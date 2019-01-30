XTERRA越野跑 新手參賽懶人包

2019-01-30 10:31 運動筆記 劉雯齡



XTERRA 限時 8 小時的越野跑，是新手很好的入門賽事！（圖片來源：官方粉絲頁）

跑步很難嗎？難在沒有起跑！越野很難嗎？難在沒有嘗試！想跑 XTERRA 墾丁賽道不知道怎麼規劃嗎？沒關係，讓 XTERRA 告訴你「參賽懶人包」，輕輕鬆鬆深入國家級秘徑，初次參賽就上手。

賽事日期：3/30（六） 越野三項 3/31（日） 越野跑

選手報到 + 戶外運動用品博覽會（EXPO）：墾丁青年活動中心（墾丁路17號）

越野跑會場：六福山莊（恆春鎮公園路大溪巷5號）

※ 3/30 為 XTERRA 越野鐵人三項亞洲錦標賽，主會場及選手之夜皆在墾丁青年活動中心，主辦單位也歡迎所有選手共襄盛舉！

XTERRA 墾丁賽道是新手天堂

在歐美系國家，越野跑就如同路跑般貼近生活，與爬山、健行的差別在於，越野跑會在平緩起伏的自然地形上，帶點速度地跑起來。近十年來，越野跑在台灣周遭的亞洲國家相當盛行，近兩年的中國、日本也出現不少足以媲美歐美越野跑者速度與耐力的選手。

在台灣越來越多人投入越野跑行列，對越野新手來說，號稱完賽率 90％的 XTERRA ，限時 8 小時完賽時間是不錯的選擇。臺灣擁有近山親海的美景，特別是在墾丁這片未經開發的處女地，完完全全沒有如陽明山那種一下雨就滑到不行的人工化步道。當你跑在大尖石山周邊的賽道上，除了短暫平緩的石牛溪河谷地形外，你的印象，都會停在滿滿的泥土路和柔軟的草地上。

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墾丁賽道大多都是像這樣較為寬闊無人工化的步道（圖片來源：XTERRA TAIWAN）

如何從賽道資料看出可跑性高或低？

不論山徑或柏油路，當總爬升佔長度距離的 5%，可判斷是條可跑性高的路線。簡單來說，若 5K 的爬升在 250M 左右，行進時大多都是可以跑起來。下次在被朋友推坑前，你可以自己先評估可跑性，衡量自身能力。

以 XTERRA 墾丁賽道的難易度來說，如果你月跑量在 100K 上下，可以輕取 5K、玩跑 10K，挑戰 26K 則會比較辛苦；若你全馬有 5 小時內的能力，那麼 26K 會讓你在微痛中享樂著，想讓 26K 跑得較游刃有餘，建議平常多練山路，月跑量堆到 150K 以上。不過最後還是提醒大家，不論報名哪個組別，賽前一定要充分準備，才能真正享受到賽事的樂趣！

雖然這數值可跑性很高，都是緩和起伏的山徑，不過練習還是不能少，才能順利安全完賽哦！（圖片來源：官方網站）

越野賽到底要不要自背補給？

真心建議，依照你平常訓練時的需水量而定。以 XTERRA 26K 賽道為例，每 2.5～3K 會經過 1 個水站，將每個 CP 點的位置放在爬升圖上，爬升多意味著跑起來，速度慢、較喘，時間會花的比較長；下降或平緩多表示，進行速度快，比對自己平時訓練的情況，就可推估必須攜帶多少水備用。

對新手而言，不間斷運動 30 分鐘可能就要補水或食物，XTERRA 的水站設置可說是為越野跑新手所規劃，大多數的越野賽事，並沒有這樣密集的水站。

將補給站對應到地形上的位置，可以清楚看出哪一段可能需要耗費較多的體力（圖片後製：劉雯齡）

新手上陣，有沒有非帶不可的裝備？

大會規劃了密集的補給站，還有依照完賽時間，每半小時一班的行動醫護鐵人，XTERRA 可說是場令人安心的越野賽事。如果有什麼非帶不可的裝備，那麼找個輕便的腰包或水袋放你的手機吧！這手機不是要你放軌跡檔，而是當你跑進這片天然賽道，你真的會很想記錄下觀光客看不到的美景。若很會流汗，帶上幾顆鹽糖，吃水很重的人隨身備用 300 c.c～500 c.c 的水量也就夠了。

記得要擦擦防曬油，帽子、太陽眼鏡為造型選用裝備（圖片來源：運動筆記）

千萬不要開車 用最輕鬆的方式去墾丁

除非你是攜家帶眷來跑賽事，或者一群好友共乘分攤車資，不然，坐高鐵會是最好的選擇。

從台北下來，高鐵 + 墾丁快線，最快「三個半小時」就到墾丁青年活動中心門口，即便只有兩天一夜的規劃，早去晚回的行程，不但能讓你悠閒地逛 XTERRA 運動用品博覽會、體驗主會場熱鬧的越野三項競賽氣氛、到海邊戲浪看夕照、精實的跑上一場賽事，跟三五好友在會場或墾丁大街慶功……對了，賽後回程也可以安排到左營高鐵站附近品嚐平價精緻美食。每一項體驗，都會讓你覺得跟著 XTERRA 玩墾丁，很不一樣！

