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賽事心得／台北渣打馬拉松 人生初馬就破4

2019-01-28 09:41運動筆記 Melody Pn

從一開始只想待在冷氣房的我就像感冒一樣被老公傳染而開始踏出第一步，這是在2013年.

跑齡6年！常被問起馬拉松成績.....

ㄧ直逃避著因爲困難就不去做嗎？開始尋找我的初馬賽事，於是選定了台北渣打馬拉松，靠北邊的累就此開始。我的魔鬼敎練為我量身凝定課表，他不是別人他是(瘋狗)我老公..為期8週訓練課表開始，ㄧ步步朝我初馬破4目標前進。我有一群伙伴我們是#中原小隊#桃園雙連長跑，每週二四團練吃完課表總有攻山頭的感覺，想著活著真好！

因爲伙伴們我才可吃下這課表而沒被噎死，感謝伙伴們的互相激勵，未來也請多多指教⋯⋯

期待已久初馬正式開始～站在起跑點上也不知道在挫三小朋友，腦中一直想著瘋狗說過的話，站在起跑點上就是準備好的狀態，自我催眠著。

原設定每公里5:25配速，結果都超速心想後面ㄧ定會掉速也不想減慢速度，就跟著體感跑吧！自我感覺良好，後面就知死了😂！

設定每7公里補給能量膠ㄧ直到32K前都蠻順利的，32k過馬拉松考驗才正要開始，雙腳的疲勞度上升了，腳步越來越沉重，就在此時碰上折返的魔鬼教練大喊我的名字跟我加油，頓時好想跟他哭夭說好累啊⋯⋯還是提起精神往前跑，剩下多少公里ㄧ直在腦中倒數著，跟自己加油打氣再撐下去終點就快到了。

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終於看到拱門，我的魔鬼敎練猜算到我完賽時間，已在靠近醫務站的位子等著我，是想我會進醫務站，肖想領保險金嗎？

終於完成了初馬！太開心啦！

感謝麻吉小郭賽後協助雙腳已癱軟的我!!

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