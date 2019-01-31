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跑步知識／過年期間別偷懶 發給自己跑步紅包

2019-01-31 09:56運動筆記 余文彥

「過年要怎麼練？」「要練什麼？」

年節假期，除了規劃出遊以外，我想許多跑者也正在計畫如何在假期中練跑。運筆的編輯也問我，建議跑者在過年練怎麼訓練？非常熱心地希望幫跑者找到年節訓練的「錦囊妙計」。

想了想，每一位跑者的程度、目的都不同，也可能處在不同的訓練階段；有的跑者正準備下一場比賽，也可能目前只想單純享受跑步，很難概括論斷地明確告訴大家，在年節假期該怎麼跑。因此，不如建議一個方向：

過年，讓我們一起練「自律」。

自律 ≠ 意志力

如果你以為自律最重要的是「意志力」，那誤會就大了！首先，意志力是最不牢靠的，如果達成目標最重要的手段是意志力，那失敗的機會絕對很高。

另外，如果你覺得一件事情需要依賴意志力時，那你應該不太喜歡這件事，而且沒有信心。心理學家發現，當潛意識對事情沒有信心，認為自己做不到的時候，因為在情感與行為會不自覺地和這項判斷一致，事情將很難成功，甚至內心會傾向失敗。

「那到底怎麼建立自律？」

找到可行的執行計畫，並且自己相信能夠做到，才是建立自律的方法。「執行力」才是自律的關鍵。

用年節拉近自己與自律的「距離」

不可能在短短年假一週的時間，你就從一個不自律的跑者，變得超級自律。但如果你能夠認真對待這一週，你會體驗到自律帶來的好處，也會帶給自己「信心」。從前文的描述，相信你已經知道信心的重要性。該怎麼拉近呢？下面有4個方法：

1. 把目標大聲說出來

向別人宣告目標似乎是個很老套的方法，但卻是很重要的起手式，宣告會讓你的意識與淺意識同時認知到目標。而且當你在facebook上宣告：「過年我要天天跑步1小時」過年期間天天應該會收到大量的提醒，親朋好友除了拜年，還會問候你「跑步了沒？」這是個督促自己的好方法。

2. 制定一個「可以做到」的計劃

說出來是起手式，但能不能做到？計畫才是關鍵。計畫幫助自己想清楚事情的目的，同時凝聚手頭上可以運用的資源。計畫的關鍵不是鉅細彌遺，也不是完美無瑕，而是「可以做到」。制定成功機會不高的計畫等於浪費時間，一旦計畫以失敗告終，對信心的打擊比想像中還嚴重。

但是當然計畫內容也不能過於簡單，毫無挑戰性。例如以前面「過年我要天天跑步1小時」的計畫為例，考量除夕到初二可能會很忙碌，更改為「過年我要每2天跑步1小時」更為實際「可以做到」，也不會過於簡單。

3. 給予自己獎勵

見過許多朋友以為，嚴格要求自己，對自己嚴苛吝於讚美，才是積極的表現。其實適時給予自己讚賞、喝采，或給自己實質的獎勵，對長期的效果更好。

回想一下你看過的職業比賽吧。按照道理，職業運動員可能是最「自律」的一群人了。在成功得分或是獲得勝利的時候，職業運動員以肢體語言慶祝的方式，比一般人誇張的多，是一種發自內心地為自己喝采。正面反饋帶來的鼓舞效果，會讓自己願意更努力地去贏得更多的成功。

獎勵需要注意內容是否會與目標牴觸。例如當你跑步的目標是減重，以吃東西來當作獎勵就不是個好主意。獎勵若是對未來目標造成負面影響，就降低了鼓舞的效果。

4. 找到適當的他律

找到其他人合作，協助自己，可能是邁向自律「最有效」的辦法。例如幫自已找好年節共同練跑的夥伴，一起訓練大大降低偷懶的機會。或是與朋友約好初四一起團練等。但若ㄧ昧地依賴他人，會對自己產生懷疑「若少了別人的幫忙，我還做得到嗎？」對建立自律有負面影響。

那該怎麼辦呢？可以考慮一個複合式的計畫。例如前面「年節每2天跑步1小時」的計畫，加入「初四與朋友一起練跑，其它天自己跑。」就讓計畫更進一步容易做到，但也不會對自己的信心造成影響。

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「邁向自律」 是你能給自己最好的新年紅包

會看到這一篇文章的朋友，過年大概都是發紅包的人，而不會是收紅包的人。「邁向自律」會是你發給自己，最有價值的一個紅包！金錢的價值有限，自律能帶給你的價值，可以是無限累加的。

如果你已經很自律了，這一篇文章的建議對你可能沒有用，但是你的朋友可能很需要。還有什麼時候，比過年更適合分享給你的朋友，讓他少打一點牌、少吃一點年夜菜呢？

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