仍然可以維持流暢的跑感；在較為堅硬的水泥路面上，Wave Sky 2 中底的緩震回彈性能，也讓雙腳不會感受到堅硬路面的負擔，可以維持輕快的跑步節奏。

在草地與土徑上，Wave Sky 2 跑鞋呈現良好的穩定性，可以維持流暢的跑感。（圖片來源：吳俊毅）

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在較為堅硬的水泥路面，Wave Sky 2 中底的緩震回彈性能，減輕雙腳的衝擊負擔，維持輕快的跑步節奏。（圖片來源：吳俊毅）

穩健紮實，累積能量

經過前後幾次不同路面環境，總計約 80 多公里的練跑測試，這款 Wave Sky2 跑鞋最特別之處在於它的避震與回彈效果，透過 U4ic 及 U4icX 雙重中底結構，搭配雲式波浪片，在避震緩衝之外同時帶有推進的動能，尤其在長距離跑步時，能減緩落地的衝擊，延緩腿部疲勞的產生，我個人實際體驗的感受是越跑越順暢。另外在中足部分的 AeroHug 科技，讓中足有完整穩定的包覆，雙腳在跑鞋中有一種被擁抱的安全感，讓步伐更穩定，也減少無謂的力氣浪費，跑起來更省力。

Wave Sky2 跑鞋穩建紮實的特性，適合長距離練跑。（圖片來源：吳俊毅）

適合的族群及用途

Wave Sky 2 跑鞋很適合初階跑者用於平日訓練或參加賽事，因為它的避震效果與柔軟回彈，能提供足夠的保護，中足的 AeroHug 穩定包覆結構，可以幫助維持跑姿，讓初階跑者的跑步訓練安全又有效率；另外對於有經驗的進階跑者而言，也很適合用於平日的長距離訓練或賽事後的恢復訓練，它的避震性能，在長距離練跑時，能減緩腿部的疲勞累積，緩衝落地衝擊，讓恢復訓練更輕鬆自在。

對於初階跑者，Wave Sky2 跑鞋很適合用於平日訓練或參加賽事，對於進階跑者而言，很適合（圖片來源：吳俊毅）

以上文章由 Mizuno 贊助刊出。

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