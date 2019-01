賽事心得/鎮西堡祖靈之鑰100K 我的初百K

🏆朕吸飽 朕吸飽 朕吸飽🏆、☝️2019鎮西堡祖靈之鑰100K☝️(勇)、🏆百K第一場百K🏆 (勇)。This is just the beginning怎麼會就自己傻傻的挑了這一場總爬升將近3000,大抖上又大抖下的美麗賽事呢!(圖)

#天黑起跑跑到天黑才回來的賽事

#不過現在的我要感謝半年前的我下的這個決定報名了100K😂😂

#生命就該浪費在美好的事物上

#要快樂生活就要健康身體

#要健康就要運動

報名後,我也是非常非常的認真自我訓練(高強肚),除了認真報名賽事 以賽代訓外並且盡量每個月都達標300K左右。

#辛苦了老胡一路的陪伴訓練😂😂😂

一下子要求清晨要陪我去跑9號步道當作練習一下子又要要求騎腳踏車練腳力😀😀一直處於被操的狀態~ 陪老婆應該要開心才對阿🥳🥳

鎮西堡,這個地方暨期待又怕受傷害....,光開車上山就要3~4小時的車程了~,現在是要靠我的雙腳跑上去~,見祖靈耶~。

一切一切的練習,終於會來到的~,還好剛好遇到一群神人級的陪跑員們也都是100K、80K的組別,心裡想說有伴了,真好雖然去年已經先跑過了54K,竟然膽子夠大直接跳100K。

也沒給自己太大壓力,想說跑就對了,沒什麼好怕的。

起跑前,很幸運的我遇到了,斯巴達素真女神!跟她握了手給我了兩條能量膠~,給我信心滿滿,不過有時候馬場賽道上 就是天時地利人和!1/20當天的天氣氣候,非常的舒適,一點也不冷也不熱尖石鄉山區空氣又好~。

100/80K 5點準時起跑~,摸黑中人群一起出發囉~。

因為烏漆嘛黑的,靠著別人的頭燈和路燈照亮我就低著頭一路跟著自己的心,一步一步輕鬆的跑著前進。跑著跑著,天空終於微微亮了......。第一水站沒進~,來到第二水站,擠進去到了杯運動飲料喝吃了橘子水果,又擠了出來~,繼續跑跑跑~~~~~。

前半段的路線54K去年都跑過了,所以還挺熟悉的~一路就是緩緩升升坡的陡上去到21K,因為都是坡,所以策略就是-----低著頭看著柏油路。

#心中無坡便無坡

的心態 一路用9分速緩緩前進往上跑~

很快的來到了制高點,在來就快樂的下坡下到宇老在下到27K折返處,在下到最地點的秀巒村 (軍艦岩吊橋),這時候才用不到4小時時間~。

不過這時候我已經感覺到我的身體~。

#越來越穩越來越舒服像熱開了

#打通任督二脈 XDDDD

#心中默默的覺得可以完賽更有信心了

秀巒後,是個最可怕的大陡坡足足10K的陡坡只能快走欣賞風景的方式,來渡過這陡坡。

#心中無坡便無坡 XDDDD

就這樣原本神女晴,說最慢6小時要到泰崗轉換站我到40K泰崗的時候,才用了5小時17分,心裡覺得時間非常足夠了 (內心尖叫了一下)。

補給站喝個熱的吃點東西,繼續朝祖靈100K折返點出發去後面這10K,路段雖然比較舒緩,但是路況沒有很好跑凹凸不平的路,終於經過了新光國小,經過了民宿希莉克大喊老闆~,沒反應,就想先來去見見100K折返點,再來跟老闆借廁所.........。

100K折返點竟然還要排隊拍照,因為有專業攝影師在此幫拍,看到牌子都要哭了~,我竟然能跑到這裡跑到這裡跑到這裡是用跑的耶,不免俗一定要排隊合照。

但也不敢待太久回家的路還有兩個陡坡等著我跑回去挑戰呢。就這樣趕緊折返往回跑了,突然間竟然看到了山哥.....,哈哈!一直以為山哥會是轉80K的,祖靈的號召果然比較強大......,大聲呼喊山哥後~,繼續往前跑,在折返中間的補給站遇到了跟我媽媽同年的大姐,馬場上叫大姐,比較親切~她好厲害~,不過不知道她最後有沒有完賽!

回到60K,泰崗轉換區,趕緊拿了轉換袋,換了拖鞋襪子喝了一瓶紅牛,外帶蠻牛,哈哈!整理一下服裝儀容😍,就這樣輕鬆下坡回秀巒囉。

不過就又繼續在陡坡走上宇老...... ,這一段應該大家都走的厭世極了,無止盡的又陡又臭又長,幸好中間的補給站補給豐盛。

#吃飽了在走爬上坡的概念

正在陡坡努力著爬時,這時老胡出現惹,哇~私捕蠻牛(忘了幫老胡拍照啦),看到老胡來,莫名的港動阿~,不過他第一句話是問我,要上車嘛~,哼哼。

我要繼續跑上宇老的,到了宇老 看到熟悉的邵老師吆喝著跑者,快來吃臭豆腐ㄚ.......,我怕吃了會在拉肚子(賽道上已經拉2次了),也要趕路回家~,哈!

終於最後一個下坡,應該就可以放肆的用5分速開外掛,衝下山了吧~。

我的腳我的身體,還好都沒有出現撞牆期~,太好了!衝衝衝~,衝到不知道幾K處,看到熟悉的身影愣了2秒,才敢大聲呼喊~~~小~太~陽~~500~~~。

殊不知,他們兩一轉頭看到我~,竟然也開外掛快速衝衝衝衝跑走,哼哼我也快速追上去~哈,頭也不回的說,我先回終點囉。

最終來到剩5K,天色已經漸漸變暗了......,開啟了微微亮的頭燈可能因為太開心快到了,身心靈沒有痛苦只有開心歡樂,一路繼續6分速,追過很多人快速跑著往終點站去。

終於終於看到萊爾富的橋了~,知道剩下800公尺惹~,過橋左轉,加油站右轉就到了天ㄚ,我的初百K,就這樣我完成它了!

站上那拱門,本來想會大哭的,一站上去竟然哭不出來~,太開心了只能一直傻笑傻笑傻笑.....,我的初百K。

#我的初百K

#問我還要再跑嘛那當然還要ㄚ

#誰都不能阻擋我繼續跑

#為了身體健康美麗賽道

#智仁勇 明年再一次 智 還沒到手

#那就先訂民宿唷

#為了明年的我沒有遺憾現在的我會更努力報名

#人因夢想而偉大

#夢想因人而實現

#專業機能壓力褲

#艾仕寶

#快乾

#抗菌除臭