行：一定要知道的交通省錢撇步

如果你有學生身分，不用考慮，5 折學生價買高鐵票最優惠；65 折早鳥價（有限制乘坐班次）自乘車日（含）前 28 日起開始限量發售。如果沒買到也沒關係，高鐵聯票也是很省荷包的選擇。

聯票內容：「高鐵標準車廂來回 75 折（不限程坐班次） + 墾丁快線來回車票 + 送墾丁街車單日卷 1 張」（出發 25 天前開放預購）。

沒有街車卷也可以刷悠遊卡，墾丁街車假日班次很密集，相當方便。如果你覺得徒步逛大街太庸俗，那麼搭上街車，圖示著名景點都能到達。（搭車去紅柴坑或鵝鑾鼻吃魚夫料理？）

住：主會場與附近就是住宿首選

住宿最好的建議就是墾丁青年活動中心，XTERRA 已經爭取到選手優惠價，選手假日（周六晚上）住宿含中式自助式早餐，每人均攤從 700～1,050 元不等（舊館或新館，四人或雙人）；若想住得更舒適些，XTERRA 也有跟凱撒大飯店談妥選手優惠，請務必「打電話」表明選手身分訂房，若住的是周五晚，價格還會更優惠一些喔！

住房優惠專線：08-8861221櫃台信箱：kt@cyc.tw

住房優惠專線：07-3322755聯絡人：彭小姐聯繫信箱：milk@caesarpark.com.tw

大會主會場－墾丁青年活動中心（圖片來源：官方粉絲頁）

主會場附近的特色民宿其實也不貴，與三五跑友均攤，單人一晚從 550 元起就有得住，記下墾丁青年活動中心的地址（墾丁路 17 號），善用訂房 APP，用方圓 700～800M （步行到會場約 10 分鐘） 來找住宿很方便。另外，如果偏好自由行的邊緣人模式，墾丁天主堂也是平價、乾淨的選擇喔！

除非自行開車，才考慮六福山莊附近的住宿點。越野跑會場雖然在六福山莊，但從六福山莊附近的民宿到六福山莊起跑會場或上大街覓食，步行往返距離都較遠，除非自行開車才考慮住六福山莊附近，不然墾丁青年活動中心附近還是最優的選擇。

大會提供前往六福山莊的來回接駁車，26K 上午 9:00 起跑，大會安排三台接駁車從 6:30～8:30 來回接駁；回程從 10:00～14:30 來回接駁。

墾丁青年活動中心 (A) 、六福山莊 (B) 位置圖，相距 3K，賽會提供 3 台大巴免費來回接駁車（圖片來源：My google）

規律自主訓練 讓你更能享受賽事

想好好享受賽事，最重要的還是要加強觀念與落實訓練。XTERRA 即將在 2/16 舉辦「越野鐵人防護系列講座」，從醫師／教練的角度帶給大家正確的運動防護、健康及訓練知識。 2/17 桃園也還有一場「越野跑／登山車訓練營」，透過學習技巧、實際演練並反覆練習便能進化，詳請可參考官網，點擊「戶外訓練營（Training Camp）」。

可以跑的山徑不一定能騎車，但能騎車的山徑一定可以跑。台北捷運可到的軍艦岩、丹鳳山區，就有很棒的越野跑和登山車路線；若來到桃園虎頭山、楓樹坑一帶，不論練越野跑或越野車，難易度選擇很有彈性，離市區又近，撤退點多。

住在台中的朋友，對大肚山、南寮步道應該不陌生，這條路線爬升雖不高，但上上下下，加上許多鵝卵石路況，已能夠設計出相當有難度的練騎、跑路線，花點心思串聯，也許能夠找到平易近人的基礎路線；距離賽事會場最近的高雄朋友，柴／壽山路徑四通八達，越野跑的選擇多樣化，除美麗的風景外，高雄市大景盡收眼底。珊瑚礁石結構組成的山徑，也能夠訓練到許多很好的越野車技術。

最後，關於「吃」這件事很個人喜好，但這邊有個消息要告訴你：賽會有提供越野三鐵選手晚宴，參加越野跑或親友團可加購晚宴餐券一起同樂。如果你需要更多美食情報可以參考這裡：悠遊墾丁－墾丁大街美食情報

還考慮什麼呢？跟著 XTERRA 的規劃，玩不一樣墾丁，經由越野跑開啟的世界，有你意想不到的遼闊與驚喜。

以上文章由 XTERRA 贊助刊出。

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