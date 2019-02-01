賽事心得／台北渣打馬拉松 披薩妞BQ達標心路歷程

2019-02-01 10:09 運動筆記 ※披薩妞※



哈囉！我是披薩妞、是素人跑者、是「為了夢想而堅持努力的素人跑者披薩妞」，這次我能肯定的這麼說。

20190113渣打臺北公益馬拉松42公里

個人時間03:25:32

完賽均速04:50

完賽名次分組第三名

#第16馬

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不知期盼了多久，披薩沒有正規的教練，只有一份堅持的決心和一群互相勉勵的好跑友，帶著披薩邁向素人跑者最高殿堂、世界六大馬之一「波士頓馬拉松」。阿薩從2018年九月份開始累計每月跑量至少300公里以上，努力135天日子，將近4個多月。然而沒有專屬的教練、沒有正規的課表，單純只靠累計跑量其實進步的空間幾率不大，相信有經驗的跑者都知道，想要大幅進步除了跑量也要質量。

但阿薩一年多前的練跑都是累計垃圾跑量居多，跑什麼摸不著頭緒，長距離的配速跑很不穩定。所以2017年台北馬完賽時間03:37:36，距離BOSTON基本門檻剛好邊緣，而且進步很小幅，撞牆期也來的早，完賽時的狼狽樣非常慘。為了讓自己進步多一些，改變練跑方式是必須的。但方法有很多，最直接的就是去報名參加各大訓練營，可是阿薩目前工作、家庭…等因素，時間上有點難配合訓練營，所以只能靠自己摸索及跑友經驗分享來勤奮練習。

在此深深感謝一力哥，分享他的經驗及他自修改課表讓阿薩練習，雖然曾有疑惑不知道這樣的訓練方法能進步嗎？！這過程漫長、煎熬、迷惘。每天上班、下班、晚餐、跑步、洗澡、整理瑣事、睡覺，生活單純，但時間過的很緊湊；常有些勸自己軟爛的念頭：為何我要在操場吃甜甜圈而不是在高強肚吃好料？為何我要在河濱逛大街而不是在西門逛大街？為何我要給風吹雨淋而不是躲被窩？…等疑慮讓我有想放棄的念頭，阿薩別多慮，有武功練總比什麼都沒來的好吧，請相信自己！我練習課表很基本，一星期固定都會跑長間歇、輕鬆、節奏、配速、長距離…等交互練習，大部份都是自己練習。

長間歇長間歇偶爾會跟山貓路跑團練，雖然每次下班後趕團練，騎車都要花上35分-40分，但也心甘情願，因為反應慢半拍的阿薩每次跑速度就很容易忘記跑了幾圈幾秒，所以無腦的跟團跟車跟人比較不會亂亂跑，跟團跑久了，偶爾會被推出去當車長，這樣我就不能偷懶要專心跑(XDD)。

長距離長距離練習一定是假日才能安排，但家庭的因素關係，大部份都晚上一個人獨自夜跑河濱，可是身為女孩子的我，一人夜跑河濱最遠只完成21公里，還好有幾次剛好能跟上配合我時間的茂哥揪跑，再來兩次李智群教練開團兩小時不斷電不停錶的長距離練習，謝謝您們讓阿薩有練習的機會。

配速、節奏配速跑和節奏跑其實滿重要的，所以一星期至少執行2次。如果想要3小時30分完成全馬，最基本的馬拉松配速是每公里5分整為主。雖然每次以5分整為基礎，但到後期的配速不知為何會不自覺跑到均速4:50-4:40，是因我練習時爆衝嗎？還是真的有在進步呢？依然充滿疑惑不解（XDD）。

輕鬆輕鬆跑顧名思義是用自己輕鬆速度，但一力哥的課表內容怎麼會出現團練跑貓空山路是輕鬆跑呢？！然而我跑山路的上坡一點都不輕鬆，除非8分速或用走的才不喘，因為怕受傷，直到後面兩個月開始不跑山路。這四個月披薩也是會忍不住想參加賽事，報名了烏來馬拉松42公里、為動物發聲公益路跑21公里、扶輪社反毒公益路跑21公里、北港馬祖盃21公里，共計四場，就當作以賽代訓。

2018.10.07烏來馬拉松42公里完賽時間03:44:57烏來全馬參賽2屆、3屆、4屆，這次明顯的進步且山路全馬破四。但也種下右腰部外側受傷的前因。

2018.10.28為動物發聲公益路跑21公里完賽時間01:30:57以破百為目標，成績90分好像有點誇張，因為里程不滿21公里，只有19公里多。如果真的剛好21公里，而且當時跑感狀況都不錯，應該也是破百。半程看起來似乎有進步！難過的事完賽後腰傷在抗議（哭）。

2018.12.23扶輪社反毒公益路跑21公里完賽時間01:38:53事隔將近兩個月，對於半馬目標破百是對自我的要求，全程均速約4:35不加速也不減速，似乎能穩的住，折返後來了場大雨，有點崩潰掉速，最終完賽98分進站，驚喜破百破PB。

2018.12.30北港馬祖盃21公里完賽時間01:35:37離目標賽事渣打馬拉松近，這段期間開始看診積極復健，被醫生判斷椎間盤有一小節太窄，長期運動過量，或許是造成右腰外側受傷不舒服的因素，還有左膝蓋內側有點外翻，讓我不太能腿踢太高；總而言之醫生要我復健不間斷，少跑一點！這對於想要力求進步的阿薩，根本就是一種打擊！

