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賽事心得／日月潭環湖路跑 忍住叫車衝動完成關門馬...

2019-01-25 10:20運動筆記 Huiwen Yang

從未想過成為全馬咖的我，不小心抽到全亞洲女生的聖地名古屋女子馬拉松之後，瞎打誤撞的跑了全馬。全馬跑完，開始自以為很厲害（哪裡來的誤會(≧∇≦)），回台灣之後沒怎麼修養，馬照跑舞照跳，還繼續跑越野。

沒多久，膝蓋的痠痛讓我開始沒辦法自在的享受跑步的樂趣。從怎麼找醫師、怎麼找到適合自己的物理治療師、重訓教練......一把心酸血淚史還講不透就過了一年。

一直想在台灣也完成一場全馬，想說沒游過日月潭，跑一圈應該也很好。選擇這種〝有坡度〞的賽事也是想了解膝蓋到底恢復的怎樣了。默默的在最後一天報了名，想說大不了不舒服就棄賽。

起跑時天氣很好，沒出太陽也沒下雨，很適合跑馬。我還是像上次跑名古屋時一樣，帶了一堆食物，巧克力、果凍、蛋啊什麼的，一開始還跟去年一起初馬的戰友視訊，讓她知道我今年還是把自己弄得像孕婦一樣起跑(=´ᴥ`)！

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跑沒五公里，我已經開始厭世，日月潭的風景很美，但我一點拍照的心思都沒有，膝蓋出問題之後，經常跑一小段就覺得腿超硬，想到接下來的爬升，就想著乾脆直接跑回位在伊達紹的飯店吃早餐好了。

為了紀錄雙腿的狀況，我開始每隔一段時間就開始錄音，回家聽路跑的片段時，簡直就是一路上的抱怨。就在快抵達飯店，打算回去吃早餐之際，突然注意到29k超半馬330的配速員帥氣現身。近看才發現是一個女生，穩定的用她帥氣的步伐前進，我跟了一段時間，發現她的速度真的很穩，時不時還提醒大家注意對向的車（路只有封一半），簡直瞬間被圈粉。

總之，我搞丟超半馬330配速列車時已經過了飯店，降轉再降轉12k已是來不及，只好想著，我不如就降轉一次就好，跑到29再來棄。

跑著跑著，十四十五公里之後，膝蓋附近的肌肉開始不斷提醒著我他們的存在，早已連走帶跑的我，已經開始打開台灣大車隊#55688的app，打算叫車了。就在此時，居然遇到TNT捷兔的前任會長，他說〝我半馬，在這裡，妳全馬怎麼也在這！？〞我只好羞愧的跑走......

就在我覺得生無可戀之際，發現18.5公里處小白兔志工隊認養的補給站竟然有維力炸醬麵！我最喜歡吃泡麵了！即使當時還不到九點，我早上吃了香蕉、超商麵包、一整包果凍包、維他命飲料還有一路上補給的餅乾飲料汽水，我還是吃的津津有味。要不是早餐吃的多了，應該會留下來吃三碗才肯走 ლ(╹◡╹ლ) ！

總之......微粒炸醬麵讓我有了繼續向前的動力，雖然我還是繼續邊對著手機瘋狂抱怨，繼續上路。唯一慶幸的是，二十公里之後，是我這輩子跑步以來，唯一一次跑到屁股和大腿後側痠痛，而這正是膝蓋出問題之後，物理治療師希望我加強的部位。

距離拉到25公里處，突然發現熟人，而且正是我夢寐以求的兔子珍珠，她是我們今年慈善特跑想邀請的嘉賓，我沒頭沒腦的提起，她竟然一口答應了！非常感謝她的熱血。

看見半馬和全馬的分流點時，我彷彿看見人生的青紅燈，當時一定是腦袋缺氧了，才會選擇繼續直走醬！跑沒多遠我當然就後悔了，想說沒有帥哥看我折回去跑半馬好了！結果Hash的瀧澤秀明在對向對我大喊〝前面的路很硬喔！〞是我恍神還沒恢復，不然超想喊回去：〝知道前面的路很硬到底是對我有什麼好處TAT！〞後來我才知道，這種陡坡他竟然四個小時就跑完了！對他來說是在硬什麼？到底......

大家都說日月潭全馬最精彩的就是最後的坡，每個折返後迎向而的跑者都會為我加油，並且告訴我就快折返了！直到我真的到了折返點，再次確認跑馬人講的話的真的只能參考(≧∇≦)/！ 經過水里鄉納骨堂時，陸續看著430、500、530......的氣球迎面和我會車而過，而前方的路仍然沒有盡頭，想死的心都有了！我開始對著沿路的志工大喊〝回收車什麼時候才要來~~~〞

就在折返點前，有個帥哥問這是我第幾個全馬（天吶，我許的願成真了嗎？），我們小聊了一下，才發現他竟然報這種硬漢馬當初馬！我實在是很想就這樣聊到終點，但我實在是太不擅長跟帥哥講話了（對，我臭俗辣）！只好默默溜走~>__

在折返點用了洗手間，雙腿發軟簡直要跪下，然後大聲嚷嚷著要回收車快點開動，但志工問我要不要棄賽，我就又摸摸鼻子繼續往前走了！如果看全馬後半段的上升圖，完全就是是V型反轉，即使跑過山徑，踏足在這樣無邊無盡的上坡，也是夠絕望的了！終於到了35公里處，隨著上次在名古屋跑馬的經驗吃了一顆自己帶的蛋，想著昨夜在民宿夜不安枕，我真是〝枕戈帶蛋〞的人 >___

我們跑的環湖路線風景幽美，也是單車環湖的路線，我在路邊看到告示〝連續爬坡，建議牽車行〞，只能苦笑。算了算時間，走回去也來的及，索性自我放逐，踽踽向前。關門馬成就解鎖，終於。

彷彿是走了一輩子的上坡似的，我終於在終點遇到阿公何萬豊！他一開口就說我上靠北馬拉松靠北路太抖（對，是抖，不是陡!）的事，但越苦的賽事越是記憶深刻，我很認真的收操、回家滾滾筒，目前膝蓋還健在，我會好好保護他們。謝謝跑友們的鼓勵，還有陽明物理治療所，以及不斷關心我上回收車了沒，腳有沒有事的重訓教練。能跑步的日子就是好日子，我會好好珍惜自己的。

原文載於:日月潭碎碎念跑一圈---MERRELL 2019日月潭櫻舞飛揚環湖路跑賽

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