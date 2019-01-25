賽事心得／鎮西堡超馬的魅力 跑過的人才能理解

2019-01-25 11:30 運動筆記 呂瑋倫



距離初馬相距了40天後，人生就這麼快跟超馬來了一場酸甜苦辣的初戀。

一群跑者從台南包了兩台遊覽車勇闖鎮西堡。

今年的鎮西堡充滿了魅力，大家都想來目睹、都想被感動。每位勇者都為著目標努力，為自己的超馬寫上新歷史。

而我，是帶著與大家一起完成的心像完成這場賽事，雖然嘴裡一直被說推坑，但內心實在很感謝跑山豬跑團，讓我的初戀留下了深深的烙印。

百k、80k 起跑前，我們還是要互相取暖一下😂

實在太感人了，趕路的勇者們先幫我們這54k的探個路，我們隨後就跟上蛤！

54、80、100 在起點前的取暖時刻。

大家出發前還是murmur了一下，別說了，頭都剃了沒有回頭了，鎮西堡在等著我們情話綿綿。（情什麼話，我們根本被他的坡折騰的又愛又恨 😢）

鎮西堡的路上，一定要有個人陪伴，一種同甘共苦共患難的概念，看我們剛開始笑得多燦爛，酥酥也因為這樣被我折騰了快10個小時。

用著2266的默契我們完成✅第一次鎮西堡跳躍，沒想到也因為這樣與回程的趕路有關係😂

整路上的美景不斷，但是這次選擇用自己的眼睛與心境，用心感受這一切，與大自然共處的這個時候，還有與一群正在努力往前進的在這賽道上前進，共創了屬於我們自己的回憶。

一切都是因為忍不住，看見大砲又這樣跳了起來

這次我們一同征戰的人多，這就是跑團的魅力，能夠一起推坑，然後出生入死一個一個的互相打氣。

然後還有很專業的攝影師，每次汪汪拍的都100個喜歡，感恩汪讚嘆汪，謝謝你😂

運動筆記真貼心，跪謝安格斯賜照，讓我們的回憶留下了見證，然後到底要跳多少次？

鎮西堡是這樣跳的嗎！回程膝蓋左左美送了

怎能讓人不愛運筆呢，哈哈哈哈哈哈

最暖心的是有一群無私奉獻的私補團隊，還有辛苦的陽光少年拍下我們的每一刻。在我們穿著跑山豬的團服下，感受到每個人的愛。

這時後想起了100、80k的勇者，你們還好嗎？加油💪期待終點與你們相見。

私補車披著團旗，每一路照顧著認識的跑友

在這賽道上佈滿愛，每次看見這張照片，都由衷到感謝私補團，一路向北，只為了看看我們，幸好我們有用幾個厭世臉讓你們笑笑哈哈。

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鎮西堡有妳真好，回程膝蓋爆了（廢話這樣跳怎不爆）

因為受過專業訓練，看到大砲sop就是揚起笑容，可是我也笑太開了，哈哈哈。

回程近乎用步兵來完成，一種跳也跳不動。跑也跑不起來，然後酥酥還很辛苦的陪著我，邊算著公里數跟配速時間想著能不能完賽。

兩個算數又很差，後面真的是用著什麼回來的毅力，但，也因為一同打氣，我們完成了✅

我們山豬的百k,80k勇者們呢⋯⋯因為自己跑了54，難以想像他們經歷了什麼。時間慢慢到了10小時後，時間越晚，看見的跑者越來越多，每個人都用著筋疲力盡的身軀，用著真的是那洪荒之力想完賽，對每個人而已都有不同的意義跟回憶吧！

看著回來的跑者掛著眼淚，那感動也被渲染了，原來，這就是超馬的魅力，只有跑過的人才能理解。

你們回來了，我們都回來了。

謝謝有你們，謝謝跑山豬，也謝謝鎮西堡，讓我們吃飽飽，腿也吃飽了。

謝謝自己，媽，我跑完54了。