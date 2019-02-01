賽事心得／鎮西堡超馬 在終點看到更強大的自己

2019-02-01 10:00 運動筆記 鄭如兒



報名百K是勇者，而完賽是英雄。

我不只想當勇者，我更想當英雄。

鎮西堡團報後開始督促自己，上班前晨跑16K，下班體育場衝刺5K，有時候還來個消夜場緩和跑，每天平均半馬入袋。假日則以賽代訓，去年報名三場百k超馬(東豐104K 潭雅神104k 大坑100K）及多場全馬半馬賽事做為長距離練習。也會騎單車鍛煉大腿肌對跑山很有幫助。

(照片來源:鄭如兒)

假日如果沒賽事就是家庭日，運動是舒壓是興趣，家人才是最重要的。

因爲有積極練跑，在去年南投馬跑出目前全馬個人最佳成績03:21:59，北港馬拉松變裝跑也可跑出330的水平。

北港馬拉松變裝跑 (照片來源:林明德)

每天叫醒我的不是鬧鐘，是我夢想的藍圖。

賽前準備

查看氣象預報得知天氣會轉冷且下雨機率高，準備風衣、雨衣備用，考慮長距離且下坡路段不少，跑鞋選擇平時練跑穿的361 SENSATION 2，雖然它沒競速鞋輕穎但此款鞋支撐性很好、緩震效果佳，很適合長距離，能讓我在下坡路段盡情奔跑。轉換袋也放置同款跑鞋、襪子、回程補給品、一套衣褲備用。

(照片來源:鄭如兒)

賽前一晚參加尾牙聚餐，還幸運抽中一大盒金沙巧克力(開心)(照片來源:鄭如兒)

回到家梳洗躺平已晚上12點，剛要入睡設定凌晨1:30的鬧鐘就響了。帶著睡意揹著路跑包前往遊覽車集合處，凌晨2:30準時從豐原出發到會場。在遊覽車上想著…….睡不到1個半小時等等有精神跑百k嗎？尾牙吃那麼多等等會不會拉肚子？天氣涼冷等等要不要多穿件風衣？一切的煩惱與擔心在鳴槍後全部消失

(照片來源:巧俐國際印研中心)

清晨摸黑起跑，靠著頭燈微微的光線往前邁進

(照片來源:運動地圖)

天漸漸亮終於攻上第一制高點-宇老，不久看到熱情的噗團私補站，您們是我的天使(啾咪)💋

(照片來源:黃子峰)

(照片來源:小飛)

接著下坡開心衝衝衝，心裡想著現在下坡這麼爽，等等回程就苦了。

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(照片來源:運動筆記)

走走跑跑終於看到100k折返點(好感動)，好不容易跑來這邊一定要停下腳步拍照，整理儀容、拉整衣褲，擺好多個姿勢讓攝影師拍個夠才離開。

(照片來源:黃信源)

回程秀巒到宇老這段路起濃霧還開始飄雨，意志力被雨一滴滴地削滅，老天爺為什麼這樣對我(淚奔)。這對路真的好痛苦，心想既然跑不動，乾脆在補給站裝著炒麵、蘿蔔糕邊走邊吃。

終於又爬回宇老，在宇老臭豆腐遇到紹軒哥。他問：妳想不想破女子場地紀錄？因為我真的好累，所以沒把握心虛的回：想⋯。紹軒哥又問：你有沒有決心？想想我都來到這裡，只剩20K就到終點，用盡力氣拼了吧！

趕緊大聲地喊著：有～ 我有決心，我有決心！接下來就跟著紹軒哥四分速衝下山

(照片來源:汪汪)

這段路不敢東張西望，也無心欣賞風景，只盯著前方紹軒哥的腳步，深怕一不留意就被拉開距離。

(照片來源:汪汪)

心理生理的疲憊感漸漸浮現，負面的情緒一直湧上來，感覺雙腳好像不是我的了，趕緊告訴自己再撐一下，加油。

終於看到青蛙石知道終點快到了，不枉費這陣子的辛苦練習。眼框紅、鼻頭酸、好想哭。告訴自己現在還不是哭的時候，整理情緒盡力繼續大步前進吧！

轉彎看到加油站，聽到會場熱鬧聲，不管有多麼狼狽，用盡身上僅存的一些些力氣往前衝，跑上榮耀的舞台時大聲吶喊：我完成了！

各種激動複雜情緒全湧上心頭，疲累的身體終於也能獲得解脫。

(照片來源:運動地圖)

鎮西堡真不愧是台灣四大超馬裡難度最高的賽事，經過10個多小時終於征服它，過程真的好辛苦，但卻很值得。

不知道是太累還是太感動，衝線後淚水止不住，邊哭邊笑著跟大家說謝謝⋯

我哭得好慘好醜啊 (照片來源:建裕哥)

運氣不錯，很開心初次挑戰鎮西堡百K超馬就破了女子場地紀錄，幸運獲得女總一

完賽時間 10 : 16 : 08

總 名 次 第 9 / 859 名

性別名次 女子組 第1名

(照片來源:鄭如兒)

謝謝文雅姐用心爲百k跑者準備百合花

恭喜文雅姐當天百馬達陣女總二上凸台

(照片來源:鄭如兒)

賽後噗嚨共百K慶功宴團長贈與完賽勇士鎮西堡100k制霸成功紀念帽

恭喜 25位勇士漂亮完賽進入百K俱樂部(大勝)

(照片來源:綉雯姐)

(照片來源:綉雯姐)

(照片來源:鄭如兒)

謝謝家人體諒給我時間練跑

謝謝TUR制霸台中三場百K讓我磨練超馬心

謝謝噗嚨共YA跑團私補、運送轉換袋

謝謝皮蛋家族蠻牛補給

謝謝豐原慢跑前輩皮卡邱賽前分析指導

謝謝去年百k總四明其經驗傳承

謝謝李醫生賽前放鬆雙腳並給我鼓勵

謝謝紹軒哥最後20k的帶領

謝謝堅持下去的自已

要感謝的人真的好多好多

在馬場上遇到好多貴人，我真的好幸運

今年大會將鎮西堡賽事成績成功登錄DUV國際超馬網站，且獲得國際spartathlon協會認可。(100K男子成績10小時內，女子成績10小時30分內且該場次有5人以上達此標準時) 成績即可被國際spartathlon協會認可，達此標準可參與斯巴達國際超馬賽事抽籤。

我達標了～

要開始存錢，我可以去跑斯巴達超馬了

#在終點看到更強大的自己

#只要心不放棄身體就會跟隨

#我不厲害只是多了份堅持✊