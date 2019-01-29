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運動筆記賽事心得／鎮西堡超馬 100K成就初解鎖+影片紀錄賽事心得／台北渣打馬拉松 人生初馬就破4
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賽事心得／鎮西堡超馬 100K成就初解鎖+影片紀錄

2019-01-29 09:24運動筆記 Jenny Tang

鎮西堡百K紀錄影片

雖然有在玩超鐵，但是從來沒想過自己會踏上跑超馬的這條路。去年八月認識了一個常常跟著爸爸到處跑馬的女生，也跑過南橫百K超馬，但卻在鎮西堡失利了兩次，她覺得我可以試試看。於是我在報名截止前很衝地報了名，但是報完才想到，我十月比完澎湖IRONMAN，根本沒有足夠的時間可以練習。心裡盤算著，比完超鐵，用兩週時間恢復，還有整整兩個半月可以練，應該可以試試看，於是按照這個步調，一步步走到了賽前三週，很不幸得了重感冒，雖然花了兩週慢慢從感冒中恢復，但是這中間練習效率很差，除了還沒好全的咳嗽，也很明顯感受到心肺功能有被影響。

到了賽前一天，不像平常面對其他賽事很從容、很清楚自己該帶什麼，這次裝備帶得丟三落四，可見這場比賽讓我壓力之大，分散了我的專注力。到了會場去逛逛，因為沒有跑過超馬，當然也沒跑過100K，更沒跑過山路超馬，所以這時候還不清楚都底有多艱難，看到了龍鳳榜，還天真地囔囔要上榜，隔天就知道了，要上榜談何容易。

比賽當天早早起來，把補給都裝進前一天因為忘記帶水袋而新買的水袋背包裡，這個水袋背包好能裝！把我原本想分背包、腰包帶的東西，全部一包就裝完了，可以說是一種因禍得福啊！(雖然荷包失血了)

比賽開始前，我不斷說服自己今天至少會在賽道上待12小時以上，要有耐心。因為有帶背包裝補給，所以前40公里，只有30公里停一次上廁所，40公里停一次領轉換袋兼補給大會準備的熟食，大會準備的食物超豐盛，各式滷味、熱食、多樣水果、還有啤酒、高粱（這個喝下去應該就可以不知不覺、茫茫地跑完了）。從33公里開始當步兵後，聽著其他路上跑友聊天，才知道他們早就開始陡坡快走，下坡快跑的方式前進，後來因為陡坡真的滿多的，我也只能開始採用這種方式了，畢竟練習不足，只求能完賽，只是我沒有練習怎麼跑下坡，所以只要到了下坡路段，都跟別人差了一大截，尤其是最後的20公里全下坡路段，連路上阿公都跑得比我快了。

在40公里領了後半段補給後，覺得狀態還不錯，所以完全沒有考慮要異動或是上回收車，繼續往見祖靈之路前進，到了50公里折返點，很值得紀念的地方，感謝大會貼心安排攝影師幫大家拍照。折返的路上，已經沒有看到太多人跑進鎮西堡了，本來以為是自己吊車尾了，跑回60公里(跟40公里同站)才看到原來很多人異動了，或是在等車了，有點鬆了口氣的感覺。接下來有快樂的10公里下坡，對別人來說是很快樂，但是因為不知道怎麼跑下坡，所以對我來說只能說是有點快樂又有點懊惱。

我知道從70公里到80公里是最難熬的一段路，是回宇老的漫漫長路、又陡又長，之前問了跑過鎮西堡的前輩，只要撐過這段路，有預留3小時給最後的20公里，就足夠了。一路上都沒有一絲絲要放棄的念頭，頭都已經洗了2/3了沒道理不洗完啊！拿出我最大的耐心還有牛肉乾跟它拚了，有嚼勁的食物跟山路健行好搭喔，都是咬牙切齒就過了！跑山路，除了耐心還要克服海拔問題，連走路都覺得喘。就這樣走走跑跑把10公里給撐完了，到了路上阿公都跑比我快的20公里長下坡，眼看時間只剩2小時40分，心裡好緊張但是又跑不快，每停一個補給站都在計算要跑幾分速才能時間內完賽，最後5公里我打電話給馬丟說我剩5公里，他說還有45分鐘來得及。

最後5公里我已經沒水了，沒有拿環保杯，水袋補水有點麻煩，才5公里，不補了，我不敢鬆懈，要趕時間啊！最後10公里是摸黑完成的，只能靠三三兩兩路人跑友的頭燈，路上都沒什麼路燈好可怕，最後500公尺，回到市區終於看到燈了，有一種放鬆的感覺，突然覺得很想哭，覺得過終點會很醜，強忍眼淚，結果在最後100公尺看到等不到我，要出來接我的馬丟，就忍不住要大哭，還好他記得叫我趕快跑。慌慌張張穿過在排隊跟終點拍照的人群，先過了晶片領了物資，才開始大哭釋放心裡的壓力。這是我第一場跑到快被關門、跑到大哭的比賽。風景很美、天氣很優、補給很多、山路很陡，這是一場讓人難以忘懷的鎮西堡100K超馬。

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