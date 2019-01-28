賽事心得／鎮西堡超馬 愛跑阿伯勇闖54K之錦囊妙計

2019-01-28 09:34 運動筆記 曽煥藝



啊……老灰仔就愛西西唸，所以通篇寫得2266兼落落長。

前情提要之碎碎念時間

「鎮西堡~祖靈之鑰超級馬拉松」肉腳愛跑阿伯早就肖想去跑一跑，奈何近年來總是有事向隅，直至今年才終得一窺尖石之美。

今年元旦，愛跑露營團造訪尖石，本團標馬破3好手'店長'曾晨跑至宇老。回來後元月份的第一次夜跑團練，遇到我的第一句話就是：「曾大哥！你是頭殼去撞到了嗎？怎麼會去報鎮西堡，那個很難跑喔……」。

哈哈哈……殊不知每個人的視角不同，之所以會想跑鎮西堡54K超馬，理由有四：一、限時10小時，夠親民，我慢慢跑走應該可以搞定；二、耳聞13知的補給一級棒，這才是吃貨阿伯的重點；三、宇老觀景台聽說有不錯看的景緻及好好吃的臭豆腐；四、阿伯是去遊山玩水的，不是去拚成績的。

BUT……跑前，阿伯我其實還是挫咧等！！！雖不求成績，但是基本的體能不可缺。所以明志科大旁的愛跑者私房路線「工專路」，我可是得空便去做加強心肺功能的爬坡跑自主訓練。

忐忑不安又皮皮挫的征程

自律且自助後，我想連老天都會幫我吧！此次鎮西堡嬉遊行止，阿伯已備妥三只錦囊應對，希望可順利解鎖祖靈之鑰。108年1月20日很快就來到囉……

一透早摸黑從住宿點搭乘接駁車到會場，百K及80K的高腳們正好鳴笛出發。隨即拆閱第一道錦囊，其上曰：「崎嶇山路請慢行，貴人相助放光明。山嵐縹緲此光景，宇老高地三時醒。」嗯，這意思好像是要阿伯款款走，然後3小時抵達標高1450公尺的宇老。

05：30時，緊接著54K的勇士們也魚貫出發了。

暗暝天色未光，起跑後，「夜色茫茫、星月無光……」最近很火的旋律馬上在腦中迴盪，視茫茫的阿伯著實緊張，深怕一不留神就會犂田，一路跟跑於有手電筒或是有頭燈照明的跑友身後。跑在有點坡的山路上，這時跑起來會喘，但是不覺得是在爬坡，可能是因為都專注於眼前方寸之地的關係吧！這夜襲的一小時光景，阿伯竟然跑了8公里。

天光漸亮後，山景已清晰可見，此時卻也開始頭皮發麻，阿娘喂……剛剛是怎麼跑上來的。正覺納悶不解之時，轉角遇到鹿，打了聲招呼後，被閃了4、5下（如下圖），驚嚇之餘，馬上進第三補給站搶食了3塊香噴噴熱乎乎的現烤山豬肉及些許水果來壓壓驚。

不過好像不怎麼管用，欲走還跑……可是那山路越爬越吃力，最後來到了16.3K的地方，阿伯徹底死心了，走走又何妨，有時候啊……還是乖乖的當步兵卡實在啦。當來到了約18K的第四補給站時，吃貨阿伯除了補水、吃水果外，又吃了一碗熱湯麵才心滿意足地離開。

走走又跑跑，有時遠眺山景、有時專注步伐節奏、有時放空冥想。轉了個彎，看到了邵老師道了聲早後，竟已來到了傳說中的宇老。看了一下錶，計費時3小時03分，這山路這麼難爬，應該算是有達標，可以偷笑了。

在宇老續拆第二道錦囊，其上曰：「右去左回彎沿繞，迂迴曲折虐心兆。觀風賞景把速罩，再訪宇老巳時到。」嗯，這個嘛應該是說往復這段山路會很難跑，要我2小時後宇老再相見。

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下坡，這一路7公里的長下坡……阿伯全然沒有欣喜之情，因為來而不往非禮也，等下可是馬上要還的。為了不想造成大腿太大的壓力，所以不敢衝太快，而且還把速度壓在6分速至6分半速之間。途經第五補給站，阿伯一反常態，有如蜻蜓點水般地稍停即逝。在彎沿的山路上，看著那賴散悠閒的小狗、望著那靜寂的天主教堂、還有想著那恬淡寫意的山居生活，尖石鄉彷彿把時間都給撥慢了，這種慢活的基調，阿伯喜歡！

思緒紛飛中……，不知不覺來到了第六補給站同時也翩然降臨54K折返點，當看到那醒目的「54K折返點」標誌時，感動莫名啊！開跑至此，總計費時3小時45分。

這一程27公里長征，來時路況已瞭然於胸，在完成半程的此時，阿伯又飢腸轆轆了，只好勉為其難的在此地又又又給他吃了滷味、水果，同時又喝了3碗熱騰騰的稀飯，才依依不捨地踏上歸途。

