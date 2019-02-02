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賽事心得／日本最南端馬拉松 石垣島天氣晴

2019-02-02 14:25運動筆記 黃景良

全家人能一起出遊、一起運動、一同歡笑，那是一件多麼幸福的事情。

寒假要去那裡玩？

這是我們家身邊朋友每次到了寒暑假前共同的話題。

我：「嗯…要去日本走走」。

小孩（太太）：「我爸(先生)要去石垣島跑馬拉松。」

到底行程主要是跑馬拉松還是旅遊？

事實上每年寒暑假幾乎都會出國旅行的我們家，在我開始跑馬拉松之後，如果可能盡量就將兩者合而為一，變成是「馬拉松旅遊」一兼二顧的行程。

前一陣子大學同學聚會，同樣都是老師的同學們聽到我們家每年都出國，全部用著一種不可思議的表情問我：「你們家是田僑仔嗎？」

我說：「為了省錢出國，平常我們家都縮衣節食，吃白飯加醬油，配白開水。」事實上，身為數學老師的我總是用最高cp值來規劃行程，如搭廉航、利用飯店早鳥或套裝專案、用信用卡哩數換免費機票……等等。

我們家不重物質生活的享受，花錢比較重視追求心靈精神的成長。

省下買一台名車的錢，就足以讓我們一家人出國旅行一、二十次了。

在學校我都勉勵同學要勇敢追夢，現實生活中我就是一個追夢人，平常說說的事情，也許那天就實現了。

石垣島在哪裡？

石垣島是一個日本小島，就在宜蘭正東方，距離台灣只有270公里，飛行航程不用1個小時。屬於沖繩縣，但距離那霸有410公里，離東京更是有2,000公里之遠，在地理上，比起日本多數地區，反而離台灣比較近。不過台灣沒有定期直飛航班，所以必須先從高雄飛1個半小時到沖繩，再轉機1個小時到石垣島。

來回我們都搭廉航，去程坐樂桃，回程搭台灣虎航，國內段是日本航空。

這次的住宿我訂了一間海邊渡假村Fusaki Resort Beach，cp值超高，我覺得非常物超所值。以往到日本因預算有限，都只能住商務飯店。也許是冬天淡季，加上我訂到了90天前的早鳥方案，5人一間房，平均每人每晚才台幣1千出頭，就算在墾丁的五星級飯店，冬天都不可能訂到這麼令人滿意的方案！5天4夜的旅程就都住在這間飯店，因為我最喜歡這種海邊渡假村了。

石垣島因為離台灣很近，所以天氣跟台灣差不多。旅程的前3天都是陰天偶爾毛毛雨的天氣，15~20度沒有太陽的天氣最適合跑馬拉松了。

石垣島有那麼大嗎？距離夠長可以跑馬拉松？不要小看了這座島，石垣島是沖繩縣的第三大島，島的周長有166公里，所以全馬的路線只要繞下面的半島一圈就夠了。

起點在石垣市中央綜合運動公園，順時針跑，先經過市區，沿著西邊海岸而上，經過唐人墓、富崎海灘（住宿飯店）、名藏濕地，轉入橫越島嶼中部的道路，再順著東邊海岸而下，經過機場，很快就回到起點了。

跑過3場日本馬拉松都是9點起跑，我最愛這種賽程了，可以睡飽飽有體力跑，不像在台灣跑都要4點多就起床。而且重點是這次我租車的公司就在運動場旁邊，當天完全不用煩惱停車的問題。

全馬人數約1600人，加上半馬和10K的人數共有5000人參加，在日本應該算是小而美的賽事。不過也因為如此，路跑的品質更佳，還有10個台灣跑者專程來挑戰全馬呢！

純樸的民風、自發熱情的加油人群、湛藍的海水、廣闊的草原、低頭吃草的石垣牛、涼涼的海風、吃不完的黑糖……，編織出人文和海島風情兼具的石垣島馬拉松。

Spiderman，甘巴爹！我又化身為蜘蛛人，吸引了不少目光，尤其是小朋友看到都好興奮。這回我又添購了紅色鞋襪，離變身為全蜘蛛人只差面罩和手套了。

聽說之前石垣島馬拉松有時候很熱，不過這回陰涼的天氣，算是送給跑者一個大禮，而我的狀況也算不錯，從頭到尾都沒有用走的。這學期因轉換學校調整中，只跑了3場，台北馬和高雄大學超馬可說跑得辛苦，而這一場睡得好、吃得好，終於又把成績拉回5小時內(4：56：56)，也為這學期的辛勞畫下一個完美的句點。

全家人能一起出遊、一起運動、一同歡笑，那是一件多麼幸福的事情。

充飽電，再出發。

第75馬，海外第4馬，成功完走！

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後記

跑完馬拉松，旅途後2天，是個艷陽高照的好天氣，我們開車環島一周，感受到熱帶島嶼風情，那湛藍的海水和一望無盡的海景，旅途後都深深烙印在腦海裡。對於喜歡下海的我，如果夏天來一定更棒！

飯店知道我有參加馬拉松，退房時還特地送我一份神祕小禮物，打開一看，是報導本次石垣馬的當地報紙新聞耶，我還以為我上報了呢！(雖然沒有被拍到，但報紙上記錄了所有參賽者的完賽成績。)

每年4月石垣島都會舉辦鐵人三項，還有鄰近的宮古島也有名氣響亮的超鐵賽事，我想有一天 I will be back！

因為我是一個追夢的人。

又要開始過著白飯配醬油、白開水的日子了......

鐵人三項
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