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日本人跑遍台灣／測5000拚破PB+ 超好吃的社團圍爐！

2019-01-30 09:47運動筆記 日本人跑遍台灣

我腳有夠累，因爲我前天跑很多。

但天氣很好。不熱，風沒有很大，我努力一下破PB。

跑完后，我們新竹路跑社有圍爐。

大家帶來的料理超好吃，有朋友們最棒了！

祝大家新年快樂！

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