這場13知所辦的超馬賽事，吃貨阿伯秉持的理念是：「跑馬路上，可以跑不動；補給站美食當前，卻不能吃不下，一定要盡情完啖。」呵呵呵……就是愛吃沒辦法！

胸有成竹卻虛累累的歸途

再來……接著……要倒帶回尖石囉，這這這7K陡坡的考驗，著實讓吃飽飽的阿伯深覺安步當車慢慢走才是王道啊，一是吃下的東西總得消化一下吧；二是大腿已是酸V啊酸V有點跑不動了；三是那陡陡的上坡跑它幹嘛，有必要跟它過意不去嗎？哇哈哈……講了那麼多的藉口來寛解自己心中的不安，說穿了就是練不夠啦。阿伯此刻的心境是「上坡 看了揪心、跑了傷心、走的不甘心啊。」

不過，其實阿伯也蠻盡力的，能跑就跑、不能跑當然就莫法度了，在寫這落落長文章的當下，那7K都快被我爬完了。再轉了個彎上到坡頂，宇老再現！這種沒有預期的邂逅，真令人驚喜。

只見花了一萬五千大洋把宇老臭豆腐包場的邵老師，非常熱情地吆喝所有的跑友來享用這遠近馳名的在地特產。阿伯大快朵頤後，漫步至觀景平台拍照留念，同時伸展一下那有點僵硬的身體，並拉拉筋來舒緩一下那緊繃的大腿肌群。

該是拆封第三道錦囊的時候了，其上曰：「苦無音訊良人嘆，飛鴿傳書報平安。歸程遙指路連天，吟嘯徐行定可返。」哈哈哈……這意思不就是說，再來就慢慢的跑走即可安返會場。

AM10:36藉由現代科技，馬上以滑賴見訊的方式，秒傳：宇老景觀台，再來是歸程。 向咱老伴報平安。

最後這20公里的長下坡好像蠻親民的，但此刻的阿伯其實已是強弩之末了，無法一鼓作氣直放會場，跑個1K就得緩一下，不然大腿就唉唉叫給我聽，而股四頭肌以上更是酸到爆錶，雖然可以好整以暇、不急不徐地緩跑回尖石鄉公所，但是身體越來越疲憊、精神越來越恍惚。這時阿伯的感想卻又是：「下坡 看了歡心、跑了痛心、走的不順心啊。」

想歸想……坡還是得下，這期間又吃了一碗鹹粥、幾塊現煎的蛋餅，但還是覺得不給力啊，直至到了蘆竹慢跑的補給站，阿伯點了半瓶啤酒外加一碗熱乎乎的玉米湯下肚後，才有活力回醒的跡象。此刻阿伯趕緊快馬加一鞭……跑喔，不過跑到最後，阿伯如何跑完竹60鄉道、如何過橋跑過萊爾富、如何跑過加油站、如何跑上終點的舞台，其記憶好像都不怎麼鮮明，奇哉怪哉？

言而總之：勞我筋骨、鍊我心志的鎮西堡54K初超馬，終將難忘……。

同場加映：飛鴿傳書番外篇

話說我們家大嬸收到本人的飛賴傳訊後，竟省略了最重要的關鍵字'歸程'，在尖石鄉公所的終點現場頻問路人甲、乙、丙、丁。

大嬸：先生請問一下：我腦公現在人在宇老這個地方（拿賴的貼圖給人看），請問他大概什麼時候可回 到這裡？

路人：大家都異口同聲說：都跑了5個小時了，現在才在宇老喔......（臉上可能都出現三條線及烏鴉滿天飛的情景吧）下到折返點再回來，嗯，最快也要9個多小時……，不過很有可能會被關門喔。

阿伯領完獎牌拿了成績證明後，在會場吃著炒麵、喝著熱湯的時候……

大嬸：我以為你9個多小時才跑得完，沒想到這麼快就回來了（然後欲言又止）

吃貨阿伯：喔（正忙著吃咧）

大嬸：我拿你傳的賴，問了幾個人，他們都說最快也要9個多小時才回得來耶

吃貨阿伯：不會吧，除了圖我不是有傳：宇老景觀台，再來是歸程

大嬸：有……嗎？我沒細看，想說怎麼會那麼慢，會不會被關門啊

吃貨阿伯：喂……去程的宇老跟歸途的宇老，差很大好不好，我有這麼菜嗎？（繼續吞食中，吃比較重要）

吃貨阿伯：（完食收工）我們泡個湯再開車回家如何

大嬸：好啊

也是全馬咖的大嬸竟然失了方寸……，正所謂的：「事不關己，關心則亂啊。」呵呵呵......幸福

感謝眾家攝手的美拍，愛跑阿伯在此給你真多謝啦！