帶小比跑旅台灣／世界花博馬拉松 葫蘆墩驚魂記

2019-01-30 10:05 運動筆記 陳嘉齡



上星期日，我們去參加了葫蘆墩世界花博馬拉松，在半夜北上台中的時候，在高速公路252K大林路段發生了一場很嚴重的車禍，有六台車連環追撞，其中有一個人到院前已經無生命跡象有二個人受傷，車禍現場也慘不忍睹，有二台車也被撞的扭曲變形。在經過該路段的時候，我一直狂唸佛號，也一直提醒自己要小心開車，因為今天我不去撞人家，人家也會來撞我。尤其年關將近，行事真的要小心。也呼籲半夜開車參加賽事的朋友們，真的要非常注意行車安全。

到了豐原體育場時，因為不好停車，所以就暫時停在人家的車庫前面，因怕擋到人家出路，所以便寫上電話及暫時停放的原因及最晚離開時間，希望住戶要我移車的時候，打電話給我通知我。停好車到了會場，遇到了很多認識的跑友，大家也愉快的拍著照，因為那時候很冷，所以我們一直暫時躲在陳春方大哥的帳篷避寒，也謝謝大哥讓大家暫時放東西，跑完後他又送我一個獎牌盒，可以讓我放獎牌，真的很感謝他。

好不容易，賽事開始，這次的賽事是全馬組、半馬組、12K一起出發，所以起跑點顯得很擁擠，小小的街道也擠滿了人，到地下道才好一些…

但不知道是不是交管沒告知騎車的民眾，所以後面冷不防的有機車在擠滿人群的地下道機車道中硬要經過，我被後面的喇叭嚇了好幾次，這時候只好加快速度離開地下道，才鬆了一口氣。在離開之後，過沒多久又要爬天橋，其實我有點錯愕，旁邊有平路為什麼不讓跑者走平路，硬要我們上天橋，因為急駛而來的車，真的沒有在客氣，每台車都在比快的，我們只好靠很旁邊，為了就是避免莫名其妙被撞。這樣子的天橋我們爬了二次，每次都驚險而過…沿途也停了好幾個紅綠燈，坦白說我有點無言。我們是沿著豐原大道繞一圈再經過葫蘆墩公園回到會場。

在9K的時候，我暫停車位的人家忽然打電話給我，因為他們趕著要出門，這時候我只能加快速度，趕緊回去會場，在經過葫蘆墩公園的時候，裡面種了很多花，花還沒有開，我那時候急著回去，也無暇看風景。在到另一個園區的時候，結果發現竟然要爬樓梯，因為根本無法扛小比上去，我二話不說的馬上走外圍，所以那個園區的風景，什麼都沒看到，也沒拍到好看的相片，謝謝許進升分享他拍到的相片給我。

好不容易到了會場，這時候我趕緊去移車，也一直跟人家說抱歉，他們才沒多說什麼？移完車之後，我們再回去會場完成這個賽事。結果我回去的時候，印成績的時候發現晶片沒感應到，又跑回去終點感應一次。回去會場後，Tony Chen大哥在終點等候著大家，為大家拍完賽相片，並幫大家列印出來護貝，而且才收100元，真的很感謝他特地從台北下來為大家服務。

在此特別謝謝曹碩芸陪我一起跑，沿途怕我太累，跟我一起輪流推小比，在這裡真的很感謝她。

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唐君華華哥，賽後還找我們一起去康康豬吃好吃的炒麵及豬血湯，他怕我們沒吃飽，點了一堆菜，真的很謝謝他。

謝謝大會的志工及警察，熱心的為大家服務。謝謝攝影師為大家拍攝漂亮的相片。謝謝一起拍照及沿途幫我們加油的跑者

#2019葫蘆墩世界花博馬拉松

#用雙腳帶小比跑旅台灣