賽事心得／鎮西堡祖靈之鑰100K 我的初百K

2019-01-26 06:00 運動筆記 歐巴桑



🏆朕吸飽 朕吸飽 朕吸飽🏆、☝️2019鎮西堡祖靈之鑰100K☝️(勇)、🏆百K第一場百K🏆 (勇)。This is just the beginning怎麼會就自己傻傻的挑了這一場總爬升將近3000，大抖上又大抖下的美麗賽事呢!(圖)

#天黑起跑跑到天黑才回來的賽事

#不過現在的我要感謝半年前的我下的這個決定報名了100K😂😂

#生命就該浪費在美好的事物上

#要快樂生活就要健康身體

#要健康就要運動

報名後，我也是非常非常的認真自我訓練(高強肚)，除了認真報名賽事 以賽代訓外並且盡量每個月都達標300K左右。

#辛苦了老胡一路的陪伴訓練😂😂😂

一下子要求清晨要陪我去跑9號步道當作練習一下子又要要求騎腳踏車練腳力😀😀一直處於被操的狀態~ 陪老婆應該要開心才對阿🥳🥳

鎮西堡，這個地方暨期待又怕受傷害....，光開車上山就要3~4小時的車程了~，現在是要靠我的雙腳跑上去~，見祖靈耶~。

一切一切的練習，終於會來到的~，還好剛好遇到一群神人級的陪跑員們也都是100K、80K的組別，心裡想說有伴了，真好雖然去年已經先跑過了54K，竟然膽子夠大直接跳100K。

也沒給自己太大壓力，想說跑就對了，沒什麼好怕的。

起跑前，很幸運的我遇到了，斯巴達素真女神！跟她握了手給我了兩條能量膠~，給我信心滿滿，不過有時候馬場賽道上 就是天時地利人和！1/20當天的天氣氣候，非常的舒適，一點也不冷也不熱尖石鄉山區空氣又好~。

100/80K 5點準時起跑~，摸黑中人群一起出發囉~。

因為烏漆嘛黑的，靠著別人的頭燈和路燈照亮我就低著頭一路跟著自己的心，一步一步輕鬆的跑著前進。跑著跑著，天空終於微微亮了......。第一水站沒進~，來到第二水站，擠進去到了杯運動飲料喝吃了橘子水果，又擠了出來~，繼續跑跑跑~~~~~。

前半段的路線54K去年都跑過了，所以還挺熟悉的~一路就是緩緩升升坡的陡上去到21K，因為都是坡，所以策略就是-----低著頭看著柏油路。

#心中無坡便無坡

的心態 一路用9分速緩緩前進往上跑～

很快的來到了制高點，在來就快樂的下坡下到宇老在下到27K折返處，在下到最地點的秀巒村 (軍艦岩吊橋)，這時候才用不到4小時時間~。

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不過這時候我已經感覺到我的身體~。

#越來越穩越來越舒服像熱開了

#打通任督二脈 XDDDD

#心中默默的覺得可以完賽更有信心了

秀巒後，是個最可怕的大陡坡足足10K的陡坡只能快走欣賞風景的方式，來渡過這陡坡。

#心中無坡便無坡 XDDDD

就這樣原本神女晴，說最慢6小時要到泰崗轉換站我到40K泰崗的時候，才用了5小時17分，心裡覺得時間非常足夠了 (內心尖叫了一下)。

補給站喝個熱的吃點東西，繼續朝祖靈100K折返點出發去後面這10K，路段雖然比較舒緩，但是路況沒有很好跑凹凸不平的路，終於經過了新光國小，經過了民宿希莉克大喊老闆~，沒反應，就想先來去見見100K折返點，再來跟老闆借廁所.........。

100K折返點竟然還要排隊拍照，因為有專業攝影師在此幫拍，看到牌子都要哭了~，我竟然能跑到這裡跑到這裡跑到這裡是用跑的耶，不免俗一定要排隊合照。

但也不敢待太久回家的路還有兩個陡坡等著我跑回去挑戰呢。就這樣趕緊折返往回跑了，突然間竟然看到了山哥.....，哈哈！一直以為山哥會是轉80K的，祖靈的號召果然比較強大......，大聲呼喊山哥後~，繼續往前跑，在折返中間的補給站遇到了跟我媽媽同年的大姐，馬場上叫大姐，比較親切~她好厲害~，不過不知道她最後有沒有完賽！

回到60K，泰崗轉換區，趕緊拿了轉換袋，換了拖鞋襪子喝了一瓶紅牛，外帶蠻牛，哈哈！整理一下服裝儀容😍，就這樣輕鬆下坡回秀巒囉。

不過就又繼續在陡坡走上宇老...... ，這一段應該大家都走的厭世極了，無止盡的又陡又臭又長，幸好中間的補給站補給豐盛。

#吃飽了在走爬上坡的概念

正在陡坡努力著爬時，這時老胡出現惹，哇~私捕蠻牛(忘了幫老胡拍照啦)，看到老胡來，莫名的港動阿~，不過他第一句話是問我，要上車嘛~，哼哼。

我要繼續跑上宇老的，到了宇老 看到熟悉的邵老師吆喝著跑者，快來吃臭豆腐ㄚ.......，我怕吃了會在拉肚子(賽道上已經拉2次了)，也要趕路回家~，哈！

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終於最後一個下坡，應該就可以放肆的用5分速開外掛，衝下山了吧~。

我的腳我的身體，還好都沒有出現撞牆期~，太好了！衝衝衝~，衝到不知道幾K處，看到熟悉的身影愣了2秒，才敢大聲呼喊~~~小~太~陽~~500~~~。

殊不知，他們兩一轉頭看到我~，竟然也開外掛快速衝衝衝衝跑走，哼哼我也快速追上去~哈，頭也不回的說，我先回終點囉。

最終來到剩5K，天色已經漸漸變暗了......，開啟了微微亮的頭燈可能因為太開心快到了，身心靈沒有痛苦只有開心歡樂，一路繼續6分速，追過很多人快速跑著往終點站去。

終於終於看到萊爾富的橋了~，知道剩下800公尺惹~，過橋左轉，加油站右轉就到了天ㄚ，我的初百K，就這樣我完成它了！

站上那拱門，本來想會大哭的，一站上去竟然哭不出來~，太開心了只能一直傻笑傻笑傻笑.....，我的初百K。

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#我的初百K

#問我還要再跑嘛那當然還要ㄚ

#誰都不能阻擋我繼續跑

#為了身體健康美麗賽道

#智仁勇 明年再一次 智 還沒到手

#那就先訂民宿唷

#為了明年的我沒有遺憾現在的我會更努力報名

#人因夢想而偉大

#夢想因人而實現

#專業機能壓力褲

#艾仕寶

#快乾

#抗菌除臭