南湖社區大學悠活樂跑課 七分速的接力賽

2019-01-27 08:53 運動筆記 淦哥(金田雙鈿)



2018年末，南湖社區大學開啟了一門課－【悠活樂跑】，這是一門不分速度不限跑步經驗的課程，學員大多都是對跑步有興趣的初學者，社大主任嶺東科技大學教授邱一峰找到了小弟委請由我帶領這群可愛熱血的學員們一起共同訓練為其四個月的課程，期間的課程有（基本跑步）（長距離跑步）（上下坡及階梯訓練）（短間歇）（長間歇），而今天是本期的最後一堂課，特地回到嶺東大學田徑主場來一場小型的接力賽。經過民主自由的討論後決定分成二隊，男生一隊（3人）每棒跑二圈 （共400公尺），女生一隊（5人）每棒跑一圈 （共２00公尺），預計六趟完成比賽。

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5,4,3,2,1~起跑，看著每一位學員認真的跑著淦哥心裡很開心，因為看到了大家從開學到期末不管是跑步的姿態或是速度上的進步，每一棒跑的氣喘噓噓，更有夫妻檔剛好同時接棒，在等待區的說著：老公不敢超越老婆怕回去跪算盤。公認最強男生藍先生也使勁的跑想多爭取拉開一些距離出來，不知道幾棒後淦哥看不下去了，深怕男生隊會輸太多決定也下海幫忙跑一輪，不過這些女子不是好惹的，一個個比之前跑的還快很難追，但是咱們的男生隊也很強，慢慢的一圈又一圈的把距離拉開為的就是在最後幾棒可以超越女子隊，終於棒次到女生最後３棒男生最後２棒，就是男生四圈對決女生三圈的激烈戰況，女生隊忽然被超前了，距離僅剩一圈之差，來到女生剩一圈半，男生剩二圈了，正面對決的是夫妻檔，就像戀愛中的戀人一樣，男生窮追不捨的追著，最後女生隊還是以領先半圈的姿態衝過終點，楊大哥仍不放棄的運動家精神也使勁的跑完接力最後任務。

每個人都有超越自己極限的可能，誰說接力賽一定要實力堅強的才能跑，【南湖社大－悠活樂跑】今天就讓大家看到我們也可以跑接力賽，成績如何不重要，跑的安全在跑步中學習間歇以及培養團隊默契才是悠活樂跑的宗旨。

南湖社大－悠活樂跑第二期正熱烈報名中，3月即將引爆更熱血的訓練～歡迎初跑及中階跑者加入我們的行列！詳請請洽

南湖社大主任－邱一峰（請點藍色名字）

悠活樂跑教練－淦哥（林淦鈿）（請點藍色名字）

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