賽事心得／陽明山超級馬 跑得快不如跑得快樂

2019-01-26 06:00 運動筆記 Donna Nien



回憶，突然心血來潮，原本無心＂插柳＂的心得，陽明山半馬賽後，隔二天到國外出差，在寒冷的雪地裡，行動舉步維艱，想起跑步的場快，以及賽道上的美好，思緒源源湧入心頭。騎車加上跑步，夯不啷噹也好幾年，對於這條考驗腿力，超經典的路線，竟然一次都沒嚐試過，那就人生初體驗，來吧！陽明山郊遊行。

凌晨3點多的自由廣場，展現我的雄心壯志

4點半搭上接駁車，直達至善國中。

會場就在學校禮堂內，夠特別了吧！第一次在室內起跑，滋味好新鮮，跑友三三兩兩，慢慢集結起來，輕鬆的氛圍，沖淡了比賽的緊張。

視線不管從各個角度，照樣散發跑者的帥氣啊！

整齊劃一的衣物保管區，不怕日曬雨淋，讓跑者安心，無後顧之憂。

(照片來源～中華民國超級馬拉松運動協會)

俗話說人多好辦事，當然跑步尤甚，三鐵共ＧＯ之鐵人無極限，氣勢亦不在話下。

這一幕像是教練訓話．．．．．？？？不是啦！是彼此信心喊話。

名符其實的超級馬拉松，66K、50K或全馬菜單，任好手暢快選擇。一向樂於欣賞風景的我，輕鬆來個體驗組20K，帶著旅跑心出發，單純享受到此一遊。

三鐵共GO鮮明的色彩，賽場上顯得亮眼奪目。

夾雜在路跑人群裡，起跑的畫面，總是如此熟悉，綿長的至善路上，爬坡行將揭開序幕。

(照片來源～中華民國超級馬拉松運動協會)

20度的清晨，伴隨早起的微風，這樣的溫度很可以，很是舒服的。

2.5K爬升150m，慢慢感受爬坡的震撼力。

5K爬升280m，補給站稍作停留。

跑步輸人無所謂，走路可千萬別輸人啊！！！

高度越往上，霧氣越濃厚，天上人間來的情境，很享受這一路詩情畫意。

遇見隊友值得高興，與邱一峰校長交會之際，留下我們的身影，分享一起跑步的歡樂。

一坡還有一坡，一路像蝸牛，想起了周杰倫的歌…………………………………..。

我要一步一步往上爬 等待陽光靜靜看著它的臉小小的天有大大的夢想 重重的殼裹著輕輕的仰望我要一步一步往上爬 在最高點乘著葉片往前飛小小的天流過的淚和汗 總有一天我有屬於我的天

爬山這回事，事實是殘忍的，沒練就是沒有，此時求天～天不應，喊地～地不理，哭天搶地來個臨時抱佛腳，是起不了任何作用的，乖乖地面對現實吧！

好漢不吃眼前虧，當起蝸牛沒什麼，意志力遠比實力更重要。

不只要當心行人，還要愛護動物，禮讓牠們優先通過喔！

看到隊友們一一現身，折返點應該近了！

霧氣一片茫茫，腳步慢慢，心情漫漫，腳程無懼，照樣跟得上。

(照片來源～運動筆記)

10K爬升596m，抵達折返點-風櫃嘴，傳説中”腳林”高手必經之處，終於親臨”聖地”了！

視線霧濛濛，背影也朦朧，主辦用心的交管，讓每一位跑者，大膽放心地向前跑。

跑吧！「沒有多餘的藉口，只有心軟弱的人。」

沿路的單車騎士，尬車的氛圍，不免蠢蠢欲動，立馬跑者魂上身，用雙腳正面迎戰。

照片來源～尋寶網

化身不專業配速員，速度隨心所欲，和重量組拍檔阿亮，一起享受歡樂跑。

來時先苦，回時後甘，搶時間就不再客氣，雙腳趕緊開外掛，趁下坡努力拚速度

(照片來源～運動筆記)

這一段下坡路，無拘無束自在的很，享受速度時，煞車也很重要，一不小心可是會摔得狗吃屎。倒數幾K時，追上隊友們，跑鞋竟然輸給拖鞋，這腳下的Y拖，就是無敵強大啊！

完賽後，終點有專屬攝影服務，留下最美好的紀錄。

(照片來源～中華民國超級馬拉松運動協會)

不超過千人，小而美的賽事，也許資源不多，不夠花俏，不搞噱頭，氣氛卻很溫馨歡樂，愛跑步的人，以行動強力支持，讓優質的賽事繼續下去。

賽後現場補給，來一碗有溫度的雞絲麵，心逐漸暖起來，人情味更滿。

抱著郊遊的心情，帶著遠足的喜悅，僥倖拿了分一，情境如有雷同，純屬意外啊！

未現身的高手們承讓了！

休息一下～不要對雙腳吝嗇，才能跑得更遠。

(照片來源～中華民國超級馬拉松運動協會)

常常自問自答，為什麼喜歡跑步？為什麼欲罷不能？跑完的瞬間，不消多想，答案自然呼之欲出。

跑步，想跑多遠，就跑多遠，隨你所喜，不要遲疑

喜歡跑步，向前跑就對了！！！

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謝謝邱一峰校長豪情招待，慶功宴當然是重頭戲，跑步的最高宗旨，歡樂跑開心吃。

大夥兒＂把酒話桑麻＂，最開心的小確幸。

最佳樂活組賢伉儷～

一定要點名蔡董，你會不會跑錯組別了！身上明明背了超馬裝備，以你的實力太客氣囉！

他以為他很英俊（她很美麗），其實不只背影還可以

2019~我們一起上凸臺了！！！

謝謝勞苦功高的攝影師～

馬場上，留下你們最帥氣的英姿！

毫無懸念，我們繼續奔跑吧！！！

跑得快.....不如跑得快樂.....樂在其中 。