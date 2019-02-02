賽事資訊／軍事迷必跑 海軍陸戰隊的另一種面貌

2019-02-02 14:07 運動筆記 知行合逸



在哪兒能同時見到幾千名美國大兵？而且還是美國的海軍陸戰隊大兵！是美國軍事基地？是好萊塢電影？在和平年代，能親身感受上千名海軍陸戰隊隊員服務和保障的機會，一年只有一次，沒有別的，就是美國的海軍陸戰隊馬拉松啦！

從踏入馬拉松博覽會的那一刻開始，將全方位感受美國大兵為跑友們提供的服務，無論是領取號碼布，還是在EXPO裡的各種活動，都能看到他們的身影。

至於比賽過程更不用說了，一路全部都是美國海軍陸戰隊的隊員們。可以看到他們對你展露的微笑、加油、擊掌，可以接受他們傳遞的水杯。

完賽後先來個標準的軍禮，再幫完賽跑友們親手掛上象徵榮耀的獎牌，對所有的合影都有求必應，笑容滿滿。

甚至沿路還有精實的肌肉養眼，意圖使人忘記路途遙遠的疲乏。

在此之前，對於美國大兵的認知，可能僅限於書籍的講述和好萊塢電影的刻畫，而這場馬拉松將給你一個全面了解美國大兵的機會！

當然，這場馬拉松不止帥在美國大兵。一般馬拉松比賽出發都是鳴手槍，這場海軍陸戰隊馬拉松就不一樣了，它用大砲！全世界，到哪還能見到比這個更酷炫的鳴槍儀式呢？

不僅如此，起跑時，還有美軍的定點跳傘，低空掠過的戰機表演，霸氣外露，堪稱軍事演習現場！

獎牌也是漂亮又帥氣！在國際路跑協會第22屆世界大會上，2017年的完賽獎牌被評選為年度馬拉松獎牌設計一等獎。 （第二名為義大利拉溫納(Ravenna)馬拉松，第三名為無錫馬拉松）

獎牌設計靈感來源於海軍陸戰隊勳章，這枚勳章象徵著軍人的至高榮譽。每一年的完賽獎牌都精緻又獨特！

2018年完賽獎牌

2016年完賽獎牌

2015年完賽獎牌

2012年完賽獎牌

比賽本身也超帥！為什麼這麼說呢？能讓美國總統川普宣傳的比賽，恐怕是全世界獨一無二的吧！

而除此之外，光是海軍陸戰隊馬拉松本身的魅力，就非同一般。在其官網上，耀眼的寫著「美國歷史上最偉大的馬拉松」！

這也讓人不禁好奇，憑什麼敢稱自己是最偉大的？經過一番考證，這場馬拉松背後的歷史和故事，它的確有這樣的豪氣。

海軍陸戰隊馬拉松系列賽，始於1976年，目前是美國第四大馬拉松賽事，也是世界上規模最大的馬拉松賽事之一，更是世界上規模最大、不提供任何獎金的馬拉松比賽。

這場比賽的想法源於1975年海軍陸戰隊上校James L.Fowler，他想要舉辦一場馬拉松，盼能改善越戰之後民眾和軍隊之間緊張的關係。這個想法得到了許多人的支持和幫助，因為「用奔跑緬懷那些因為戰爭失去生命英雄」的方式，贏得了「人民馬拉松」的稱號。

同時，這也是體驗美國首都最美麗路線的絕佳機會。比賽的起點位於五角大樓，終點則需要穿過海軍陸戰隊的戰爭紀念碑，途經美國華盛頓特區的一些著名景點，涵蓋整個華盛頓特區精華地段。

並且，跑步路線特意安排經過阿靈頓公墓，其中有一公里長的道路兩側插滿了美國國旗，國旗下方擺放著美國犧牲士兵的照片，上面寫著他們的姓名和犧牲戰事。跑到這裡，參賽者都會保持安靜，默默行注目禮悼念他們。

這也使得海軍陸戰隊馬拉松的參賽者身份特殊，除了來自全世界各地的跑步愛好者，還有從戰場上倖存下來的美國大兵，他們有的踩著義肢、有的坐著輪椅；還有那些在戰爭中犧牲烈士的家屬們，他們在衣服背面印著親人的照片，用奔跑的方式來懷念逝去的親人。

現在，你是否被這場帥氣又震撼的海軍陸戰隊馬拉松所打動？那就趕快報名吧！另外，如果你想來一場美國雙馬，11月3日紐約馬拉松無疑是最好的選擇！

報名資訊美國海軍陸戰隊馬拉松比賽時間：2019年10月27日比賽地點：美國 華盛頓比賽類別：全馬：關門時間7小時，18歲以上可以報名。10公里：關門時間2小時，14歲以上可以報名。

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