所以此比賽打算輕鬆完賽即可，不要讓傷再嚴重。但當天乾冷的氣候十分好跑，舊傷並沒有特別的不舒服，可能是我有認真復健、吃消炎鬆弛藥吧。不自覺均速4:30不會太喘，最後還能穩住，又是一場出呼意料的成績，95分半程完賽，開心破PB之餘還是不太敢相信自己連週半程能這樣進步那麼多，對自己實在太沒自信了（呵呵…）。

以賽代訓的賽事結束後，剩下一星期目標賽事渣打馬即將來臨。這星期開啟休養復健模式，但身體在此時免疫力下降，過敏感冒，除了養傷養病，再加上生理期，只好休跑調適身體、高強“肚”訓練。安慰自己這些另人虛弱的敵人，好險是渣打馬之前來，趕緊調適好身體狀況才是最好的策略。跑友#阿特哥 安慰我說：「成績已經在你吃完課表那刻起注定，妳現在只是在放鬆恢復最佳狀況，別擔心！」隨著渣打馬的腳步漸漸接近，我也越來越焦慮。

賽前一晚，希望自己要早睡，但還是放不下心的在床上推算330配速，每公里要均速多少才是安全範圍，其實大概都知道，全程均速4:50比5:00來的理想，只是很沒把握，拿起原子筆做小抄，在左手心寫下均速4:50每幾公里要多少時間內完成。賽前症候群的囧境又出現，只睡一小時多就早起準備，吃了香蕉、饅頭加蛋後出發去會場。然而近年渣打馬似乎受到詛咒，不是寒流就是大雨，讓跑者跑的很痛苦，但2019年卻是乾冷舒適的好天氣，非常適合跑步，老天很眷顧我，知道這場比賽我辛苦了很久，非常重要，扣除天候不佳的因素，其他的就要靠自己努力好好發揮實力呢！

抵達會場寄物、暖身排廁所，等了15分輪不到我，離起跑時間也還剩15分，於是放棄排廁所，便努力擠到起點前面一點，等候鳴槍響的那一刻。321開始，阿薩心中牢記住一句話：「不求快，但求穩。」第1公里人較多較塞，保守均速5:00，慢慢的開始用安全均速4:50，直到遇到Garmin配速車，覺得此班列車的速度跟我差不多，應該是330列車吧？！於是想跟看看，這樣一路上才不會孤單有動力，列車很自律很團結。

前10幾公里跟的很順，但其實均速都在4:40-4:50似乎快了一些，後來聽列車隊員的交談才知道我跟的是320列車，天呀！原本目標330要拉高320嗎？這樣我能撐的住嗎？會不會太吃緊呢？疑惑的當下，突然隊員Masao 鼓勵我說:「披薩妞半馬95分妳可以的！」好吧~都已經跟跑將近快半程，還是放手一博吧！因為身況傷況都還沒出現特別不適。折返後來到害怕的26公里，為何我會怕呢？因為2017台北馬、2018渣打馬，都在26公里撞牆爆掉，體能每況愈下，但目前跑感依然順，讓我有增添一些信心。我知道沿途有很多跑友為我加油，雖然無法及時招呼反應，但其實我都默默收到心理轉化前進的一大動力。

撐到36公里、37公里明顯有感疲憊，離Garmin320列車開始有點拉距，跑上麥帥橋的上坡有點吃力，速度變慢5:00，連橋在晃動都讓我覺得很暈眩，手要扶一下橋欄杆，不然可能會跌倒，此時心理有數撞牆期要來找我了。千百個不願意掉速，只能目送Garmin320列車走遠，最後想要跟#Garmin320列車說聲謝謝！ 有您們的陪伴，讓阿薩覺得這場戰役不是一個人，讓我勇敢、給我希望。

最不想面對39公里、40公里出現跑姿走樣、上半身緊繃、胸悶難呼吸..等難以形容的不舒適，降速到不合理範圍5:10；在此時遇到把這比賽當練習的一力哥在悠哉慢跑，也只有等他慢跑的時候我們才能巧遇。

而我含著淚跟他說:「我好累，我用6分速慢跑嗎？！」一力哥:「可以，妳用6分速也在330之內沒關係的！」我又滴著淚說:「好，那5:30好了…。」我雖然嘴巴是這樣講，但心中突然有個念頭，努力那麼久，剛好目標330就這樣嗎？或許我能更好，要痛就痛一次，今天我一定可以的可以的！愛逞強的我知道現在跑不快，但也不能掉速掉太多，所以最後一公里硬撐均速4:58進終點站，個人完賽時間03:25:32做總結。

2017台北馬到2019渣打馬，平路全馬從03:37:36進步03:25:32時間推進12分；讓阿薩終於達標夢寐以求的波士頓馬拉松資格。這過程的辛酸血淚只有自己最清楚，脫離舒適圈是必然的路徑。曾經阿薩是那麼渺小而脆弱，但這一刻阿薩深信 #機會是給有準備的人，才能讓自己堅強而閃耀！

披薩平路馬成績PB

2016.11.05宜蘭國道馬（第04馬）03:45:09

2017.12.17臺北馬拉松（第11馬）03:37:36

2019.01.13（第16馬）渣打臺北馬03:25:32

此文記念:為了圓一個夢想，謝謝曾經那麼努力的自己！

阿薩不是天身神力，而是後天努力，讓阿薩看起來更加美麗！