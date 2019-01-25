賽事心得／日月潭環湖路跑 好豐盛的補給！

2019-01-25 10:09 運動筆記 詹仲凡



2019新的一年開始，也是媽媽回到天堂的開始。

充滿冒險精神又愛旅遊的媽媽，帶著病痛一樣探訪了多數美景，讓生命活得精采!

而在追思彌撒辦理之際，也恰巧探聽到兄友們參加此賽事。

因緣際會之下，就順路安排了家庭小旅遊，走訪日月潭並繞上清淨經過武嶺再走花蓮太魯閣回到池上。

而這一場的日月潭環湖路跑路線早就想要去體驗了~很幸運有機會去跑一趟，用雙腳一步步去旅行。

雖然離開馬場很久，繼上次的池上21K稻浪馬也將近8個月了。

但還好最近一個月來都有做重訓的習慣，也在賽前一周有跑過10K的距離。

跑量有慢慢增加起來。雖然小有準備，但是心情仍舊是興奮又緊張。

1/19號順路經過花博，遇到熱情的捐血站志工，捐了250c.c. 還很擔心自己狀況是否會受到影響。

1/19下午到了日月潭，下著小雨。跟著哥哥一起來了趟尋蜜之旅，搭上遊艇環湖一圈。吃到好吃茶葉蛋。

晚上吃過飯後，確認隔天賽程狀況，接著就到飯店休息準備。

有點踩到雷的選手之夜，小孩們不太賞臉只吃一點點；還好自己胃口好，多吃一碗飯，為明天補充能量

晚上兩點突然醒來，開始準備自己的裝備，肌貼貼滿自己覺得練不夠的地方，也穿上壓縮褲，選好襪子。

接著繼續回去睡覺，直到早上四點半，趕緊起床。

睡夢中的自己也正在馬場上準備著，還差點遲到。

還好很快的到大會接駁車搭車點，很順利上了第一班車。

一下就到會場，也確認了場地位置。

遇到成大物理治療師學弟，好好體驗筋膜放鬆，把緊縮的胸腰筋膜有效的按摩調整了一下。

待裝備萬全後，就跟著大會操動起來。

準時06:35起跑，然後跟著滿滿人潮，走過起點區，才慢慢開始跑起來。

晨間溫度很怡人，微涼的天氣，沒有下雨。

慢慢加快的步伐，享受好久沒有體驗到的大型路跑賽事氣氛。

跟著人群陸續前進。不知不覺就5K了，到了第一個補給站，當然是好好享受一下。

只是第一站還沒甚麼特別的名產。喝了口水，就繼續往前跑下去。

第一個補給站，補充水、運動飲料

環湖景色真的很美，不少人都停下來拍照留念。我們也是。

而路上開始出現部分上下坡的狀況，久沒跑步的我，特別可以感受到上下坡的差異。

上坡時的肌肉費力，和下坡滾下去時的加速步頻 都可能讓我爆心跳。

還好有學過運動區間等等概念，知道耐力型運動初期先不要推積乳酸比較好，所以盡量維持在有氧區間。

讓自己輕鬆動起來~

而過去的學習和本身的專業，也對自己在跑步運動上很有幫助，維持好的跑姿配合核心的穩定和恰當的呼吸，真的輕鬆不少。

後面的補給站東西就越來越多樣，有貢丸湯、烤年糕、可樂、高纖餅乾、77乳加巧克力、新貴派、香蕉乾、沙其馬、當然還有許多水果、香蕉、小番茄、柳丁等等，鹽巴、梅子粉更是不會少。算是很豐富的補給賽事~

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記得一句話: 第一站的補給，是為了最後3公里的能量，所以看到當然是要多吃一點啦! 哈哈

厲害的烤年糕，現烤的呢! 只是不想等，就先閃了!

熱騰騰的蘿蔔貢丸湯，真是暖心又暖胃，好喝~~

豐富的補給，貼心的沙琪瑪，切好一半，方便食用，當然要品嘗一下! 讚!

小點心時間，超豐富的補給，四種水果，又三大盤零食，真是讓人跑跑跑又飽飽飽，哈哈

好幾站都有提供可樂，雖然不健康，但是喝下去，真是一種充電的感覺! 又活起來了~ 衝吧!

一路吃吃喝喝看風景，和跑友聊天，講講幹話，卻不知不覺過了半馬，大概費時2小時半左右。

而這時候對我自己才是挑戰的開始，因為很久沒跑那麼長距離了，心理上頗有壓力，但相對也是很有挑戰。

每前進一公里對自己都是進步，也離終點越來越近~感覺真的很棒。

跑到後半段用剩下幾公里的倒數方式來想，真的比較輕鬆；

千萬不要想還有幾公里，那只會讓自己更累而已。

順利抵達終點! 完成29K囉!

享受賽後餐點，紫菜湯+炒米粉，跑完的東西真是美味加百倍啊!

ps.貼心的大會，來回皆有安排接駁車，班次也挺多的，很方便到附近的住宿飯店。

真是很棒的賽事。值得來參加喔~

用這場賽事，再次開啟運動人生，2019年為自己持續增加新挑戰，下一場3/3高雄愛河鐵人，讓自己繼續動起來囉~