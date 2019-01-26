路跑／不當人體吸塵器 出門必備運動裝備「口罩」

2019-01-26 10:52 運動筆記 嚴正



【出門必備運動裝備】

空汙無色無味．秋冬要路跑還是落跑?

冬季到來，難得的晴朗往往稍縱即逝，霧霾天氣隨之增多……

不佩帶口罩 還是你要直接當人體吸塵器 ?!!

口罩，你真的會戴嗎？口罩使用中都有什麼常見問題呢？

1.對口罩的用途差異，口罩防護原理分類，口罩使用方法差別以及口罩使用時限等知識不夠了解，選擇了不適用的口罩；於是你乾脆不戴口罩,但運動越久,似乎在外頭吸入的汙染空氣越多 ,那秋冬天我戴口罩運動：那到底是慢性自殺還是快速自殺？

2.不了解口罩使用的技巧，錯誤使用口罩。如戴口罩時不能做到全面遮蓋口鼻，所用口罩不能滿足防護要求，以及重複使用一次性口罩等。那如何選擇並正確佩戴口罩？為了減少重污染天氣情況的PM吸入量，維護公眾個體的健康狀況，以下幾點供大家合理選用口罩時參考。我們都知道 一般的口罩是不帶濾芯的！...

不帶濾芯，無雙層過濾，口罩如同虛設，而現在的機車及汽車越來越多還沒算進改裝型汽機車輛製造出來的排氣..，空氣污染一天比一天越來越嚴重...這時候您需要一個好看又有型的口罩，來"保護您的呼吸道及肺部"!!{健康才是最大的財富來源}~!!沒有健康的身體再多的金錢也挽回不了...

1.合適選口罩目前市場上銷售的可更換型內襯口罩及一次性口罩對於普通灰塵和大顆粒物可能有一定的阻擋效果，此外，消費者在選擇口罩時，除了防護功能外，還要結合使用者的臉型和舒適性等因素進行綜合考慮，以確保有效的防護。

2.正確戴口罩佩戴口罩前以及摘下口罩前後都應該洗手；口罩有顏色的一面向外，有金屬片的一邊向上，繫緊固定口罩的繩子，或把口罩的橡皮筋繞在耳朵上，使口罩緊貼面部。口罩應完全覆蓋口鼻和下巴，把口罩上的金屬片沿鼻樑兩側按緊，使口罩緊貼面部。

佩戴口罩後，避免觸摸口罩；若必須觸摸口罩，在觸摸前後都要徹底洗手。口罩每次佩戴後，必須進行佩戴氣密性檢查。雙手捂住口罩呼氣，若感覺有氣體從鼻夾處漏出，應重新調整鼻夾，若感覺氣體從口罩兩側漏出，需要進一步調整頭帶、耳帶位置；如果還是不能密合，需要更換口罩型號。

3.適時換口罩

【一次性口罩不應重複使用】

一般來說，長時間佩戴，口罩外部吸附了顆粒物等大量污染物，會造成呼吸阻力的增加；另一方面口罩內部也會吸附呼出氣中的細菌、病毒等。因此建議佩戴者根據口罩的呼吸阻力和衛生條件的可接受程度適時更換口罩，但是如果接觸過傳染性環境，或發現部件壞損，如鼻夾丟失、頭帶斷裂、口罩破損等時，應立即更換。

健康小知識除了大家耳熟能詳的「懸浮微粒」空汙來源之外，隨著現今工業發展的進步，空氣中含有超多種的污染物，例如：二氧化硫、二氧化氮、臭氧、一氧化碳...等，並非只有 PM2.5 而已。而這些汙染源都可能直接引起呼吸道症狀，造成咳嗽、呼吸困難、降低肺功能、誘發氣喘…等傷害，對刺激呼吸道或皮膚、眼睛造成不適的影響。因此當空氣品質不良的情況下，應該盡可能避免體力消耗、戶外活動，長時間暴露於髒空氣！

即將轉換季節 ，口罩已經成了大家出門必不可少的配備。端看使用者是想戴帶完就丟掉 或是 買可更換濾片式的。現在市面有許多基本型口罩亦有這種口罩許多人會出門佩帶，亦有出門快走運動，慢跑運動時佩帶 。

最簡單 最快速就是直接使用可 重覆使用 (可更換內襯過濾片與濾網)空污季節來到，沒戴口罩就出門，小心成為行動人體吸塵器！高密合度3D立體設計，擺脫布口罩與一般口罩的無造型感，健氣家高效濾塵運動防護口罩讓您連呼吸都有型！包覆效果佳，健康呼吸無死角，只需定期更換濾心，就能保持最佳過濾效能。

目前常見現象，不少人仍戴口罩堅持鍛煉秋冬常見空氣不好，而且持續就好幾個月，空氣質素下降，每天戶外鍛煉的人們也備受困擾，但是總有一些戶外運動愛好者還在堅持每天鍛煉身體。

(對岸的霧霾 你可能以為不關你事，這樣子說你可能感覺不到，在對岸，關我什麼事 ? )

這你就錯了從理論上來說，對岸的霧霾一旦產生便不會憑空消失，它會“上天、入地、擴散、沉降”不斷擴散，改變狀態隨時捲土重來。換言之，對岸的霧霾是絕對可以飄到台灣，環境也在急劇惡化。2015 年~2019年，對岸某城有將近一半的天氣都是污染的，其中 16% 甚至達到了重度污染。據估算，所以對岸每年因空氣污染致死的人數，高達49.9萬。所以你出國到對岸的某城，就是每一口呼吸都在慢性自殺。所以為自己活下去，從每一口呼吸開始。而且經過風的襲捲也不知不覺帶來的台灣，大環境的治理需要依靠國家政府持續地投入，而且我們個人能做只有在家裡準備一台凈化器以及出門勤戴口罩。

其實小編和大家敘述了一大堆，目的很簡單，真心希望大家重視空氣這問題罷了，別人的身體其實你並不關心。

但是自己的身體可是本錢，有時候想活得更健康，就不要怕麻煩，怕浪費錢了，錢永遠有得賺，但命只有一次。人如果失去了氧氣，那麼在數分鐘內就會死亡，而肺部是獲取氧氣的關鍵器官，若是失去了肺部，那人也就活不下去了。另外，當肺部變得不再健康，那麼身體其它各器官也會因為缺氧而功能下滑，所以，維護肺部健康是我們必須做的工作。現在可以使用濾芯可以更換式口罩，也是非常了不起的，一年四季秋冬是屬於空氣高汙染比較嚴重會比較建議使用每七天更換一次濾片 建議更換14天濾閥口，口罩本身可以溫水清洗的。

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【可更換式口罩】與【免洗口罩內襯】

【拋棄式一般型口罩】

穿載注意:如果將口罩把鼻子和嘴全部擋住後，新鮮的空氣進入鼻腔會受到阻礙，而運動的時候不同於靜止狀態，這時身體需要攝入大量的氧氣。戴上口罩會使人產生憋氣、胸悶、心跳加快等症狀。所以戴口罩是需要適當的鬆緊度調整，並不是一味的拉緊口罩讓自己誤以為這是加強鍛鍊。