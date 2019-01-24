Garmin 全馬 PB 班 渣打馬拉松數據大解析！

2019-01-24 09:56 運動筆記 Garmin



如同 2016 及 2017 兩年，Garmin 全馬 PB 班在渣打馬拉松上交出了亮眼的成績單，拜良好的天氣所賜，115 位學員之中有 96 位突破自己的 PB（有 4 位學員原本成績不明，經考證後確定破 PB 故列入，和先前 92 位稍有出入），破 PB 率依舊是高得嚇人的83%。

（圖片來源：Garmin）

也許會有人說：「進步一秒鐘也是進步。」於是，Garmin 是首度也是唯一敢公布進步幅度的分布圖，由資料圖可以發現進步幅度最多人坐落在 30 分鐘至 1 個小時，這是一個很可怕的躍進，因為全馬充其量也才由幾個 1 小時構成的……，其中有 11 人確定是破 PB，但因為是初馬或者先前的成績不明確，因此不予計入。

（圖片來源：Garmin）

今年的 Garmin 全馬 PB 班，和過去兩屆有部分特性沿用，其中也有相異之處。和之前相同，第三屆全馬 PB 班依舊秉持著常態分班的概念，而非針對入門者或是高手而開立的專門班，因此我們入選的學員成績分布從全馬 3 小時內到 5 個小時後的都有，在四個月的週期化訓練下，不論是什麼程度的學員，幾乎都獲得了自己的 PB，值得一提的是原本成績坐落在 3:00 至 3:15 區間的學員，沒有人退步。

（圖片來源：Garmin）

原本 PB 3:03 的高永豐，在渣打馬拉松一舉突破 3 小時高牆，推進到 2:55，他在賽後的回饋表單中提到，其實訓練過程並不是一帆風順，尤其賽前一個月發高燒，影響接近兩週的訓練，很擔心無法接上進度，但在和教練密切溝通和調整後逐步回到正軌，賽後也提到這是他第一次比照選手規模的訓練，更重要的是學習到恢復的訣竅和跑步知識，這是一輩子受用的。

學員高永豐及賢內助（圖片來源：Garmin）

然而，有趣的是，連續三年都是女子進步的比例高於男子，和國外一些文獻的結果不謀而合，看起來女子跑馬的表現是真的比較穩定呢，本屆的女子最佳進步獎李佳蓁從原本 5:55 一舉達到 4:44，足足進步 71 分鐘，原本對於跑步失去熱情的她，在最後一刻才鼓起勇氣寄出報名表，她很謝謝南區教練們和老師的指導，以及同組互相配速和破風的夥伴。

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（圖片來源：Garmin）

女子最佳進步獎李佳蓁，成績從 5:55 進步 71 分鐘到 4:44 （圖片來源：Garmin）

男子組的最佳進步獎為台北區的學員林建宇，全馬成績從 5:40 進步到 3:40，推進剛好 2 個小時整，他表示未來若仍有課程或者 Garmin 跑團，不論報名費是一萬還是一萬五他都要繼續參與，在這裡先謝謝他的無私奉獻……

男子最佳進步獎林建宇，總成績進步多達 120 分鐘（圖片來源：Garmin）

這一屆全馬 PB 班，和前兩屆最大不同的是，請來擁有運科背景、孕育出無數中長跑高手的國家級教練張永政老師和吳志銘老師，讓一般素人選手也有機會體驗選手的生活和訓練菜單，正如同開訓時吳志銘老師向大家的精神喊話：「>從今天開始，你們不再是業餘了，我會把你們當作選手，也請把自己當作選手看待」。課表的設計和先前不同，強度跟量都有所提升，中區學員陳柔穎表示課表操歸操，但又不會有不想跑課表的念頭，即使每天四點起床操練都甘之如飴；同樣是南區的學員劉昭廷，在 12 月課表加強時不慎脛後肌受傷，以這樣的情況下對自己的成績也算滿意，他覺得老師講話很幽默也很實在，更重要的是每次團練事必躬親，帶給大家鬥志和很好的訓練氛圍。

中區學員陳柔穎表示老師的課表辛苦歸辛苦，但又不會有不想跑的念頭（圖片來源：Garmin）

最後，我們統計了學員們在開訓前的 PB 和渣打馬拉松當天的成績（部分學員的渣打馬為初馬，因此有人數上的差異），可以發現最多人的區間由原本的 4:00-4:30 組別變成 3:45-4:00，整體曲線也向左移，可見大家在四個月訓練後成績的提升。

整體曲線向左移，表示大家的進步（圖片來源：Garmin）

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以上文章由 Garmin 贊助刊出。

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