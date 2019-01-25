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賽事心得／渣打馬PB+BQ 終於可以去波士頓吃龍蝦！

2019-01-25 09:44運動筆記 李小錫

每個跑者都有自己的跑步夢.....我的跑步夢就是有一天能到美國參加BOSTON MARATHON....但夢想一般都是很殘酷的!!!要參加BOSTON MARATHON不是靠人品...而是要靠實力的!!!!以我要參加40~49這組BQ就要325才有資格!!當然如果你有錢好像也可以捐獻方式取得參加權....但我們一般市民跑者怎麼可能有'錢'？

其實2017加拿大BMO馬拉松我就以破PB及達到BQ 3小22分36秒....哪知2018BOSTON MARATHON要比BQ再快3分多才能報到.....也就是我要跑出320才比較有機會報上!!!

為了夢想繼續努力..2018年台北渣打馬拉松賽前得知高大哥要配320，就決定跟看看，最後跑出3小時20分39秒...破PB又再度達到BQ，心裡想這次比BQ快了4′21”應該沒問題了吧？？！！但是萬萬沒有想到2019年波馬CutOff Time 創歷年來新高要4′52”！！！所以我又殘念了....

2018渣打馬拉松感謝高大哥的帶領讓我破PB及達BQ。

2018台北渣打馬終於達到320...但是這成績還是沒辦法讓我到波斯頓吃龍蝦。

CutOff Time越來越高了，2019來到最高峰！

其實一直都知道自己最欠缺的就是30K 以上長距離LSD的練習！但就是給自己太多理由都很少去執行，哈哈..每月的月跑量也是少的可憐，大約就200多...真的很少，每次有跑友在問我月跑量我都不好意思講...

2018～2019 1年才跑2726K....換算下來平均一個月就200初頭，是不是很少。

我的訓練真的很簡單，每週最長的練習距離就是週三21K LFD我都盡量將完成時間壓在100分內，個人認為效果還不錯，其餘就都是漸速跑及輕鬆跑了...

很感謝老街溪的各位好友每天都來互相傷害..讓大家一起進步。

這就是每週三21K的破百列車...也歡迎各位有空可以一起來老街溪跑步。

今天有高手來帶速度...速度馬上被拉上來（黃會長60歲太魯閣馬拉松破3破）幫我破了老街溪場地PB。

為了配速訓練我補給習慣錶按停，每8K補給1次，大約花了1mins。

時間過很快1年又過去了...連續2年波馬的殘念，今年好不容易要跨入50歲組了（2020）將會多5分鐘也就是我的BQ降低到330就可以達標了，但是萬萬沒想到波馬官網宣佈2020 BQ要提高5分鐘！！？？也就是50～54歲組又回到325！原來的優勢又飛了！沒想到當初想說以年齡換取BQ這招也沒有用了...哈哈。

越來越嚴苛的BQ...

  

很快的2019台北渣打馬拉松又來了...經過這幾次波馬的殘念後深深體會到一定要比BQ快5分鐘以上才會比較安全....所以這次就預計以平均均4′35”破PB達BQ的速度來推進，順利的話就315回了，比BQ快10分鐘應該沒問題了吧！

其實這次跑渣打馬還有另一項任務...就是要陪一位同事跑他的初馬，我同事跑最遠距離26K!!但是他10K及半馬可強的...80幾！！賽前我一直說我的PB你的初馬！好有意義喔！他很怕26K以後的那道高牆！我則是很怕前半馬被他帶爆...哈哈，想想要半馬跑80幾的用4′35”配速一路跑回來應該蠻痛苦的...這速度對他來講真的是很慢...所以一出發我們講的配速4′35”跟本就沒有出現過...哈哈～

1～10K都沒有出現過4′35”.....

結果真的發生了...半馬跑完93分！創下我跑馬最快的半馬成績，以前都96～97，或許自認狀況不錯也沒有刻意要求放慢速度，太過自信了！我真的太天真了...哈哈。

過了27K和同事互相擊掌慶祝一下，因為他突破自己最遠距離，看同事狀況很好，不像是跑初馬的(我同事月跑量300K)...反觀我，月跑量200K的我，現在就反應在30K後了...累累的，馬上降速順順跑不要太貪心.....以免爆掉。

30K後速度一路下滑...真的是前面賺1分鐘後面拿5分鐘來還，明明知道這道理還是讓它發生了，不過有時想想破PB跟爆掉好像就一線之隔！要破PB就要有爆掉的心理準備！問我前面配那麼快會後悔嗎？我的答案是→不會的。

37K後...我抽筋了！最大原因應該就是跑量太少了..就是練不夠啦，這時我已經叫我同事不要再等我了..你先跑吧，我會慢慢跑回去的，我抽筋抽習慣了給我1分鐘馬上可以搞定繼續跑的，最後我同事初馬312！真的好強！也好羡慕....

最後1K....我真的快掛掉了...好累啊。

真的很感謝最後幾K有好友小黑可以跟..不然我真的快跑不下去了～

跑回來了...好累啊。

314...完走，破PB及BQ到手～

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對於月跑量200出頭的我能跑出314我真的好高興喔～

練的那麼辛苦就是為了看到上面這些數字...哈哈，各位也是嗎？

花了1年跑了2754K進步6分鐘我很滿意也很滿足了..這次比BQ快了10分鐘！這成績應該可以帶我到波士頓吃龍蝦了...2020波斯頓馬拉松我來了～

這次會破PB最要感謝的就是前雙連長跑黃會長..每週三都到老街溪來操我們，幫我們拉速度，拉距離，還教導我們一些跑步知識。也恭喜他這次渣打馬分一上凸台，黃會長60歲太魯閣馬也是破3上凸台（他應該是台灣60歲第一位破3的跑者吧）

也很感謝蔡博常常提供我一些科學化數據及訓練方式，有跑馬問題問他就對了，是我跑馬的小老師。

當然這次也非常感謝我的超強同事...沒有他我不可能將前半馬拉到93...沒有他我可能也沒辦法破PB了！也恭喜他，初馬跑出312的佳績，真的很強。

 

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