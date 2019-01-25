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長城黃崖段 保證腿軟的世界級挑戰

2019-01-25 10:36運動筆記 知行合逸

如果北京馬拉松是代表中國的國馬，那麼長城馬拉松就是走向世界的中國馬拉松。

作為中國歷史最悠久的長城馬拉松賽事，黃崖關長城馬拉松被譽為全球最酷的十大馬拉松賽之一。第一屆比賽舉辦於1999年，今年適逢20週年，比賽地點依然在天津黃崖段關長城，是國際田總認證賽事。

五月的黃崖關長城，滿山翠綠，初夏晴朗天空藍的喜人，遠處層層山峰似有淡淡的雲煙。儘管賽道虐人，但是8小時的完賽時間，絕對有充分的時間好好欣賞雄偉的長城，親眼目睹盤踞在蜿蜒山峰上的巨龍。

跑出長城後進入村莊，有當地的鄉親們夾道歡迎，為跑者吶喊加油，濃濃的人情味受到外國跑友一致好評！

長城馬拉松比賽有全馬、半馬以及8.5公里的歡樂跑，共三個項目，賽道最虐的部分不用說也知道，就是在黃崖關長城上的賽道，有5,164個從幾英寸到膝蓋高的台階，爬升700多米，光用看的就覺得：啊！賽道這樣硬，真的是讓人嗨到腿軟啊！

手腳並用奮力爬上最高處後，可以飽覽中國壯麗的山河，也可以用目光沿著腳下這一條灰黑色的墨龍在山巔巡視，感受來自兩千多年歷史長河深處的滄桑。那一刻你會覺得：這一趟，真是太值得了！

但別急，爬完長城，你還得下來，想想剛剛爬上去的痛苦，現在要一節一節走下來，可別腿軟！下了長城就回到人間，有熱情的村民和學生會為你指路，跟你擊掌，為你加油助陣。

可別小瞧這比賽，它可被譽為世界最具挑戰的馬拉松比賽之一。讓各國跑者都覺得非常虐，有圖有真相呀！起跑前大家都是這樣精力充沛、神采奕奕。

上了長城以後很開心很激動。

接著疲憊和撞牆期漸漸逼近。

然後腳步越來越沉重，想再往前，只能手腳並用，臣服在巨龍腳下。

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賽道雖然虐，需要極大的意志力才得以完成，但是補給卻一點也不馬虎，幾乎每公里都有補水、海綿，有些還有能量飲料、食物等，半程以後還有能量膠。這麼貼心還不是為了讓大家在衝過終點的時候，不要累的跟狗一樣。不！狗都沒有這麼累啊~

經過一番奮戰後獲得的獎牌，特別有意義呀！

你也想感受這麼虐的比賽嗎？想成為一名好漢嗎？ 2019長城馬拉松，巨龍之下，與你相約！

報名資訊中國長城馬拉松比賽時間：2019年5月18日比賽地點：天津 薊縣 黃崖關長城比賽項目：全馬：18歲以上可報名半馬：16歲以上可報名8.6公里：12歲以上可報名

所有比賽限時8小時完賽，選手在關門前完賽即可。

加入運動筆記賽事報名line ＠wll8992f （要加＠呦！）私訊我們即有專人為您服務！以上內容由中國知行合逸旅行社提供，運動筆記改寫。

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