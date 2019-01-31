賽事心得／沉寂已久的連周馬 四連馬好辛苦也很有成就感

2019-01-31 10:05 運動筆記 Alex Shiu



沉寂已久的連周馬

2018年12月初的台北馬恢復到跟PB差不多的完賽時間，也達到QB的時間，休息約3周後，從12/E到1/E的四連馬，開始這一個月的辛苦跑馬人生，繼2018年11月的兩周三連馬後第二次的連馬的行程即將要開始。話說這四周都要跑馬，其中元旦連假有家庭聚會及其他的事情無法參與，也感謝家人的支持，跑馬或配速任務無後顧之憂的參與。

四連馬的第一馬為集集音樂馬，這場是配速馬，這次配速為3小時45分，前一天到台中親戚家住，一大早3:50起床4:40搭上接駁車前往南投集集，車上遇到豪哥、家弘、五哥…等等配速員，熱情打招呼後，在車上天南地北的聊著，約50分鐘就到集集了，到達會場的配速列車帳篷，大家都到了，準備裝備、著裝、拍拍照，準備出發，這次跟國宇、啟章一起配速，集集馬的後半段起伏讓跟車的跑者有點吃不消，紛紛跳車，到終點前公里數有增加約500公尺，還好配速有留約1.5分鐘，也順順的進入終點，最終以3小時44分47秒以最舒服的速度完成配速完成任務。

第二馬為新竹城市馬，這場也是配速馬，這次配速更慢一點，開4小時任務，這次有四位車長來執行配速任務(我、耿豪、智雄與書豪)，新竹城市馬也是運筆協辦的賽事，運筆配速員也很踴躍參與(共40位)，這次賽道繞經新竹市區，包括空軍基地、城隍廟、火車站、市政府，飽覽新竹城市風景、也繞到南寮漁港，體驗新竹九降風及東北季風的威力，吹到大家不要不要的，這次運筆有提供Galaxy watch體驗，在這次配速中也提供穩定的通報里程數據跟GARMIN並沒有很大的差異，反而跟大會的里程數相當，讓我刮目相看，外型也很有型(我的是金色本體、粉紅錶帶搭起來還不錯看)，除了運動功能外也可以在外出時的時尚搭配，讓自己更有型。這次補給非常的豐富，有大會補給、店家補給，讓大家品嘗到新竹風味的食物，真的很用心地舉辦這場比賽，最終以3小時57分33秒完成配速任務。

第三馬：台北渣達馬，這場是為了台北馬沒跑好的補考機會，雖然台北馬有達到QB的資格，這場就設定自己是否可以再次跑進3:05的驗證馬，照慣例前一晚就住在台北西門町，離會場只有700公尺非常的近，想說順便熱身就到會場了，住宿的地方隱身在商業區內，生活機能非常的棒，房間唯一的缺點就是隔音不佳，整夜都聽到水聲，還好有帶耳機充當耳塞，但是還是沒睡好，一早還是4:10起床整理一下約5:00退房往會場前進，路上遇到許多跑者約10分鐘就到會場，找了一下寄物車，開始整理裝備後很早就寄物了，剛好遇到小錫哥、國宇及許多朋友，一一打招呼後先上個廁所就往起跑點前進，因上個月台北馬太晚到起跑線就無法擠到前端，這次就早30分鐘到起跑線等，時間越靠近人越來越多，還是早來的好才不會擠不進來。

倒數後起跑這次只花了18秒就通過拱門(上次台北馬花了38秒)，這次跑全馬的人好像沒有台北馬的人多，前1K的速度沒有因為要閃人而降低很多，雖然人不多，剛開始的速度也不能太快還是依自己的配速計畫來前進(配速還是跟台北馬一樣分三段)讓自己習慣這樣的配速，才能在突破自己的極限，當然日常的課表能夠完成，在重點賽事才能達標。

第一段的配速還是以4:30/km為主(5k)，第一公里人比較多速度也不強求盡量不要閃人為主，以順順跑為原則，第一公里為4:50/km，這時人潮已經沒有那麼多人，可以加速到前5k的配速(4:30/km)，也遇到俊毅哥，簡單打個招呼就依自己配速前進。

第二階段以4:20/km配速(21k)，這個階段是要達到3:05最重要的時機，如果第二階段掉速的話，證明訓練強度不足續航力不足，還好速度有維持，這時候自己的補給一定要按計畫，不然到27k後就會開始掉速，所以補給計畫一定要落實執行，跑在河濱步道風景依舊，東北季風的強度還好，路上也碰到小錫哥，也是簡單打聲招呼就依照自己的速度前進。

