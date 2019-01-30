賽事紀錄／鎮西堡超馬 精彩影片集錦

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2019-01-30 10:14
運動筆記 葉昶鑛
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歷屆擔任鎮西堡攝影志工
今年終於自己踏上鎮西堡這條100K的賽道
其中的回憶全收錄在這紀錄片中
https://youtu.be/yXreflyku40
辛苦大會志工們
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