到了27k後就要開始配第三階段的速度(4:25/km)，雖然是降速，但是還是依現有速度能多幾公里就能夠降低時間，到了折返點31k前遇到凱哥、大鳥哥，大家速度飛快，果然自己的實力跟他們還是有段差距的，但是還是堅守現有配速，這時候感覺到腳趾頭有點疼痛，應該是小拇指跟無名指頭在打架，到了34-35k時果然掉速了(4:30-4:35/km)之間在游走。

這時又要上橋了還好不長，下橋時遇到國宇跟他講說”追到你了”，這時就有點亢奮速度往上提到(4:15/km)左右，心想快到38k了要開始使用秘密武器了，果然補充秘密武器後速度更提升到(4:11/km)這時腳更痛了，不管了剩沒幾衝完再說吧，這時21k後半段的人群已經湧現又要開始閃人群還有遇到Dawn也是打聲招呼就往前衝，還好速度並沒有掉還是維持住，這時剩約2k大家都努力跑著，但是我心情卻是輕鬆的因為又跑進3:05，只是會比台北馬快或慢，或許可以破2年前的PB，想著想著就到終點了，成績為3:05:48，比台北馬快7秒，比PB慢了11秒，果然還是無法破PB，賽後鞋子一脫果然雙腳小拇指血泡的產生讓我疼痛不已，慘了下周的鎮西堡我看會很淒慘。

第四馬：鎮西堡54k，超馬有東西南北四大喜，冬山河超馬在2014/12/13初超馬50k已經完成想說跑過一次超馬就好了，跑得很痛苦，跑完整隻腳都無法正常的行走，經過4年來的洗禮，剛好公司長官想跑超馬，他的朋友都報100k組，找我一起報54k組剛好有伴一起去完成他的初馬，我也來收集一下大四喜。經過這三周全馬的歷程，身體的疲累在平常練習時就已經有感覺了，高心率、速度降低、雙腳的痠痛都是沒有好好休息的症狀，年紀也有了用一周的時間來恢復跑馬後的疲累真的是不夠何況雙腳的血泡及傷口還未癒合，連走路腳都一拐一拐的，心想反正不求成績順順跑完就好了。這週的跑量降到50-60km左右其中還有一天停跑，自從2018年6月17日有停過一天外其餘是全勤，反正就盡力完賽就好。

1/20早上2:50起床準備一下就往尖石鄉公所出發，到達內灣時就開始小塞車，路邊停好車往會場走約10分鐘，想說跑完如果掰咖走到停車處還不會很遠、到了會場後非常熱鬧，跑超馬的跑者還真多，這次100k、80k、54k跑友接近3000人左右，真是大開眼界，在會場熱身寄物之後等待出發，05:00時間一到100k、80k組先出發、過了20分鐘後就往起跑點前進、54k組準備在5:30出發，鳴槍後往前出發，還真多人速度控制在8:00/km龜速前進，想說前20k上坡慢慢跑就好，畢竟身體也還沒熱開，跟著人群跑，賽前沒有看簡章不太清楚補給站的距離是多少，跟著人群跑約莫5k時看到第一個補給站，早餐只吃一個飯糰還蠻餓的，看到鹹鴨蛋、豬耳朵、豆干、水果先掃過一遍，心滿意足的離開；想說還有那麼常要跑、還是不要亂吃的好等一下拉肚子就糟糕了。

過了5k後慢慢跑加速到7:00/km，一路往上跑到7k處覺得身體已經熱開了，告別公司長官往上繼續加速(6:30/km)，可能是有20km上坡的關係很多人用跑走方式前進，在15-16k處已經追到100k及80k組的後半段跑者，終於在20k處往下跑，經過宇老時自己還搞不清楚已經到了，剛好看到臭豆腐店才驚覺原來宇老在這裡啊，繼續往下坡跑最後到折返點(27k)處，跟雙連補給站的志工(我兒子之前安親班老師)合照後，開始往上坡跑，真的跑到沒力了，採取陡上坡走一下，平緩上坡用跑的策略，在上坡4k處遇到鄰居一起合照後繼續跑位完完成的陡坡，終於完成這7k的上坡，接下來就是20k的下坡，這也是練心的開始，一開始很興奮衝很快但是維持不了多久，果然身體的疲憊開始反撲，於是從4:20/km的速度降到4:50/km來完成這15k的路程，跑在前面的好處是回程的補給站都沒有人，可以盡情地享用補給，就這樣一路往終點跑，最終以5:14:47完成也僥倖拿到第十二名，這也是我有史以來跑最遠、最長時間的馬拉松或許過陣子在來嘗試6小時或者100k的超馬。

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後記：終於完成四連馬、有辛苦的一面也有很有成就感的一面，達到QB也完成自己的40馬這也是重要的里程碑，最終自己也要往百馬的路前進，但是還是要有健康身體才能完成。